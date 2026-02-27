Hudební svědomí v srdci Prahy: Večer, kdy Beseda děkovala Jiřímu Černému
Malostranská beseda má neopakovatelné kouzlo – dřevo, fresky, blízkost pódia a pocit, že se tu historie potkává s přítomností. Čtvrteční večer to platilo mnohonásobně. Když se sálem rozezněl charakteristický, mírně zastřený a přesto autoritativní hlas z nahrávek, bylo to, jako by tam byl Jiří Černý přítomen osobně, nejen na kresbě a na obrazovce. Atmosféra byla prosycena vděčností za vše, co nás tento „velekněz poslechu“ naučil.
Trio, které rozechvělo Besedu
Zahrát a zavzpomínat přišlo mnoho vynikajících umělců – od Michala Prokopa přes Marka Ebena a Jiřího Dědečka po mnohé další. Večer byl koncipován jako pocta člověku, který zásadním způsobem ovlivnil vnímání hudby několika generací, ať skrze svou hitparádu Dvanáct na houpačce nebo legendární Antidiskotéky. Právě s nimi objížděl republiku v době dvacetiletého profesního vyhnanství, kdy měl zákaz působení v médiích. Tato nucená odmlka skončila v listopadu 1989, kdy se z exilu u gramofonů přesunul přímo do centra dění jako aktivní hlas Občanského fóra, kterému pomáhal moderovat sametovou revoluci.
Pro mne bylo naprostým vrcholem večera vystoupení tria NOP. Když se sálem rozezněly první tóny houslí, cella a kytary, bylo jasné, že máme co do činění s opravdovými mistry. Stejně tak úvodní vystoupení harfenistky Jany Bouškové dokumentovalo, že Jiří Černý nebyl jen fanda folku a populární hudby, ale též klasiky a lidové hudby, zejména moravské. Tu si přišel s Olinem Nejezchlebou a Vladimírem Mertou zazpívat i senátor Břetislav Rychlík.
Muzikanti nehráli jen pro diváky, hráli především pro Jiřího Černého. Každý tón usadili s takovou přesností a citem, že by i ten nejpřísnější kritik – kterým Jiří v nejlepším slova smyslu byl – jen uznale pokýval hlavou. Bylo to připomenutí, že poctivé řemeslo a velké srdce jsou v hudbě víc než jakákoliv technika.
Více než jen kritika
Jiří Černý neučil jen, co je „dobrá hudba“, ale jak si k ní najít cestu skrze pokoru a soustředění. Mezi hosty a v publiku rezonovala hlavní myšlenka, že Jiří nebyl jen hudební kritik, byl především morální kompas zabalený do obalu od desky.
Zásady jeho poctivosti a pravdivosti zněly v Besedě v každé větě, při každém tónu. Houslista Pavel Fischer vzpomněl, že cestou do Besedy poslouchal Kurta Vonneguta, který právě říkal, že jediný důkaz, který potřebuje pro existenci Boha, je hudba bez ohledu na to, jak zkažení, krutí a bezcitní lidé mohou být, hudba je jediným důkazem, že existence lidstva má nějaký smysl.
Často se také říká, že pro Jiřího byla hudba jediným náboženstvím, které ho nikdy nezklamalo. V tom byl s Vonnegutem (i s námi v sále) nepochybně zajedno.
Děkuji za krásný večer všem, kteří tak úžasně hráli, i těm, kteří tento nezapomenutelný večer zorganizovali.
Marie Haisová
