Korelace, prokletá paranoia, blahodárná intuice a neposednost ducha.

„Že jste paranoidní, neznamená, že po Vás nejdou.“ Stalo se mi, že jsem si řekl, nevezmu si mobil, jdu jen do krámu, tak co to se nic nestane: Ale ze střechy hypermarketu mi kdosi hodil na hlavu syrové vejce. Smát se, či zamyslet?

Mrška korelace je, že se objevují dva nebo více jevů, a mezi nim existuje souvislost. Někdy se na souvislost přijde, jindy ne. Víme, že všechno souvisí se vším, tedy cokoli koreluje s čímkoli. Moje upozornění je skromnější, mám na mysli dva jevy spolu zdánlivě nesouvisející, a přece nějakým způsobem navzájem na sobě závislé, i když třeba přes nějaký třetí jev či děj.

Je však rozdíl mezi korelací a podezřením.

Paranoia je například tohle:

Vezmete si boty s hladkou podrážkou na horskou tůru, protože i partnerka si prý vezme tenisky, ovšem jenom vy uklouznete a zlámete si nohu. A hle: paranoikovi ba možná začlo vrtat hlavou: „Nechtěla ona, ta baba, abych si nohu zlámal a neřekla ona mi proto naschvál, že si bere tenisky, protože věděla, že moje tenisky maj podrážku ohlazenou a chtěla to?“ Ovšem moudrý člověk ví, že to tak nebylo, protože dotyčná ho miluje, a to ho pouze uhranuli kopáči, kterým nevyplatil domluvené, neboť domluvu s nimi o výši odměny za výkop kanalizace učinil na základě jejich lži o pracnosti takového výkopu. A byli to ti kopáči, které na něho přivolali kletbu, následkem čehož si vzal ty tenisky a potom sklouzl na skále.

Někdy je těžké rozhodnout se, kde začíná podezření a kde končí paranoia: Každopádně ani jednou z těchto dvou vlastností asi netrpěl slepý starý milionář, který se utopil tak, že šel sklepní chodbou a spadl do rybníka, do něhož sklepní chodba ústila. To v době, kdy všichni kolem už věděli, že jeho manželka má mladého siláka milencem, a on byl opilý. Ale možná, že jim lásku přál a nebo možná si přál její lásku, na čásek.

Korelace je, když se dva jevy, spolu zdánlivě nesouvisející, spolu přece souvisejí. A někdy je ovšem značně nebezpečné vystoupit a takovou souvislost uvést ve veřejnou známost. Vědec riskuje svoji pověst, kdyby byl někdo novinář, tak by možná přišel o zaměstnání, protože by ztratil důvěru svého vydavatele, a to dokonce, i kdyby měli pravdu. Však vzpomeňte na pověsti o Husovi, Koperníkovi, Galielovi. Za socialismu se povídalo, že oponenti režimu se občas ocitali v blázinci a něvylučoval bych, že i dnes se najdou lidé, kteří jsou si jisti svým názorem na některou méně či více důležitou věc, at´už v jejich soukromí, zaměstnání a nebo ve sféře veřejné, že se do tematu natolik ponoří, že když se střetnou s realitou: Odmítáním pravdy (at´už manželkou, šéfem nebo obecně panujícím ovšem nesprávným názorem na realitu), mohou se z toho drobet zcvoknout.

Mistrným příkladem pokrytectví je právě to, když osoba, která má nad nešťastníkem z předešlého odstavce moc, a chce popřít jeho zjištění, ho začne úmyslně vytáčet, posmívat se mu a nebo ho rovnou pošle na psychiatrii. Dělají to zpravidla proto, že sice vědí, že má pravdu, avšak ve svém postavení to nemohou připustit.

V manželství je taková situace tragedie, ovšem častá. V zaměstnání je to také běžné, avšak řeší s to tak, že zaměstnanec bud´drží pusu nebo letí. A ve veřejné sféře? Od toho máme právě media, aby nepravdy vyvrátila a pravdu tiskla.

Jen mi vrtá hlavou věta, která mi utkvěla v paměti, ještě mi tehda nebylo ani 25:

Vyprávěla mi ji moje tehdejší dívka, a já trumbelín jsem si ji nevzal: Zněla: „Můj bratr, student mediciny a matematicko-fyzikální fakulty, říká: První známkou inteligence je nedůvěra k tištěnému,“ díky Jindřisko Š., ozveš se mi někdy ještě, prý máš hajného, to tedy je št´astný chlapík!

A když už tak vzpomínám, nemohu se nezamyslet nad tím, zda existují korelace úplně nesmyslné: Třeba: Hlasování o novém předsedovi třídní samosprávy a rozlitá voda na chodbě. Samozřejmě, že existuje, učitelka totiž nechala hlasovat o novém předsedovi třídy proto, že současný předseda se domluvil s kluky ze sousední třídy, aby rozlili na chodbě vodu a ona i s panem ředitelem uklouzli a řízli sebou.

Nebo je to paranoia? Samosebou, že učitelka tvrdí, že ano. Nemůže přece připustit, že máme pravdu, že na chodbě rozlitou vodu rozlil někdo naschvál.

Mezi korelací a paranoiou je prostě rozdíl. K paranoie přispívá možná i to, když se ve veřejném prostoru někdy trochu nebo trochu víc lže. Lidi potom nevědí, kde ty lži skončily, pokud vůbec.