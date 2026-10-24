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Výhrady ke 4:36? Spravedlivý hněv nebo spíš čarodějnický šabat?

Miroslav Gruner
Říká se, že nejlépe se krade o půl páté ráno. Možná. Nicméně jsem si zcela jist, že 04:36 je prostě ráno, sice hodně časné, avšak noc to prostě není. Tvrdit opak, mám za stejně nízké, jako označit počínání vlády za krysí ...

Přestat nutit lidi, kteří koukat na ČT nechtějí, aby neměli ani mobil s obrazovkou nebo aby partě Kavčí hory a spol. posílali každý měsíc poplatek, mňo, tak tohleto: Tohleto mi imponuje. A možná je to málem první bod vládní agendy, u kterého to tak je. Teda když nepočítám sejmutí žlutomodré vlajky z budovy Sněmovny, protože si myslím, že jako dlouhodobá výzdoba na ni nepatří (a vše co s tím ve vztahu k UA souvisí).

Chápu, že mnohým protestujícím připadá, že je malicherné, dívám-li se na věc pod tímto úhlem, ale já prostě platit za to, co jsem si neobjednal, odmítám. A taky to neplatím! A je mi sympatické, že tenhle argument vyslovil už před lety jeden funkcionář Senátu za ODS. Je to prostě otázka principiální.

Nikdo přece nebrání Nechcimírům, aby si předplatili soukromé televizní kanály, kam se mohou s klidem přesunout nynější redaktoři České televize, když se jim zachce zakončit svoji stávku výpovědˇmi z pracovního poměru. Jistě bude jejich výkon v privátních kanálech efektivnější a ukážou nám, jak se má bojovat o diváka. Potom bude České televizi štíhlejší rozpočet jistě stačit.

A o rozhlase platí, domnívám se, totéž. Vlastně jim do takové nové etapy jejich práce držím palce. Bude to mnohem lepší než když slýchám, že oponentní názor je vlastně konspirační, s tímhle se ti naši demograti vycajchnovali (bylo by fajn, aby každý píšíci autor uváděl povinně u svého podpisu své bývalé členství v KSČ. No to aby se vědlo, u koho lze přece jen více předpokládat ohebnost páteře).

Je samozřejmě možné, že zasáhne Ústavní soud. O tom nic nevím, nejsem z těch lidí, kteří vládnou perem a zároveň mají příbuzné na Ústavním soudu, čili (nazvu to podpultové) informace takříkajíc z první ruky.

Tak doufám, že to nedopadne tak, nechci napovídat, že televizní areál v Praze na Kavčích horách skončí podobně jako valná část průmyslu vybudovaného v 60. – 80. letech, a nepromění se tedy na kanceláře a sklady komukoli, kdo chce, a ještě předtím leckdy jako zdroj obohacení pro tuneláře. Ostatně tenhle celostátní vývoj byl předznamenán privatizací – neprivatizací jedněch celostátních novin, a tak není divu, že ti, kteří ji zosnovali, vědí od té doby přesně, co a jak psát.

Ještě bych měl dotaz: Pokud skončí Česká televize jako něco placeného poplatníky z donucení, skončí také Člověk v tísni? Děkuji.

Autor: Miroslav Gruner | sobota 24.10.2026 18:35 | karma článku: 0 | přečteno: 33x
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Miroslav Gruner

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Inženýr z Prahy, dříve komentátor deníku MFD, nyní soukromý podnikatel

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