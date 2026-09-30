Bourat či nebourat? Procházka po vršovických absurditách
Sraz jsme měli na tramvajové zastávce Čechovo náměstí, odkud nás naše průvodkyně Mgr. Hana Valentová vzala na cestu mezi hlavní třídou a méně známými zákoutími Vršovic, kde se ukrývají pozoruhodné stavby z druhé poloviny 20. století. Prošli jsme si klíčová místa Prahy 10, o jejichž osudu se už léta diskutuje, plánuje a rozhoduje – a nad čímž mnohdy zkrátka rozum zůstává stát.
Naše první zastávka byla právě na Čechově náměstí. Je to krásný, funkční a žijící veřejný prostor s dominantou kostela sv. Václava od Josefa Gočára. A přesto se na radnici spřádají plány na jeho velkolepou rekonstrukci. Momentálně je tam instalována velkorysá výstava návrhů z architektonické soutěže na jeho úpravy. Člověka nechtěně napadne otázka: Opravdu musíme předělávat to, co funguje, zatímco jiné části naší čtvrti chátrají před očima?
O kus dál stojí Chemapol – ikonická budova neofunkcionalismu a skla, pro kterou má sice málokdo vlídné slovo, ale přesto tvoří paměť místa. Zarážející je, že když se vzápětí po revoluci rekonstruovala, vzala za své všechna umělecká díla, která byla ve vstupní hale.
V areálu KOH-I-NOORu se už bourá, chystá se tam nová bytová výstava, hlavní budova však zůstane zachována a spolu s ní i komín, který tvoří dominantu prostoru.
Přes ulici stojí chátrající Kulturní dům Eden, kdysi tepající místo kultury, ze kterého je dnes smutné memento minulé éry čekající na svůj konečný ortel. Byl prodán spolu s rozsáhlými objekty ÚMČ 10. Povídali jsme si o betonu, dobových mozaikách i umění ve veřejném prostoru, které k těmto stavbám neodmyslitelně patří. Skrz sklo byl vidět i dochovaný lustr od Bořka Šípka.
Největší korunu všemu ale nasazuje příběh rozsáhlého sídliště Vlasta – s uměleckými díly a pěknými, byť neudržovanými mozaikovými panely mezi domy – a bývalého sídla ÚMČ Praha 10. Městská část se téhle své vlastní budovy zbavila a prodala ji. Výsledek? Radnice dnes sama sídlí v drahém nájmu a platí desítky milionů z kapes nás, daňových poplatníků, za to, že může vůbec úřadovat.
Nabízí se otázka, zda nejde o stejný případ, jako je železniční či Libeňský most, kdy se zanedbala průběžná údržba a pak už se nabízí jen pohled na chátrající monumenty. Vybavuji si dokument, ve kterém popisovali údržbu slavného mostu v San Franciscu – sotva dokončí nátěr na jedné straně, začínají hned na opačné.
Když se člověk dívá na plány budoucí výstavby a porovnává je s realitou, přepadá ho skepse. Kam se poděla koncepčnost a úcta k veřejnému majetku? Proč se plánuje rekonstrukce tam, kde není potřeba? Nabízí se otázka plýtvání, neboť u kostela jsou nově vybudovaná dětská hřiště, která by pravděpodobně vzala za své, zatímco se prodává to, co by městu mělo zůstat, kdyby se dbalo na průběžnou údržbu.
Otázka „Bourat, nebo nebourat?“ totiž není jen o architektuře, betonu a mozaikách. Je především o tom, jak hospodaříme s naším společným domovem a zda v rozhodování převažuje dlouhodobý užitek pro obyvatele, nebo jen politická krátkozrakost a nelogičnost.
Marie Haisová
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