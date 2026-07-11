Český paradox roku 2026: Světové finále ve Wimbledonu vs. fotbalový výlet do Ankary
Polský spisovatel a historik Mariusz Surosz napsal dvě skvělé knihy, které dokonale popisují naši mentalitu: Pepíci a Ach, ty Češky! Zatímco v první knize řeší naše národní mindráky, historické složitosti a občasnou maloměšťáckou povahu, v té druhé vzdává hold fascinující síle, odhodlání a pragmatismu českých žen.
A přesně to teď vidíme v přímém přenosu.
1. Obraz první: Ženská síla v tenisových botách
Wimbledon zažívá něco naprosto nevídaného – ryze české finále! Karolína Muchová a Linda Nosková vymlátily světovou špičku a dokázaly, že v tomhle sportu jsme absolutní velmoc. Surosz by v tom okamžitě viděl pokračování své druhé knihy. Ukazuje se v tom ta nejlepší verze české povahy: pracovitost, chladná hlava v krizových situacích, žádné velké řeči, ale brutálně efektivní výsledky. Dvě Češky na absolutním vrcholu nejslavnějšího turnaje světa. Svět tleská.
2. Obraz druhý: Chlapi v oblecích a diplomacie z tribuny
A pak přepnete program na zprávy z politiky. Naši vládní činitelé (tradičně v drtivé mužské přesile) vyrazili na schůzku do Ankary. Oficiálně šlo o vysokou diplomacii a strategická jednání, ale z fotek to vypadá spíš jako školní výlet „s chlapama na fotbálek“. Místo kvalitní reprezentace moderního státu vidíme klasické české „pepíkovství“ – hlavně stihnout zápas, dát si pivo, udělat si selfíčko na tribuně a tvářit se, jak hrozně důležití jsme.
Kontrast, který bije do očí
Je to neuvěřitelný nepoměr. Zatímco české ženy dělají v Londýně naší zemi to nejlepší jméno díky špičkovým výkonům a profesionalitě, naši politici v Turecku předvedli trapný papalášismus s mentalitou okresního přeboru.
Mariusz Surosz ve svých knihách ukázal, že Česko má obrovský potenciál, ale často ho utápí v malosti. Pokud chceme vidět moderní, sebevědomou a úspěšnou zemi, která hraje první ligu, nemá smysl dívat se na politické delegace. Mnohem lepší je otočit zrak směrem ke kurtům ve Wimbledonu.
Marie Haisová
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