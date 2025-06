Je „lapálie“ s BTC způsobilá ČR zcela zruinovat?

A obdržela ČR 1 mld CZK nebo obdržela BTC v hodnotě 1 mld CZK? Pokud BTC, bál bych se, že by mohlo jít o přípravu podvodu v rozsahu způsobilém ČR v budoucnu zruinovat.

Na celou věc samozřejmě nahlížím zcela jako laik. Kdybych byl však dnes premiérem, ministrem financí, šéfem Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, nastupujícím ministrem spravedlnosti, výkonným náměstkem ministra spravedlnosti v této oblasti a možná i lecjakým jiným vysokým státním úředníkem, okamžitě bych požadoval nákup BTC za tu miliardu a její přepečlivé uložení. Uložení do té doby, než se jednoho dne možná ozvou oprávněníé vlastníci těch BTC, které ČR na základě jakési smlouvy s kýmsi za Blažkova ministrování nabyla, a budou je chtít zpět. A nebo prostě jiné BTC místo nich. BTC jsou totiž číslované a jde tak poměrně snadno prokázat, komu ty BTC patřily, než byly prodány, pokud je pravda, že nepatřily tomu, komu patřila ta BTC peněženka...

Prostě: Nedomnívám se, že nutně musela být ČR v dobré víře, že ten, s kým uzavírá ohledně těch BTC za miliardu smlouvu, je jejich oprávněným vlastníkem. Mám za to, že i v případě, že soudy v ČR nedošly k závěru, že tyto BTC se do držení toho, kdo ted´ onu smlouvu, že ČR dostane BTC za miliardu, nedostaly trestnou činností, nemusí to nutně znamenat, že to trestné nebylo, zatímco ale to, že ČR tuto otázku zvažovala, by mohlo znamenat, že ČR nebyla při uzavírání smlouvy v dobré víře. A tedy, že tomu nemusí být tak, jak je v ČR zavedeno: Že kdo movitou věc drží, toho je.

Jinými slovy: Klidně bychom se – dle mého laického pohledu – mohli jednoho poměrně nekrásného dne nadít toho, že se přihlási například k nějaké arbitráži nekdo, kdo prokáže, že ty BTC byly jeho, a že ČR je tedy neměla právo prodat a bude je chtít nazpět. Mezitím však BTC mohou narůst třeba 1000 x nebo 10 000 x ??? A ČR bude povinna mu BTC koupit a předat. Co s tím pak? Spíš co s tím ted´, jak předejít tomu riziku: Podle mého názoru se tomuto nebezpečí dá předejít jedině tak, že ČR urychleně koupíi z 1 mld Kč měnu BTC (nebo za víc, pokud mezitím BTC stoupl) a uschová je nejbezpečnějším možným způsobem.

Předpokládám, že je klidně možný, že je to předem pečlivě promyšleno a připraveno. Překvapilo by vás to po té, co jsme tady zažili okolo privatizace všeho možného od listopadu 1989? Hned by se příkladné odstoupení ministra Blažka objevilo v jiném světle: Totiž jako odejití od rizika odpovědnosti.

Jak jsem už předeslal, berte to jako hypotezu právního laika, který však nemá iluze.

(Asi tedy je dobře, že premiér svolává Bezpečnostní radu státu. A o nic méně dobře je, jestli ČNB vedená nynějším guvernérem nakoupí do svého portfolia aspoň tolik BTC, kolik se jich za tu miliardu korun prodalo nebo prodá. Aspoň že tak. Tedy pokud by nějaký zaručený právní výklad doporučil vládě ty BTC za tu miliardu nekoupit).

P.S. Kdybych byl podezíravý, považoval bych za hotovou věc, že tak jako jedna třetina BTC z té peněženky otevřené prý za účasti ministerstva spravedlnosti, připadla ČR, tak druhou třetinu si schová ten někdo, kdo bude v budoucnu postupovat podle shora nastíněného postupu. A co se třetí třetinou? Fantazii se meze nekladou.