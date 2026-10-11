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Co zůstává po volbách? Síla slova a odvaha měnit věci kolem nás k lepšímu

Marie Haisová
Volební kampaň utichla, emoce z výsledků pomalu odeznívají a my se nacházíme v typické povolební atmosféře. Ve vzduchu visí otázky: Co bude dál? Kam se posune naše společnost? A jakou váhu má v novém uspořádání náš vlastní hlas?

Zatímco politici vyjednávají o moci a koalicích, přepočítávají mandáty, do rukou se mi dostalo čtení, které nabízí nečekaně trefnou reflexi dnešních dnů. Nový román Jany Poncarové Ženy slova připomíná jiný druh moci – moc psaného slova, osobní odvahy a vytrvalosti, která přetrvá jakýkoliv volební cyklus.

Slovo jako mocný nástroj změny

Povolební čas v nás často vyvolává pocit, že o našich životech rozhodují ti „nahoře“. Příběhy zapomenutých tváří české literatury však ukazují přesný opak: skutečné společenské změny se nerodí jen na úřadech starostů a v parlamentních lavicích, ale v každodenním boji jednotlivců za svobodu myšlení.

Kniha Jany Poncarové sleduje osudy autorek, které se rozhodly prosadit v oboru, jemuž do té doby neotřesitelně vládli muži. Hlavní hrdinky spojuje nejen láska ke psaní, ale především obrovská odvaha jít proti společenským konvencím své doby.

Psané slovo bylo a stále je mocným nástrojem změny.“

Stejně jako dnes přemýšlíme o svobodě slova, demokracii a o tom, jakou váhu má náš hlas ve volbách a v diskuzi, tyto ženy musely svádět zápas o to, aby vůbec byly slyšeny.

Pseudonymy a odvaha vstoupit do veřejného prostoru

Některé spisovatelky musely ve své době použít mužský pseudonym jako ochranu před kritikou okolí. Kdo dnes ví, že sedm dílů slavného Káji Maříka nenapsal muž jménem Felix Háj, ale Marie Wagnerová? Žena, která měla odvahu odejít od manžela a živit sebe i dítě?

Marie ví, že peníze zase vydělá. Včera dostala lístek od vydavatele hospodářských kalendářů... Zítra bude rýt záhony, a tak si při práci promyslí děj. Možná bude o ženě, která nemá na chleba pro své děti. Marie tuší, že je to téma, které přetrvá i v dalším století.“(str. 37)

Podobně Anna Lauermannová, píšící pod pseudonymem Felix Téver, bořila mýty o tom, jaké je „správné“ místo ženy ve společnosti. Jak píše Miroslav Rutte v Portrétu z mizejících dob:

Anna i Marie byly především bytosti revoltující proti společenské konvenci, jež usilovala tehdy ženu zatlačit na místo pouze samičky, hospodyně a matky. U obou probouzejí se záhy touhy po širší účasti na veřejném životě...“(str. 56)

Tato touha po širší účasti na veřejném životě rezonuje i dnes. S každými volbami bilancujeme zastoupení žen v politice, otevíráme témata genderové rovnosti a ptáme se, zda má každý ve společnosti stejnou možnost utvářet naši budoucnost.

Odolnost vůči režimům a politickým vlnám

Jedna z nejplodnějších autorek Marie Zezulková, známá jako Vlasta Javořická, provokovala svou tvorbou jak nacisty, tak komunisty. Ukázka z knihy plasticky vykresluje dobu, kdy byla osobní svoboda tvrdě vykoupena:

Komunisté dovolí Vlastě Javořické vycestovat za dcerami do Ameriky až v šedesátém pátém roce... Píše si deník, protože nechce nic z těch intenzivních okamžiků zapomenout. Jednoho dne se totiž musí vrátit do vlasti.“(str. 173)

V době, kdy se v povolebních debatách často objevují obavy z polarizace nebo posunu politického kormidla, jsou osudy jako ten Vlasty Javořické silnou připomínkou hodnot jako je svoboda a fakt, že vytrvalost a touha po pravdě přetrvají jakýkoliv režim či politickou garnituru.

Živé příběhy místo suché historie

Autorka Jana Poncarová vychází z bohatých historických pramenů, navštěvuje místa, kde autorky žily a zasazuje je do živého dobového kontextu. I přes faktografickou přesnost si kniha udržuje svižné a poutavé tempo.

  • Co v knize najdete?
    • Inspirativní osud osmi žen, které předběhly svou dobu.
    • Odkazy a konkrétní doporučení na četbu jejich děl.
    • Hlubokou reflexi genderových stereotypů a společenských poměrů.

Proč si knihu přečíst právě teď?

Ženy slova je mimořádně záslužné a inspirativní čtení. V povolebním období, kdy hledáme jistoty a přemýšlíme nad dalším směřováním společnosti, ať už lokálním či globálním, nabízí tato kniha skvělý nadhled. Připomíná nám, že nejdůležitější zápasy o lidskou důstojnost a svobodu se odehrávají v našich vlastních postojích a v odvaze mluvit a jednat dle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Doporučuji všem čtenářům a čtenářkám, kteří chtějí objevit opomíjené kapitoly naší historie a načerpat sílu z příběhů o překonávání překážek.

----------------------------------------------------------------- PONCAROVÁ, Jana: Ženy slova, Motto, 2026, Praha

Autor: Marie Haisová | neděle 11.10.2026 8:29 | karma článku: 0 | přečteno: 37x
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Marie Haisová

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Mým přáním je přijímat to, co nemohu změnit, měnit to, co změnit mohu, a mít moudrost poznat ten rozdíl – podle Modlitby vyrovnanosti.

Momentálně přinášet radost ze společného zpívání: www.JaM-zpivani.eu

 

 

 

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