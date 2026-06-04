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Peníze z Ostravy už nepotečou do vlajkové lodi demokracie.

Zaujalo mne, že Havlovu knihovnu na prvním místě sponzoroval Bakala, kterému bývá vyčítáno, že horníkům na Ostravsku zašantročil jejich byty. I to, že Václav Havel takové peníze vůbec přijal, asi tedy to o Bakalovi je pomluva...

Havlova knihovna je pěkné místo. V centru Prahy, vstup volný, občas nějaké představní, různé diskuse. Člověk jako já jen nechápe, proč když ji tolik roků na prvním místě sponzoroval uhlobaron Bakala, tedy muž který byl nadán koupit zprivatizované severomoravské doly, nemá právě v Ostravě hlavní stan.

Ale protože mi hned zjara 1990 řekl jeden význačný komentátor, řekl, abych se do politiky nepletl, protože jí nerozumím, tak to neprožívám, nebot´ Ostraváci do politiky protlačili Topolánka, Zaorálka a jistě to není poslední slovo jejich srdnatého regionu, který ted´ začíná směřovat k novému rozvoji.

Co mne překvapilo, že už když před nějakými 20 roky začala stoupat hvězda ekonoma Sedláčka, který je ted´ neúspěšným ředitelem Knihovny Václava Havla, kterému mi připadá, že se vlastně rozpadla pod rukama, a já si říkal: Bože, jak je tohle možný?! – Trefil jsem to. Člen Národní ekonomické rady, moderátor neuvěřitelných debatních večerů v Nové scéně Národního divadla.

Taková věc se nestává každý den.

Je pozoruhodné, že horníci z Ostravy, ostravské doly, zasponzorovali Havlovu knihovnu, to prostřednictvím vlastníka Dolů Bakaly, a tak se podíleli na rozvoji odkazu Václava Havla, symbolu přerodu sociálních jistot v uvadající ekonomice socialistického Československa, v už čtyřicet roků trvající cestu pryč od socialismu do společnosti individuálních šancí.

Při příležitosti konce Bakalova sponzoringu Havlově Knihovně, tedy instituci, o které bych myslel, že by měla mít ambici být vlajkovou lodí demokracie a občanské společnosti, jaké bychom si přáli, bych dodal jen, že bych rád viděl, aby podobné projekty podporovali lidé, kteří si peníze vydělali způsobem, kterému rozumím a věřím. A snažím se přijít na to, kdo by se toho mohl chopit. Vy víte?

Autor: Miroslav Gruner | čtvrtek 4.6.2026 20:32 | karma článku: 0 | přečteno: 50x

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Miroslav Gruner

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Inženýr z Prahy, dříve komentátor deníku MFD, nyní soukromý podnikatel

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