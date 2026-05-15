Republika není promenáda pro ty, kteří nectí pietu a ohrožují základy českého státu.
Pan Posselt není od toho, aby posuzoval legitimitu nebo nelegitimitu protestů proti jeho akci. Měl by se spíše zamyslet nad vhodností nebo nevhodností jeho akce a ptát se na ni českého národa a nikoli party zvatelů. Považuji za objektivní skutečnost, že čeští Němci byli povinni ctít zákony Československé republiky, a jestliže té byla bez schválení jejím parlamentem odňata část jejího území, byl to tedy protiprávní akt. A jestliže podpis dokumentu prezidentem Háchou v Berlíně byl vynucen pohrůžkou bombardováním Prahy, pak tedy vše, co se událo po datu Mnichova až do podpisu smlouvy o uznání nulity Mnichova ze strany německého státu bylo - domnívám se - protiprávní. Za takové situace mi nepřipadá - v tehdejší době s přihlédnutím na zveřejněné záměry genocidy - nepochopitelné, že prezident Republiky československé, tehdy vydal dekret o zrušení státního občanství osobám národnostní menšiny, jejíž existence byla motivem pro destrukci republiky, jako národního státu, ze strany cizí moci. Základní slušnost by tedy byla, aby Posselt a spol. se obrátili dopisem na vládu České republiky se žádostí, aby jim umožnila uspořádat svoje shromáždění na území ČR, z důvodů piety. A pokud je Poslanecká sněmovna ČR v podstatě vybídla, aby se takového svého jednání zdrželi, měli by to ctít. Jinak totiž ukazují, že nadále hodlají nerespektovat zákony státu, o kterém řeční jako o jim upřené domovině.
Takové jednání by však mohlo být považováno za ohrožování demokratického zřízení a ústavních základů České republiky. A v tom případě je otázka, zda by proti nim nemělo být postupováno podobně, jako se postupuje proti těm, kteří svým příjezdem v době konání sportovních kulturních nebo politických akcí ohrožují bezpečnost, a proto je jim odepřen vstup do státu.
Miroslav Gruner
Sjezd krajanského sdružení tzv. sudetských Němců v Brně mi připadá nevhodný
Protože v česko-německé deklaraci bylo dohodnuto, že „Obě strany prohlašují, že nebudou zatěžovat své vztahy politickými a právními otázkami pocházejícími z minulosti,“ myslím si, že by bylo lépe, aby se takový sjezd v ČR nekonal.
Miroslav Gruner
Je „lapálie“ s BTC způsobilá ČR zcela zruinovat?
A obdržela ČR 1 mld CZK nebo obdržela BTC v hodnotě 1 mld CZK? Pokud BTC, bál bych se, že by mohlo jít o přípravu podvodu v rozsahu způsobilém ČR v budoucnu zruinovat.
Miroslav Gruner
Dohady o poselství jedné války.
Není těžké pochopit, že rozkol mezi obyvatelstvem dnešní Ukrajiny a dnešního Ruska asi znemožní nostalgii po společné minulosti těchto etnik ze strany Ukrajinců.
Miroslav Gruner
Podpora samoživitelkám je podpora lehkomyslnosti. Posiluje tendence rozvratu společnosti?
Některé opičí tlupy mají drsný zvyk: Po rozpadu vztahu nemá samice moc šancí svá mláďata (a ani sebe) v konkurenci tlupy uživit, a tak musí vstoupit do vztahu nového. Původní mlád ́ata to však bohužel nepřežijí. Jak nelidské! ...
Miroslav Gruner
RACHEJTLE = Silvestrovské pokušení a esenbáci (=komunistická policie) na stopě blbý srandy
"Silvestrovská show se v mžiku změnila ve schovávanou, protože ten lampasák střílel ostrými. Tak jsme mu sehráli divadýlko a zavolali esenbáky, sanitku a pohřebáky," vypravoval mi před časem pamětník jisté malé pohraniční dědiny.
|Další články autora
Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou
Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na...
O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče
Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti....
Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?
Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon...
Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?
Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do...
Levnější doprava pro lidi nad 70 let? Další pražská radnice spustila Senior taxi
Od začátku května mohou senioři z Praha 14 využívat novou službu Senior taxi. Lidé nad 70 let...
Dodávka nabourala do vozu údržby zeleně, náraz vážně zranil dva pracovníky
Dopravu na tahu z pražských Hájů do Uhříněvsi dnes odpoledne komplikovala nehoda dodávky, která...
Část Prahy trápil výpadek elektřiny. Dopravu komplikovaly nefunkční semafory
Část Prahy zasáhl v pátek výpadek elektrického proudu. Informovala o tom policejní mluvčí Eva...
Češi vstupují do MS v hokeji 2026. Ve Fribourgu je čeká nebezpečné Dánsko
Česká hokejová reprezentace vstupuje do mistrovství světa ve Švýcarsku s ambicemi na úspěch i...
Festival Firefest v Tanvaldu
Festival místních kapel Firefest pořádá v sobotu město Tanvald společně s hasiči ze Šumburku.
- Počet článků 22
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 1941x