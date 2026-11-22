Dívčí sparťanská jízda a bronz pro „klokany“: Napínavý fotbal ve Střešovicích.
Byla tady na návštěvě sestra z Klatov a tak jsme fandění staršímu vnukovi na turnaji ve Střešovicích spojili s procházkou s mladším vnukem přes Karlův most, Kampu a Petřín. Cestou jsme navštívili luxusní cukrárnu ve vile Jana Wericha, zastavili se u krásné mozaiky od Petra Síse na Kampě, a pěšky přes Petřín (na novou lanovku byla dlouhá fronta) jsme došli do Střešovic.
Souboj s Duklou a zasloužený bronz
Turnaje se zúčastnilo celkem 16 týmů, takže v době našeho příchodu už šlo v každém zápase do tuhého. Hned na úvod jsme stihli duel Bohemians proti Dukle. Na hřišti byla znát obrovská bojovnost a chuť nenechat soupeři nic zadarmo. „Klokani“ se do toho opřeli s nasazením, které k jejich dresu neodmyslitelně patří a z turnaje si odvezli pohár a krásné 3. místo.
Finálové derby: Slavia proti dívkám ze Sparty
Vyvrcholením celého dne pak byl zápas Slavie proti Spartě – a tady přišlo jedno z nejpříjemnějších překvapení turnaje. Proti favorizované Slavii totiž nastoupil dívčí oddíl Sparty.
Byla radost sledovat, s jakou odvahou a přehledem se holky postavily klučičí konkurenci. Žádný ostych, rychlé kombinace a obrovská bojovnost až do posledního hvizdu. Slavia nakonec potvrdila svou sílu a celý turnaj vyhrála, ale stříbro pro Sparťanky mělo stejnou cenu jako zlato.
Víc než jen tabulka
Zatímco mladší brácha kolem hřiště bedlivě sledoval dění (a občas ho zajímalo všechno kolem víc než samotný míč), na trávníku se odehrávaly malé i velké sportovní příběhy. Pro mne bylo zážitkem sledovat fandění rodičů, čtvrtá Dukla měla velké fanouškovské zázemí a výstižná hesla.
Odcházela jsem ze Střešovic s dobrým pocitem – nejen kvůli bronzu pro Bohemians, ale hlavně z energie, fair play a nadšení, s nímž se do míče opírali kluci i holky. Za zmínku stojí i skvělé občerstvení a celkové zázemí turnaje. Bylo vidět, že děti z celé republiky si hru užívaly, mají skvělou kondici a pohyb je pro ně přirozeným a zdravým koníčkem. Pro ně rozhodně neplatí, že tráví volný čas jen u mobilu, počítače nebo televize.
Marie Haisová
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