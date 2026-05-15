Republika není promenáda pro ty, kteří nectí pietu a ohrožují základy českého státu.

Nerespektováním usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ukazuje tzv. Sudetoněmecký landsmanšaft, že se nehodlá řídit zákony republiky, o které řeční jako o jim upřené domovině. V tom případě ohrožují demokracii...

Pan Posselt není od toho, aby posuzoval legitimitu nebo nelegitimitu protestů proti jeho akci. Měl by se spíše zamyslet nad vhodností nebo nevhodností jeho akce a ptát se na ni českého národa a nikoli party zvatelů. Považuji za objektivní skutečnost, že čeští Němci byli povinni ctít zákony Československé republiky, a jestliže té byla bez schválení jejím parlamentem odňata část jejího území, byl to tedy protiprávní akt. A jestliže podpis dokumentu prezidentem Háchou v Berlíně byl vynucen pohrůžkou bombardováním Prahy, pak tedy vše, co se událo po datu Mnichova až do podpisu smlouvy o uznání nulity Mnichova ze strany německého státu bylo - domnívám se - protiprávní. Za takové situace mi nepřipadá - v tehdejší době s přihlédnutím na zveřejněné záměry genocidy - nepochopitelné, že prezident Republiky československé, tehdy vydal dekret o zrušení státního občanství osobám národnostní menšiny, jejíž existence byla motivem pro destrukci republiky, jako národního státu, ze strany cizí moci. Základní slušnost by tedy byla, aby Posselt a spol. se obrátili dopisem na vládu České republiky se žádostí, aby jim umožnila uspořádat svoje shromáždění na území ČR, z důvodů piety. A pokud je Poslanecká sněmovna ČR v podstatě vybídla, aby se takového svého jednání zdrželi, měli by to ctít. Jinak totiž ukazují, že nadále hodlají nerespektovat zákony státu, o kterém řeční jako o jim upřené domovině.
Takové jednání by však mohlo být považováno za ohrožování demokratického zřízení a ústavních základů České republiky. A v tom případě je otázka, zda by proti nim nemělo být postupováno podobně, jako se postupuje proti těm, kteří svým příjezdem v době konání sportovních kulturních nebo politických akcí ohrožují bezpečnost, a proto je jim odepřen vstup do státu.

Autor: Miroslav Gruner | pátek 15.5.2026 14:10 | karma článku: 8,32 | přečteno: 96x

Inženýr z Prahy, dříve komentátor deníku MFD, nyní soukromý podnikatel

