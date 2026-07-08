K dohadům o údajných plánech zbavení občanských práv přistěhovalce v Německu
V souvislosti se sílící AfD, což je provázeno i občasnými úvahami o tom, nechce-li tato strana připravit o občanská práva přistěhovalce, kteří již jsou německými státními příslušníky, si neodpustím poznámku: Tuto otázku, tedy určitý neklid pramenící z vlivu již 25% populace neněmeckého původu, na německou politiku, tu by bylo možno řešit mnohem elegantněji než tímto způsobem. Ale jakým, to zmiňovat nebudu.
Jestli se však prezidentem Německa stane v březnu 2027 po vypršení mandátu prezidenta nynějšího stane opět výrazná osobnost z opačného tábora než je AfD, není něco takového po dobu jejího mandátu, a tedy po dobu zhruba deseti roků, vůbec reálné. Naopak bude v takovém případě pravděpodobné, že vliv co do etnicity neněmecké populace na Německo vzroste natolik, že se jeho národní charakter z minulých století možná s konečnou platností promění. Srovnejme: V roce 1938 bylo v Německu 99 % obyvatel německého původu, nyní 75 %.
Na tema omezení jejich práv lze sice diskutovat, je možné, že teoreticky to řešit lze, ale reálnost provedení takového kroku se stále snižuje.
Bude tedy potřeba prohlubovat integraci. No o mnoho se postará jistě i znalost angličtiny u mladších generací v Německu i sousedních zemích.
A ještě poznámku k tvrzení části českých médií, že v Erfurtu, kde se o uplynulém víkendu konal sjezd AfD, byl před sto lety sjezd NSDAP. To není pravda. Ten proběhl 4.7.1926 ve 20 km vzdáleném Výmaru. A pro doplnění uveďme proč: Ve Výmaru byla založena několik let předtím Výmarská republika. Je to město, kde působili Goethe se Schillerem, kde stojí Německé Národní divadlo. NSDAP chtěla konáním svého 2. sjezdu tehdy před sto lety vlastně říci, že aspiruje na zásadní přetvoření Výmarskée republiky. AfD se uspořádání sjezdu přímo ve Výmaru neodvážila, a z toho lze usuzovat, že její vládní angažmá přece jen nebude tak zásadní.
Ještě neco důležitého se v minulem týdnu v Německu událo: Sídlo německého prezidenta bylo na 8 let přestěhováno do novostavby poblíž hlavního vlakového nádraží, a to do ulice, jejíž cesky název by zněl něco jako: Boží přísaha. Historickou budovu prezidentského paláce, vzniklou snad kdysi za císaře Viléma, budou teď 8 roku rekonstruovat. A tak, pokud Angela Merkel usedne příští rok v březnu do prezidentského kresla, bude mít mnohem horší výhled a zároveň daleko civilnější sídlo. No a Erfurt? Je to město s velkou katedrálou a před ní se nachází nejrozlehlejší německé náměstí, které umožňovalo shromáždit na něm velké vojsko, ve středověku.
Miroslav Gruner
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Miroslav Gruner
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"Silvestrovská show se v mžiku změnila ve schovávanou, protože ten lampasák střílel ostrými. Tak jsme mu sehráli divadýlko a zavolali esenbáky, sanitku a pohřebáky," vypravoval mi před časem pamětník jisté malé pohraniční dědiny.
Miroslav Gruner
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Miroslav Gruner
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Miroslav Gruner
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