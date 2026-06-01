Bratři, ale každý po svém: 3 věci, ve kterých nás Slovensko překvapí (a možná i inspiruje)
I když máme pocit, že o svých sousedech víme všechno, v každodenním životě zavedli Slováci několik novinek, které jim můžeme tak trochu závidět (nebo nad nimi aspoň uznale pokývat hlavou). Které to jsou?
1. Zálohování PET lahví a plechovek: Sbohem, přeplněné žluté kontejnery!
Zatímco v Česku o zálohování plastových lahví a plechovek stále dokola diskutujeme, Slováci do toho v roce 2022 šlápli naplno. Výsledek? Žádné mačkání plastu a kovu do popelnic.
- Jak to funguje: Za každou PET lahev nebo plechovku označenou písmenem „Z“ zaplatíte zálohu 15 centů (necelé 4 koruny).
- Vracení: Hodíte je nezmačkané do automatu v supermarketu, který vám vytiskne lístek s peněžní hodnotou zpět.
- Efekt: Příroda a ulice se neuvěřitelně vyčistily. Slováci dnes vrátí přes 90 % všech prodaných zálohovaných obalů. U nás se zkrátka pořád mluví, tam už to funguje.
2. Vlaky zdarma: Ráj pro důchodce a studenty
Představte si, že sednete do vlaku za hranicemi s tím, že chcete jet třeba do Štúrova – což byl nedávno i můj případ. Přijdete k pokladně a tam se dozvíte, že slovenská vláda zavedla bezplatnou vlakovou přepravu pro vybrané skupiny obyvatel: děti, studující mládež a seniory nad 62 let.
A skvělá zpráva pro nás: platí to i pro české důchodce!
Stačí se zaregistrovat s fotografií u pokladny Železničné spoločnosti Slovensko (ZSSK), vyzvednout si speciální průkazku a pak už si jen „kupovat“ lístky za 0 €. Má to sice svá omezení (kapacitní kvóty v rychlících), ale pro peněženku starší generace je to obrovská úleva a skvělá možnost, jak cestovat.
3. Platíme eurem vs. držíme se koruny
Tohle je asi největší makroekonomický rozdíl. Slovensko vyměnilo koruny za euro už v roce 2009. Pro českého turistu to znamená, že může platit evropskou měnou, nemusí řešit lokální rozdíly. Co se týče cen, Slovensko je dnes o něco dražší než dřív, ale při běžném provozu to peněženku nezruinuje. Káva se dá pořídit za 1,5 €, domácí halušky v místní Kolibě za 8,5 €, skvělé tradiční párance všech možných chutí vyjdou na 6,5 €.
Osobní zkušenost: Moje týdenní otestování v praxi
Všechny tyto slovenské „novinky“ a reálie jsem si vyzkoušela na vlastní kůži během týdenního pobytu v termálních lázních Štúrovo. Je to skvělé zařízení, kde jsou velké ubytovací kapacity přímo v areálu. Protože ještě nebyla hlavní sezóna, bazény byly dostupné od 10 do 18 hodin.
S kartou, kterou každý host obdrží, je navíc možný naprosto volný pohyb do okolí, takže nejste zavření jen v resortu. V rámci ubytování bylo dokonce možné vybrat si z pěti nabídek různých rehabilitačních cvičení. Také jsme si tam každý večer zahráli, místní byli velmi muzikální, rádi si zazpívali písně od Tater po Šumavu.
A co je na Štúrovu úplně nejlepší? Vedle rozsáhlých termálních lázní je neodolatelný výlet pěší zónou přes most Márie Valérie do maďarské Ostřihomi, kde se nad Dunajem tyčí majestátní katedrála. Pokud se na Slovensko chystáte, Štúrovo i cestu vlakem mohu vřele doporučit. Máme se od našich sousedů i v čem inspirovat!
Marie Haisová
Více je na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Marie_Haisov%C3%A1