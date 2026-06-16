Hlas, který je slyšet: Jak vnímám feminismus Ewy Farne
Popravdě řečeno, moderní popová scéna jde už mimo mne. Jméno Ewa Farna samozřejmě znám, vnímala jsem ji kdysi jako talentovanou holčičku a občas v bulváru zahlédla nedůstojné titulky rozebírající její váhu. Nikdy mě ale nenapadlo se její tvorbou hlouběji zabývat.
Až do dnešního rána. V éteru Dvojky zazněl komentář, který mě přiměl zbystřit. Moderátor mluvil o její současné tvorbě, o jejím postavení na české i polské scéně a o tom, jak se z dětské hvězdičky stala sebevědomá žena, která si sama řídí kariéru a byznys. V té úvaze mě napadlo slovo, které v našich končinách stále ještě vyvolává u mnoha lidí kopřivku, nebo ironický úsměv: feminismus.
Ale mne to inspirovalo. Rozhodla jsem se si cíleně poslechnout její písničky, přečíst pár rozhovorů a začít přemýšlet. Mohla by být tato třicátnice mluvčí feminismu v Čechách?
Feminismus bez předsudků
Moje generace zažila ledacos, ale slovo feminismus jsme dlouho znali spíše z akademických debat, nebo ze západních zpráv. Často je vnímáno jako cosi útočného, radikálního, co muže a ženy spíše rozděluje, než spojuje. Jenže to, co dělá Ewa Farna, ukazuje úplně jinou, nesmírně sympatickou tvář emancipace. Vlastně je to feminismus v té nejčistší a nejpřirozenější praxi.
Vezměte si jen, čím si ta dívka prošla. Od třinácti let vyrůstala pod drobnohledem veřejnosti. Když se z dítěte stala žena s přirozenými křivkami, bulvár na ni spustil neuvěřitelný hon. Místo toho, aby se podvolila diktátu nezdravé štíhlosti, nazpívala píseň „Tělo“ – oslavu ženskosti se všemi změnami, které život a čas přináší. Udělala z domnělé slabosti obrovskou sílu, oslavu lidského těla a obyčejné radosti. To není teoretizování z katedry, to je prožitá a vybojovaná autenticita.
Tři pilíře inspirace
Ewa Farna navíc reprezentuje model ženy, který je pro mne osobně hluboce inspirativní:
- Je šéfovou svého osudu: Rozešla se s původním managementem a dnes si celou svou velkou produkci a firmu řídí sama. V showbyznysu, který je často tvrdě mužským světem, si diktuje vlastní pravidla.
- Neskrývá realitu: Otevřeně mluví o tom, jak náročné je skloubit špičkovou kariéru s mateřstvím. Bez iluzí a bez filtrů.
- Spojuje světy: Dokázala uspět u nás i v Polsku, což vyžaduje obrovskou diplomacii, pracovitost a porozumění jiné mentalitě.
Možná se ona sama k nálepce „feministky“ veřejně nehlásí – a upřímně se jí nedivím, v našem prostředí by to pro její tvorbu mohla být zbytečná bariéra. Ale v praxi dělá pro sebevědomí českých a polských žen víc, než desítky manifestů. Ukazuje, že žena může být silná, úspěšná, nezávislá, a přitom zůstat laskavá, rodinná a nesmírně lidská.
Někdy je užitečné vystoupit ze své bubliny a podívat se, co poslouchají naše děti, nebo vnoučata. Ranní Dvojka mi otevřela oči. Ewa Farna nejspíš není mluvčí žádného oficiálního hnutí, ale je přirozenou ambasadorkou ženské síly. A takový hlas naše společnost, bez ohledu na gender a generace, zatraceně potřebuje.
Marie Haisová
Bratři, ale každý po svém: 3 věci, ve kterých nás Slovensko překvapí (a možná i inspiruje)
Jsme jako dvojčata, která byla rozdělena v pubertě. Rozumíme si bez slovníku, máme společnou historii, milujeme Tatry i pivo.
Marie Haisová
Proč byste si měli pustit podcast Zelené devadesátky?
Zatímco se v garážích rodil český kapitalismus a v rádiích hrál porevoluční rock, na pozadí se odehrával jiný, extrémně důležitý souboj – boj o tvář naší krajiny a životního prostředí.
Marie Haisová
Lékařem jste i vy: Sídlí ta nejlepší lékárna v nás samotných?
Nedávno se mi dostala do rukou kniha, která mi mluví z duše. Jmenuje se „Lékařem jste i vy“ od Kristiny Höschlové.
Marie Haisová
Zpěv jako lék: Proč jsme vyměnili ticho za společné zpívání?
V době digitální osamělosti se vytrácí něco, co bylo pro naše předky naprosto přirozené – společné zpívání. Ne pro potlesk, ne pro peníze, ale pro čistou radost.
Marie Haisová
Jiří Černý: Poslední gentleman, který nás učil slyšet i ticho
Většina z nás ho znala jako nekompromisní kritickou autoritu s nezaměnitelným hlasem. Petr Sedláček ho ale poznal z perspektivy, která byla většině zapovězena – ze sedadla spolujezdce.
|Další články autora
Zemřela Zdena Mašínová, dcera legionáře a perzekvovaná sestra uprchlých odbojářů
Ve věku 92 let zemřela Zdena Mašínová, jejíž bratři za totality utekli ozbrojení na Západ. Čelila...
Nejen důchodci jezdí v Praze zdarma. Za MHD neplatí děti a tyto profese, výhody mají i někteří psi
Pražská MHD patří navzdory svému rozsahu k těm nejlevnějším v zemi, i tak může být nákup ročního...
Pražská muzejní noc 2026: Na Florenci se chystá videomapping zdarma, zahraje i Lake Malawi
Více než 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí otevře své brány netradičně v nočních...
Z elektrokola se za pár tisíc stane raketa. Policie na přečipované stroje nestačí
Mnozí prodejci elektrokol na webech nepřímo vybízejí zákazníky k porušování pravidel. Lákají na...
Bytový dům u Borského parku je nejlepší novostavbou Plzně posledních čtyř let
Bytový dům u Borského parku od architektů Terezy Nové a Jiřího Zábrana je nejlepší novostavbou...
Metoda navržená studentem univerzity v Liberci pomáhá se zaměřováním v CERNu
Nový způsob zaměřování pomocí laseru navrhnul pro Evropskou laboratoř pro fyziku částic (CERN)...
Poruba sníží počet zastupitelů na 37 a ušetří přes pět milionů korun
Ostravský městský obvod Poruba bude mít v příštím volebním období nižší počet zastupitelů. Jejich...
Pavel na Vysočině vyjel na stožár a vyjádřil se ke zrušení poplatků za ČT a rozhlas
Prezident Petr Pavel u financování a provozu prostřednictvím poplatků neviděl nic, co by...
Otestujte ekologické čistící prostředky od značky Ukliď si a budete mít domov jako ze škatulky
Úklid s čistým svědomím a maximálním účinkem? Hledáme 40 testerek, které se svými rodinami vyzkouší šetrné a vysoce funkční čistící prostředky od...
- Počet článků 240
- Celková karma 12,05
- Průměrná čtenost 1596x
Více je na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Marie_Haisov%C3%A1