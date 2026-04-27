Sjezd krajanského sdružení tzv. sudetských Němců v Brně mi připadá nevhodný
Ačkoli chápu, že je v tom kus nostalgie, přece jen si myslím, že není dobrý nápad uspořádat sjezd krajanského sdružení tzv. sudetských Němců na území ČR, tedy ani v Brně. A nemyslím si, že ti, komu se to nelíbí, jsou nutně českými nacionalisty. Navíc těch tuším zhruba 30 000 osob německé národnosti, které žily před druhou světovou válkou v jihomoravském městě Brno, mělo patrně vztah více k Rakousku než k Německu, a pokud vím, tak Československo uzavřelo v časech, kdy předsedou naší federální vlády byl Lubomír Štrougal, s Rakouskou republikou mezistátní smlouvu, a na jejím základě vyplatilo Rakouské republice odškodnění za majetek rakouských Němců, který tito zanechali v České republice po svém odsunu po roce 1945. A to ve výši v uvedené mezistátní smlouvě sjednané.
Myslím si, že pokud vůbec by taková akce měla být uspořádána, tak by jí měly předcházet mezilidské přátelské přeshraniční kontakty ve větším rozsahu než jak se až dosud děje. Též mám pocit, že dosavadní modely hospodářské spolupráce mezi německojazyčnými zeměmi a Českou republikou, stojící dosud většinou na důsledcích rozdílné hospodářské úrovně, za kterou do značné míry mohou právě důsledky druhé světové války (vnucením hospodářského modelu Československu ze strany Sovětského svazu) a chování německých firem k Čechům, Moravanům a Slezanům (nízké mzdy ve srovnání s Německem, faktická politika svého druhu nového kolonialismu) nenasvědčují tomu, že ze strany Německa a Rakouska se jedná o opravdové přátelství s čistým srdcem, které by Čechům umožnilo, takový sraz na našem území přivítat s vřelou radostí.
Myslím si prostě, že realizace toho nápadu je překotná a uspěchaná, a útoky na nás, kterým se to nelíbí, jsou nemístné. Bývalí krajané by měli v této otázce, domnívám se, projevovat více zdrženlivosti, už proto, že vláda Spolkové republiky Německo se v tom smyslu zavázala. Nebo snad občané ČR pořádají na území Německa srazy sdružení za reparace Německa České republice?
Bud´me si přáteli a dobrými sousedy, ale Česká republika je domovem všech Čechů, Moravanů a Slezanů (a samozřejmě i obyvatel z řady menšinových národů, mají-li tito občanství ČR), a proto pozvání v tak zásadní věci ze strany jedné malé organizace do druhého největšího města naší vlasti, se mi zdá být tak nějak mimo její kompetence, a to i jestli to není nezákonné.
Miroslav Gruner
Je „lapálie“ s BTC způsobilá ČR zcela zruinovat?
A obdržela ČR 1 mld CZK nebo obdržela BTC v hodnotě 1 mld CZK? Pokud BTC, bál bych se, že by mohlo jít o přípravu podvodu v rozsahu způsobilém ČR v budoucnu zruinovat.
Miroslav Gruner
Dohady o poselství jedné války.
Není těžké pochopit, že rozkol mezi obyvatelstvem dnešní Ukrajiny a dnešního Ruska asi znemožní nostalgii po společné minulosti těchto etnik ze strany Ukrajinců.
Miroslav Gruner
Podpora samoživitelkám je podpora lehkomyslnosti. Posiluje tendence rozvratu společnosti?
Některé opičí tlupy mají drsný zvyk: Po rozpadu vztahu nemá samice moc šancí svá mláďata (a ani sebe) v konkurenci tlupy uživit, a tak musí vstoupit do vztahu nového. Původní mlád ́ata to však bohužel nepřežijí. Jak nelidské! ...
Miroslav Gruner
RACHEJTLE = Silvestrovské pokušení a esenbáci (=komunistická policie) na stopě blbý srandy
"Silvestrovská show se v mžiku změnila ve schovávanou, protože ten lampasák střílel ostrými. Tak jsme mu sehráli divadýlko a zavolali esenbáky, sanitku a pohřebáky," vypravoval mi před časem pamětník jisté malé pohraniční dědiny.
Miroslav Gruner
Těžký i sladký je život nás, mladších synů mladších synů... císaře římské Říše.
Když byl v 11.století muži udělen titul hraběte dědičně pro všechny členy rodu, nestávalo se to běžně, a takřka nikomu kdo by neměl v ústech hned těsně po narození zlatou lžičku. Přímých potomků je ne více než 1% populace Evropy..
