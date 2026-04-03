Jiří Černý: Poslední gentleman, který nás učil slyšet i ticho

Většina z nás ho znala jako nekompromisní kritickou autoritu s nezaměnitelným hlasem. Petr Sedláček ho ale poznal z perspektivy, která byla většině zapovězena – ze sedadla spolujezdce.

Přečetla jsem jedním dechem fotografickou knížečku Na cestách s Jiřím Černým, což není jen biografie. Je to živý, intimní deník z cest, který mi připomněl, proč nám tento člověk v dnešní době tak citelně chybí.

Sedláček nás bere tam, kam fanoušci a fanynky nevidí. Příběh se neodehrává jen v sálech pod září reflektorů, ale v mikrokosmu auta. Právě tam, na nekonečných kilometrech dálnic, vznikal portrét muže, který byl mnohem víc než jen „pouhým“ kritikem.

  • Člověk, nikoliv socha

Sedláček vykresluje Černého s neuvěřitelnou úctou, ale odmítá z něj stavět mramorový pomník. Vidíme ho jako unaveného poutníka, který i ve svých osmdesáti letech s pokorou piluje každé slovo. „…Ve výše jmenované Desné mi nabídl tykání. Bylo to o přestávce, kdy jsme chroupali pizzu. Najednou povídá: ‚Víte co, budeme si tykat.‘ ... místo uctivého pane Černý jsem neméně uctivě už říkal Jirko.“ (str. 19)

  • Magie „Antidiskoték“

Autor skvěle zachycuje ten specifický fenomén: okamžik, kdy lidé v naprostém tichu poslouchali hudbu, kterou jim Jiří s láskou pouštěl. „…Jiří Černý dělal dva druhy pořadů. Jednak tzv. Antidiskotéky, později přejmenované na Ro(c)kování... O přestávce jsme mohli na papírky napsat svá přání pro druhou polovinu a dotazy….“ (str. 8)

  • Humor v detailech

Dozvíte se o jeho rituálech i o tom, jak se díval na svět, který se kolem něj měnil příliš rychle. „…Glen Hansard měl zpočátku trochu jinou představu o Jiřím. Myslel si, že jako potulný disc jockey objíždí republiku s deskami na kole.“ (str. 33)

  • Křehkost závěru

I přes slávu, autoritu a oblíbenost strávil Jiří Černý konec svých dní v nemocničních zařízeních, což citlivě popisuje autor knihy, profesí lékař: „...Při jedné z návštěv mě delší dobu držel za ruku se slovy: ‚Potřebuju trochu lidského tepla.‘ A po chvíli: ‚Chtěl bych tu s vámi ještě nějakou dobu být.‘“ (str. 38)

  • Balzám pro uši a duši

Proč si knihu přečíst právě teď? V době, kdy je hudba často jen digitálním šumem v pozadí, působí tato kniha jako balzám. Petr Sedláček píše úsporně, ale trefně – přesně tak, jak by to nepochybně ocenil i sám Jiří Černý. Přiložené fotografie jsou silné a vypovídají samy o sobě.

Není to čtení na jeden večer. Je to knížečka, ke které se budete vracet, když vám bude chybět trocha té „starosvětské“ slušnosti, noblesy a hloubky. Jiří Černý nás totiž nenaučil jen poslouchat hudbu, ale hlavně nás učil mít ji rád a rozumět jí.

–––––––––––––––––––––––––––––––

Petr Sedláček, Na cestách s Jiřím Černým, Galén, Praha 2026

Autor: Marie Haisová | pátek 3.4.2026 7:49 | karma článku: 13,84 | přečteno: 177x

Kdy už vyjedou Blaničtí rytíři? Pětiletý vnuk má o úklidu Prahy jasno

„Babi, kdy konečně vyjedou Blaničtí rytíři, aby tady udělali pořádek?“ Otázka mě zastihla naprosto nepřipravenou. Každé úterý vyzvedávám pětiletého vnoučka ze školky a naše společné cesty bývají exkurzí do světa dětské fantazie.

26.3.2026 v 17:26 | Karma: 9,67 | Přečteno: 169x | Diskuse | Společnost

Marie Haisová

Z knihy Kauza Česko vás zamrazí

Kniha Kauza Česko od Davida Ondráčky, vydaná v roce 2025, je syrovým a otevřeným vhledem do zákulisí české politiky a byznysu.

20.3.2026 v 8:36 | Karma: 10,39 | Přečteno: 238x | Diskuse | Politika

Marie Haisová

Duch Pankráce: Mrazivé memento dvou totalit

Kniha Petry Klabouchové Duch Pankráce není jen dalším historickým románem. Je to syrová, až fyzicky bolestivá kronika pankrácké sekyrárny – místa, kde se psaly nejtemnější kapitoly našich dějin.

16.3.2026 v 14:23 | Karma: 8,54 | Přečteno: 118x | Diskuse | Společnost

Marie Haisová

Igor Komarov: Literární předobraz Putina, nebo Forsythovo mrazivé proroctví?

Předpověděl Forsyth vzestup Putina? Románová postava Igora Komarova slibuje řád a obnovu impéria s děsivou přesností. V čem se autor Ikony trefil a proč je jeho Černý manifest varováním i pro dnešní svět?

12.3.2026 v 15:48 | Karma: 8,91 | Přečteno: 157x | Diskuse | Politika

Marie Haisová

Hudební svědomí v srdci Prahy: Večer, kdy Beseda děkovala Jiřímu Černému

V Malostranské besedě jsme vzpomínali na Jiřího Černého. Večer plný hudby připomněl muže, kterého nezlomil ani dlouhý zákaz a jehož hlas zůstává symbolem naší svobody. Byla to důstojná pocta legendě české hudební publicistiky.

Píši o tom, s čím se setkávám, o čem si myslím, že by bylo dobré dobré zveřejnit a mohlo zajímat i ostatní.

Více o mně je na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Marie_Haisov%C3%A1

 

 

 

