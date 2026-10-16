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Sháním poukaz do Brazílie.

Miroslav Gruner
Naštěstí se proslechlo, že amazonský deštný prales přinejmenším v některých svých částech tam kdysi nebyl, a tak zprávy o klučení vnímám klidněji než předtím. A přemítám, kde nejlépe by tam vzkvétala osada pro dlouhý krásný život.

Rád bych si sehnal poukaz na pobyt v Brazílii, no třebas v Brazílii, nebo prostě někde tam, kde si představuju tajemno snivo a sladko s životem na způsob rozjímání v řeckých opevněných klášterech na odlehlých ostrovech pro vyvolené: Lidi nadané duchem.

Vezmu sebou, možno-li, pár přátel, a ti možná přátele přátel.

Doma necháme jen lístek se vzkazem, že jsme odjeli na věčnou dovolenou, a maximálně tak pozvem svoje nejmilejší příbuzné. Možná jim dovolíme uspořádat dám rozlůčku a potají jim zamáváme z letadýlka.

Jakpak se tam bude žít? Tak samota to nebude. A čím si to tak nejlépe zasloužit :-).

Než člověk přeplave Léthé a Acheron, má možnost si to ještě promýšlet.

O jak se těším doufaje, že seženu. Amazonky zůstanou v tom případě čučet.

Autor: Miroslav Gruner | pátek 16.10.2026 23:59 | karma článku: 0 | přečteno: 8x
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Miroslav Gruner

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Inženýr z Prahy, dříve komentátor deníku MFD, nyní soukromý podnikatel

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