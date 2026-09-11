Jak se bránit tyranii? DVACET POUČENÍ Z 20. STOLETÍ PRO DNEŠNÍ DOBU
Při pohledu na současnou politickou scénu a vzestup nejrůznějších extremistů a populistů se mi znovu dostala do rukou drobná, ale nesmírně závažná kniha amerického historika Timothyho Snydera – Tyranie: 20 lekcí z 20. století. Snyder v ní nepředkládá žádné složité akademické teorie. Nabízí stručný, věcný a velmi praktický návod, jak poznat plíživý nástup autoritářství a jak se mu jako obyčejní lidé můžeme postavit. Moderní autokraté totiž málokdy přicházejí s otevřeným násilím hned v prvním kroku. Získávají moc postupně – často právě přes demokratické volby, využitím strachu, lží a netečnosti veřejnosti.
Proč si knihu připomenout právě před volbami?
Snyder velmi trefně připomíná, že největší chybou bývá naše vlastní pasivita a ochota dělat ústupky ještě dříve, než to od nás mocní vůbec vyžadují. V první kapitole píše:
„Předem projevovaná poslušnost je zdrojem politické tragédie… Vývoj, který nastal v Německu po volbách v roce 1932, kdy Adolf Hitler získal příležitost utvořit vládu, a v Československu po volbách v roce 1946, jež vedly k vítězství komunistů, závisel na předem dané poslušnosti…“
Předběžná poslušnost je past. Jakmile začneme uvažovat ve stylu „tohle raději nebudu říkat“ nebo „stejně s tím nic nenadělám“, otevíráme dveře těm, kteří chtějí pravidla hry změnit ve svůj prospěch.
Jak extremisté ničí společnost?
Demokracie nestojí na silných vůdcích, ale na nezávislých institucích – na soudech, svobodných médiích, školství a občanské společnosti. Kdykoliv slyšíme politika zpochybňovat nezávislost médií nebo útočit na ústavní pojistky, nejde o pouhé politické hašteření. Jde o pokus zbourat zábrany, které nás chrání před zvůlí moci. Snyder k tomu výstižně dodává:
„Chraňte instituce, jako jsou soudy nebo média. Nemluvte o ‚našich institucích‘, dokud se za ně sami nepostavíte. Samy se neochrání, naopak se začnou hroutit jako domino, pokud je občané nebrání od začátku.“
Druhým osvědčeným nástrojem manipulátorů je relativizace faktů a šíření chaosu. Kdo zpochybní samotnou existenci pravdy, ten se zbaví jakékoliv odpovědnosti:
„Kdo se vzdá faktů, vzdává se svobody. Jestliže už nic není pravda, nikdo nemůže kritizovat držitele moci, protože se přitom nemá o co opřít. Pokud nic není pravda, pak je všechno jen show.“
Přesně to vidíme na sociálních sítích i v agresivních předvolebních debatách – vyvolat dojem, že všichni lžou, že se nedá věřit nikomu a ničemu. Výsledkem je rezignovaný občan, který snáze podlehne hlasitým slibům a hledání vnějších i vnitřních nepřátel.
Patriotismus versus agresivní nacionalismus
Velmi silná je také Snyderova myšlenka o tom, jaký je rozdíl mezi skutečným domovem a levným křikem populistů, kteří se ohánějí národem:
„Evropské demokracie se zhroutily ve dvacátých, třicátých a čtyřicátých letech a dnes se demokracie hroutí nejenom v podstatné části Evropy, ale i v mnoha dalších oblastech světa… Nacionalista prohlásí: ‚To se u nás nemůže stát‘ a tím vykoná první krok vstříc pohromě. Kdo miluje svou vlast, řekne: mohlo by se to stát i u nás – ale pokusíme se tomu zabránit.“
Co si z toho vzít k volebním urnám?
Knížka je mementem, že demokracie není samozřejmost, ale trvalá péče. Než vhodíme svůj hlasovací lístek do urny, zkusme si položit několik jednoduchých otázek:
- Nabízí daný kandidát skutečné řešení a budoucnost v otevřeném světě, nebo jen rozděluje společnost a láká na laciná zkratkovitá řešení?
- Respektuje pravdu a fakta, nebo staví svou kampaň na vyvolávání strachu a nenávisti?
- Chce zemi stavět a rozvíjet, nebo jen ničit instituce, které nás chrání?
Osobní svoboda začíná u odpovědnosti každého z nás. Nenechme si ji vzít ani lehkovážností, ani leností, ani strachem.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Timothy Snyder: TYRANIE: 20 lekcí z 20. století, vydalo Nakladatelství Paseka v roce 2017
Marie Haisová
Tu naši písničku nám nikdo nevezme: 85 let od chvíle, kdy ztichl hlas Karla Hašlera
Jsou melodie, které v nás žijí bez ohledu na to, kolik let uplynulo od chvíle, kdy spatřily světlo světa. Stačí pár tónů na kytaru nebo housle a najednou si broukáme slova, která známe od svých rodičů a prarodičů.
Marie Haisová
Střední Evropa na rozcestí: Proč číst knihu rozhovorů s Magdou Vášáryovou „Než zmizím“
Vážení čtenáři, na mém blogu se často věnuji tématům, která hýbou naší společností, a knihám, které nekloužou jen po povrchu.
Marie Haisová
Český paradox roku 2026: Světové finále ve Wimbledonu vs. fotbalový výlet do Ankary
Kdybyste chtěli cizinci v kostce vysvětlit, jak dnes vypadá česká společnost, stačí mu ukázat dva obrazy z médií. Na jedné straně Londýn, na druhé Ankara.
Marie Haisová
Zpívající desítka: Oživujeme veřejný prostor
Protože místní radniční tisk Prahy 10 na můj podnět nereagoval, rozhodla jsem se pozvánku na společné zpívaní zveřejnit touto cestou. Co dělat, když toužíte po hudbě, ale nechcete jen pasivně sedět v hledišti?
Marie Haisová
Magické housle Jana Hrubého: Když nástroj mluví ze srdce
Stačilo včera večer zapnout ČT art a nechat se vtáhnout do pořadu Ikony Kamila Střihavky. Když se na obrazovce objevil Jan Hrubý se svými houslemi, doma se okamžitě rozlila zvláštní, magická atmosféra.
|Další články autora
Metro E: Návrh nové linky Pražany spíš nadzvedl. Proč a kudy má vést?
Vznikne v Praze pátá linka metra? Čtvrtá trasa D se teprve staví a pražští radní již plánují další...
Kousek od Karlova mostu se najíte za 120 korun. Když dodržíte rozvrh, můžete do školní jídelny i vy
Jen pár kroků od Karlova mostu funguje školní jídelna, kde se mohou najíst nejen studenti a...
V motolské nemocnici hořelo. Musely se evakuovat dvě desítky pacientů
Ve Fakultní nemocnici Motol a Homolka v Praze ve čtvrtek odpoledne hořelo. Nikdo se nezranil, ale...
Chytrá mapa ví, kde rostou! Dirigent Národního divadla našel hřiby jako z pohádky
Po dlouhém suchu se situace v českých lesích konečně mění. Aktuální mapa Českého...
Pátá trasa metra E dostala zelenou. Radní schválili studii okruhu za stovky miliard
Pražští radní dali zelenou studii proveditelnosti pro pátou trasu metra E. Nová okružní linka má...
Ježci jsou na podzim všude. Kdy je nechat být a kdy jim dát kočičí krmivo
Záchranné stanice čelí náporu volajících a vysvětlují, kdy ježek opravdu potřebuje pomoc. Koncem...
Provoz mariánskolázeňské stáčírny bude pokračovat, slíbil její nový majitel
Nový majitel stáčírny minerálek v Mariánských Lázních, společnost Kofola, má s podnikem plány na...
Po letech čekání se házenkáři dočkali. Plzeň začala stavět sportovní halu
Město Plzeň zahájilo stavbu víceúčelové sportovní haly v oblasti Borských polí nedaleko areálu...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
- Počet článků 246
- Celková karma 14,20
- Průměrná čtenost 1563x
Více je na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Marie_Haisov%C3%A1