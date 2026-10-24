Výhrady ke 4:36? Spravedlivý hněv nebo spíš čarodějnický šabat?
Přestat nutit lidi, kteří koukat na ČT nechtějí, aby neměli ani mobil s obrazovkou nebo aby partě Kavčí hory a spol. posílali každý měsíc poplatek, mňo, tak tohleto: Tohleto mi imponuje. A možná je to málem první bod vládní agendy, u kterého to tak je. Teda když nepočítám sejmutí žlutomodré vlajky z budovy Sněmovny, protože si myslím, že jako dlouhodobá výzdoba na ni nepatří (a vše co s tím ve vztahu k UA souvisí).
Chápu, že mnohým protestujícím připadá, že je malicherné, dívám-li se na věc pod tímto úhlem, ale já prostě platit za to, co jsem si neobjednal, odmítám. A taky to neplatím! A je mi sympatické, že tenhle argument vyslovil už před lety jeden funkcionář Senátu za ODS. Je to prostě otázka principiální.
Nikdo přece nebrání Nechcimírům, aby si předplatili soukromé televizní kanály, kam se mohou s klidem přesunout nynější redaktoři České televize, když se jim zachce zakončit svoji stávku výpovědˇmi z pracovního poměru. Jistě bude jejich výkon v privátních kanálech efektivnější a ukážou nám, jak se má bojovat o diváka. Potom bude České televizi štíhlejší rozpočet jistě stačit.
A o rozhlase platí, domnívám se, totéž. Vlastně jim do takové nové etapy jejich práce držím palce. Bude to mnohem lepší než když slýchám, že oponentní názor je vlastně konspirační, s tímhle se ti naši demograti vycajchnovali (bylo by fajn, aby každý píšíci autor uváděl povinně u svého podpisu své bývalé členství v KSČ. No to aby se vědlo, u koho lze přece jen více předpokládat ohebnost páteře).
Je samozřejmě možné, že zasáhne Ústavní soud. O tom nic nevím, nejsem z těch lidí, kteří vládnou perem a zároveň mají příbuzné na Ústavním soudu, čili (nazvu to podpultové) informace takříkajíc z první ruky.
Tak doufám, že to nedopadne tak, nechci napovídat, že televizní areál v Praze na Kavčích horách skončí podobně jako valná část průmyslu vybudovaného v 60. – 80. letech, a nepromění se tedy na kanceláře a sklady komukoli, kdo chce, a ještě předtím leckdy jako zdroj obohacení pro tuneláře. Ostatně tenhle celostátní vývoj byl předznamenán privatizací – neprivatizací jedněch celostátních novin, a tak není divu, že ti, kteří ji zosnovali, vědí od té doby přesně, co a jak psát.
Ještě bych měl dotaz: Pokud skončí Česká televize jako něco placeného poplatníky z donucení, skončí také Člověk v tísni? Děkuji.
Miroslav Gruner
Sháním poukaz do Singapůru.
Naštěstí se proslechlo, že amazonský deštný prales přinejmenším v některých svých částech tam kdysi nebyl, a tak zprávy o klučení vnímám klidněji než předtím. A přemítám, kde nejlépe by tam vzkvétala osada pro dlouhý krásný život.
Miroslav Gruner
K dohadům o údajných plánech zbavení občanských práv přistěhovalce v Německu
Německo před časem uzákonilo, že dítě německého státního příslušníka, které se nenarodí v Německu, se nestane německým občanem, když by jej k občanství rodiče včas nepřihlásili. Je však myslitelné omezení občanských práv Neněmcům?
Miroslav Gruner
Sjezd krajanského sdružení tzv. sudetských Němců v Brně mi připadá nevhodný
Protože v česko-německé deklaraci bylo dohodnuto, že „Obě strany prohlašují, že nebudou zatěžovat své vztahy politickými a právními otázkami pocházejícími z minulosti,“ myslím si, že by bylo lépe, aby se takový sjezd v ČR nekonal.
Miroslav Gruner
RACHEJTLE = Silvestrovské pokušení a esenbáci (=komunistická policie) na stopě blbý srandy
"Silvestrovská show se v mžiku změnila ve schovávanou, protože ten lampasák střílel ostrými. Tak jsme mu sehráli divadýlko a zavolali esenbáky, sanitku a pohřebáky," vypravoval mi před časem pamětník jisté malé pohraniční dědiny.
Miroslav Gruner
Těžký i sladký je život nás, mladších synů mladších synů... císaře římské Říše.
Když byl v 11.století muži udělen titul hraběte dědičně pro všechny členy rodu, nestávalo se to běžně, a takřka nikomu kdo by neměl v ústech hned těsně po narození zlatou lžičku. Přímých potomků je ne více než 1% populace Evropy..
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