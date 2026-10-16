Sháním poukaz do Singapůru.
Rád bych si sehnal poukaz na pobyt v Brazílii, no třebas v Brazílii, nebo prostě někde tam, kde si představuju tajemno snivo a sladko s životem na způsob rozjímání v řeckých opevněných klášterech na odlehlých ostrovech pro vyvolené: Lidi nadané duchem.
Vezmu sebou, možno-li, pár přátel, a ti možná přátele přátel.
Doma necháme jen lístek se vzkazem, že jsme odjeli na věčnou dovolenou, a maximálně tak pozvem svoje nejmilejší příbuzné. Možná jim dovolíme uspořádat dám rozlůčku a potají jim zamáváme z letadýlka.
Jakpak se tam bude žít? Tak samota to nebude. A čím si to tak nejlépe zasloužit :-).
Než člověk přeplave Léthé a Acheron, má možnost si to ještě promýšlet.
O jak se těším doufaje, že seženu. Amazonky zůstanou v tom případě čučet.
Miroslav Gruner
K dohadům o údajných plánech zbavení občanských práv přistěhovalce v Německu
Německo před časem uzákonilo, že dítě německého státního příslušníka, které se nenarodí v Německu, se nestane německým občanem, když by jej k občanství rodiče včas nepřihlásili. Je však myslitelné omezení občanských práv Neněmcům?
Miroslav Gruner
Sjezd krajanského sdružení tzv. sudetských Němců v Brně mi připadá nevhodný
Protože v česko-německé deklaraci bylo dohodnuto, že „Obě strany prohlašují, že nebudou zatěžovat své vztahy politickými a právními otázkami pocházejícími z minulosti,“ myslím si, že by bylo lépe, aby se takový sjezd v ČR nekonal.
Miroslav Gruner
RACHEJTLE = Silvestrovské pokušení a esenbáci (=komunistická policie) na stopě blbý srandy
"Silvestrovská show se v mžiku změnila ve schovávanou, protože ten lampasák střílel ostrými. Tak jsme mu sehráli divadýlko a zavolali esenbáky, sanitku a pohřebáky," vypravoval mi před časem pamětník jisté malé pohraniční dědiny.
Miroslav Gruner
Těžký i sladký je život nás, mladších synů mladších synů... císaře římské Říše.
Když byl v 11.století muži udělen titul hraběte dědičně pro všechny členy rodu, nestávalo se to běžně, a takřka nikomu kdo by neměl v ústech hned těsně po narození zlatou lžičku. Přímých potomků je ne více než 1% populace Evropy..
Miroslav Gruner
Jak se prasátka schrochtala: Několik slov o krádeži revoluce soudruhy privatizátory.
V polovině devadesatych let na volebním plakátu jedné z polistopadových stran stálo: Zajistíme dodržování zákonů! Kdosi k tomu připsal FIXEM: Ale čích! / Ne všichni jsou přesvědčeni, ze privatizace proběhla spíše OK, spis naopak.
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