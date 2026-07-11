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Český paradox roku 2026: Světové finále ve Wimbledonu vs. fotbalový výlet do Ankary

Kdybyste chtěli cizinci v kostce vysvětlit, jak dnes vypadá česká společnost, stačí mu ukázat dva obrazy z médií. Na jedné straně Londýn, na druhé Ankara.

Polský spisovatel a historik Mariusz Surosz napsal dvě skvělé knihy, které dokonale popisují naši mentalitu: Pepíci a Ach, ty Češky! Zatímco v první knize řeší naše národní mindráky, historické složitosti a občasnou maloměšťáckou povahu, v té druhé vzdává hold fascinující síle, odhodlání a pragmatismu českých žen.

A přesně to teď vidíme v přímém přenosu.

1. Obraz první: Ženská síla v tenisových botách

Wimbledon zažívá něco naprosto nevídaného – ryze české finále! Karolína Muchová a Linda Nosková vymlátily světovou špičku a dokázaly, že v tomhle sportu jsme absolutní velmoc. Surosz by v tom okamžitě viděl pokračování své druhé knihy. Ukazuje se v tom ta nejlepší verze české povahy: pracovitost, chladná hlava v krizových situacích, žádné velké řeči, ale brutálně efektivní výsledky. Dvě Češky na absolutním vrcholu nejslavnějšího turnaje světa. Svět tleská.

2. Obraz druhý: Chlapi v oblecích a diplomacie z tribuny

A pak přepnete program na zprávy z politiky. Naši vládní činitelé (tradičně v drtivé mužské přesile) vyrazili na schůzku do Ankary. Oficiálně šlo o vysokou diplomacii a strategická jednání, ale z fotek to vypadá spíš jako školní výlet „s chlapama na fotbálek“. Místo kvalitní reprezentace moderního státu vidíme klasické české „pepíkovství“ – hlavně stihnout zápas, dát si pivo, udělat si selfíčko na tribuně a tvářit se, jak hrozně důležití jsme.

Kontrast, který bije do očí

Je to neuvěřitelný nepoměr. Zatímco české ženy dělají v Londýně naší zemi to nejlepší jméno díky špičkovým výkonům a profesionalitě, naši politici v Turecku předvedli trapný papalášismus s mentalitou okresního přeboru.

Mariusz Surosz ve svých knihách ukázal, že Česko má obrovský potenciál, ale často ho utápí v malosti. Pokud chceme vidět moderní, sebevědomou a úspěšnou zemi, která hraje první ligu, nemá smysl dívat se na politické delegace. Mnohem lepší je otočit zrak směrem ke kurtům ve Wimbledonu.

Autor: Marie Haisová | sobota 11.7.2026 12:15 | karma článku: 0 | přečteno: 45x

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Marie Haisová

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  • Celková karma 12,55
  • Průměrná čtenost 1580x
Hledám harmonii – v textu, v životě i v hudbě. Po letech v leadershipu a občanském sektoru jsem zjistila, že ty nejdůležitější věci se nedají vybojovat, ale mohou se vyzpívat. Na tomto blogu propojuji své postřehy o světě s rytmem života. Píšu o tom, jaké to je najít svůj vlastní hlas, i když vám okolí říká, co máte hrát.
Více je na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Marie_Haisov%C3%A1

 

 

 

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