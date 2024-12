Magdeburg: Vidím to tak, že vrah sympatie s AfD předstíral, aby skrytě chystal hrůzné činy

Domnívám se, že je to nijak neobvyklá metoda nepřátel kteréhokoli státu: Předstírat loajalitu, ba distanc od jeho nepřátel, aby tak od sebe odvedli pozornost, a v skrytu tak snáze mohli kout pikle proti státu, kterému naoko fandí.

Domnívám se, že vrah, který najel včera do lidí na vánočním trhu půjčeným BMW, sympatizantem AfD ve skutečnosti nebyl. A že to pouze předstíral na sociálních sítích a že se tak záměrně prezentoval i v tisku, aby tak získal prostor pro svoji skrytou činnost: Přivést do Německa co nejvíce radikálních muslimů, a možná i těch, jejichž záměry jsou totožné se záměry, které on osobně realizoval včera.

Mám tedy za to, že je proto na místě se podívat zblízka na všechny, kteří díky němu do Německa přišli...

Jestliže by tedy v minulosti například vystupoval v tisku s vyjádřeními, jako: Kdo jiný v Německu je proti radikálním muslimům než AfD, mohla to tedy být pravda vedená právě shora uvedeným jeho možným úmyslem: Předstírat sympatie s hnutím, které považoval za největší nebezpečí pro svoje skutečné úmysly.

Pokoj všem jeho obětem.