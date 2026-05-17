Odsun na kolektivní vině založen nebyl, myslím si.
Ačkoli panu prezidentu Edvardu Benešovi bývá mnohé vytýkáno, jisté je, že jeho politika v době Mnichova uchránila před smrtí na bojišti mnoho Čechů a Moravanů, kteří by padli i v případě, že by se Československo ubránilo. Každý život má být zachráněn. A v případě, že by válku místo podrobení se mnichovskému diktátu Československo prohrálo, lze předpokládat, že postup A.Hitlera proti odpůrcům a intelektuálům v Československu by byl podobně tvrdý jako jeho postup po porážce Polska v Polsku. Prostě různá tvrzení typu, že pan prezident Edvard Beneš neměl odvahu převzít zodpovědnost nemají hlavu ani patu. Pan prezident Edvard Beneš naopak odvahu projevil! Nejprve zkusil, ještě těsně před Mnichovskou konferencí 1938, usmlouvat nepříznivou situaci tím, že po po vyslanci Nečasovi vzkázal do Francie nabídku, že se Československo vzdá výběžků a výměnou za to, ze budou odsunuty 2 miliony Němců. A když to nevyšlo, odvrátil nebezpečí, že mnoho českých a moravských kluků by zemřelo na bojišti a celá republika by byla zničena! Tím, že štastně kapituloval. (Ale nekapituloval, on dále bojoval, i když musel bojovat vleže!) Proč píšu že šťastně: No však zavzpomínejme: Jeho odchod do Británie nebylo nic zbabělého, abdikoval po té, co kanceléř A. Hitler nedodržel Mnichovskou dohodu, a kdy se tedy zdálo politické řešení, které pan prezident Edvard Beneš v Mnichovské krizi zvolil, chybné. Avšak jeho plán byl jasný: Musel si uvědomovat, že další na řadě bude Polsko a tedy věděl, že proti tomu zakročí Francie s Británií. Proč? Vraťme se do historie: Napoleon padl proto, že oslyšel nesouhlas ruského cara Alexandra s Napoleonovým záměrem včlenit do říše kontinentální Evropy Polsko. Kancléř Německa Adolf Hitler musel kus Polska chtít, to bylo dáno přinejmenším vlivem Pruska v Berlíně. A jisté bylo také to, že Francie s Británií to nenechají jen tak, protože to by ohrozilo jejich bezpečnost přílišným posílením Německa. Pan prezident Edvard Beneš tedy předvídal válku a nehnal svoje národy do riskantního boje, když jako zkušený diplomat věděl, že to půjde vybojovat jinak. Byl to tedy brilantní ministr zahraničí a spolu s panem prezidentem Tomášem Garykem Masarykem státník první velikosti. Říkáte na to, že potom kapituloval před Stalinem? Ale kdepak! On prostě pochopil historickou nutnost, a opět s hlubokou státnickou rozvahou nekonfrontoval svoji zemi se Stalinovou mocí a zároveň mu Stalin byl garantem, že upevnění Československa jako národního státu Čechů a Slováků po odsunu německé populace bude zajištěno. A ono mu to vyšlo. Češi a Moravané přežili válku 1938-1945 s 80 000 oběťmi, coz bylo nesrovnatelne méně oproti podílu padlých v Polsku. A uhájili svoji svébytnost i v éře 1948-1989.
Co se týče odsunu: Shodneme se, ze po běsnění německých vojsk a německé okupační správy, a to i v závěru války, bylo dáno lidskou přirozeností, že došlo z řad části českého obyvatelstva k násilné odplatě. Je objektivní fakt, že nemalá část německojazyčné populace bránila v době národního obrození, a i po něm, vzestupu českého národa, mnohde zuby nehty, a že tedy pohrůžka R. Heydricha tvrdým postupem proti odpůrcům byla kvintesencí úporné snahy části vůdčích vrstev německého etnika ovládnout prostor českých zemí pro němectví. Po válce tedy šlo ze strany pana prezidenta Edvarda Beneše, který byl autentickým národním vůdcem na Pražském Hradě, o bitvu národní sebeobrany, do které národ vedl, a v níž český národ zvítězil. Padlých na německé straně bylo mnohem méně než předtím na straně české. A dlužno říci, že ti, kteří padli, ti předtím nabyli v letech 1938- 1945 (tedy v hodinách smrtelného ohrožení českého národa tehdejším Německem) německé občanství, at´ už se tak stalo na základě mezistátní smlouvy uzavřené po Mnichově nebo později. Odsun byl de facto svého druhu dozvukem národně osvobozovacího boje. Jestli bylo zbabělé vraždit civilní obyvatele? Se slzami v očích píšu, že to bylo zbabělé podobně, jako když ozbrojená moc třetí říše vraždila Čechy a Moravany ještě i v posledních dnech války.
Pravdou zůstane po všechny věky, že pan prezident Edvard Beneše ve své době český národ ochránil. A pro lepší představu, jak uplatnil svoje zkušenosti ministra zahraničí: On tuto věc přece dojednal s Churchillem a získal i jeho pomoc spočívající v tom, že Churchill získal souhlas pro celou tu akci i od Stalina.
Ti Němci, kteří mlčeli k dušení českého národa za nacistické okupace českých zemí, jejíž předtím byli občany, ti prostě Republiku československou zradili, a tedy se jim stalo to, co se zrádcům stává, když je zrazený shovívavý, ale ne blázen.
Závěrem: Domnívám se, že neni pravda, ze dekrety prezidenta republiky Beneše byly založeny na principu kolektivní viny: Zrušily občanství každému, kdo v situaci smrtelného ohrožení národa českého přijal občanství státu, který v té chvíli český národ rdousil, leda prokázal, že českému národu pomohl jinak! To neni princip kolektivní viny!
Z českého pohledu děsu hrůz války v květnu 1945 to byl akt dobové státnické moudrosti ...
Každý, kdo není uplně zabedněný a tupý, si domysli, ze zrušení Dekretů by vedlo k tomu, ze třetina Čech by se ocitla znovu v rukou těch, kteří mlčeli k plánu třetinu Čechů vyvraždit, třetinu vysídlit do mrazivých končin severu a třetinu zpětně germanizovat. Jsem dalek toho radit svým spoluobčanům, co mají udělat.
Jen poznámečku, bratři a sestry: Pan prezident Edvard Beneš jasně řekl, že rozdělení Československa na dvě republiky „povede k zániku obou našich národů.“ Mýlil se?
Republika není promenáda pro ty, kteří nectí pietu a ohrožují základy českého státu.
Nerespektováním usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ukazuje tzv. Sudetoněmecký landsmanšaft, že se nehodlá řídit zákony republiky, o které řeční jako o jim upřené domovině. V tom případě ohrožují demokracii...
Sjezd krajanského sdružení tzv. sudetských Němců v Brně mi připadá nevhodný
Protože v česko-německé deklaraci bylo dohodnuto, že „Obě strany prohlašují, že nebudou zatěžovat své vztahy politickými a právními otázkami pocházejícími z minulosti," myslím si, že by bylo lépe, aby se takový sjezd v ČR nekonal.
Je „lapálie" s BTC způsobilá ČR zcela zruinovat?
A obdržela ČR 1 mld CZK nebo obdržela BTC v hodnotě 1 mld CZK? Pokud BTC, bál bych se, že by mohlo jít o přípravu podvodu v rozsahu způsobilém ČR v budoucnu zruinovat.
Dohady o poselství jedné války.
Není těžké pochopit, že rozkol mezi obyvatelstvem dnešní Ukrajiny a dnešního Ruska asi znemožní nostalgii po společné minulosti těchto etnik ze strany Ukrajinců.
Podpora samoživitelkám je podpora lehkomyslnosti. Posiluje tendence rozvratu společnosti?
Některé opičí tlupy mají drsný zvyk: Po rozpadu vztahu nemá samice moc šancí svá mláďata (a ani sebe) v konkurenci tlupy uživit, a tak musí vstoupit do vztahu nového. Původní mlád ́ata to však bohužel nepřežijí. Jak nelidské! ...
