17.listopad ve znamení boje za domnělé (?) ohrožení svobody
Chápu ty, kteří považují televizní pravdu za svoje důležité právo k poznávání světa, že nevěří tomu, že když vláda televizi ovládne, nebude svobodné vysílání omezeno. Vždyť bude-li televize podfinancována, v tom případě stačí objednat si od ní nějaké pořady zadotované nad rámec zákonem stanoveného financování a ovlivněníčko je na světě. Samozřejmě, že lze vysvětlit, že se nic takového dít nebude.
Pravda ovšem je i to, že v řádné společnosti se nic takového dít nemá, no ale kdo zažil nebo četl nebo tuší, že existuje možnost odkrajování svobody, toho tak zásadní změna klidným nechat nemůže.
Ano, souhlasím s panem prezidentem Zemanem, který v těchto dnech konstatoval, že změnou financování k žádnému ohrožení svobody nedochází. Zároveň mám pochopení pro ty, kteří si říkají, že na akci organizovanou jejich osvědčeným kazatelem Minářem na náměstí půjdou, protože za svobodu tímto způsobem zavčasu bojovat stojí. Možná jsme v situaci, kdy by možná na semaforu mohla za chvíli naskočit červená, ale je to proti slunci, a ti zneklidněnější raději přidávají plyn.
Osobně mám pocit, že „výkřiky“ šéfredaktora jedněch novin typu: „odhlasovali to jako krysy. V noci,“ se neopírají o pravdu. (Protože 4:36 není noc, ale časné ráno. A 23:44, kdy jednání před hlasováním skončilo, to také není noční jednání, je to jen jednání které se do noci protáhlo. Noční jednání by začalo v deset večer a trvalo do jedné do dvou v noci. Potom by pokřik, že to odhlasovali v noci bylo pravdivé. Takhle to ale pravda není. A proč to považuji za důležité: Když ti, kteří svými články burcují lidi do ulic, nepíšou tak docela pravdu, rozvážný člověk zapochybuje o poctivosti jejich úmyslů. Každý ví, která konkrétní média touto cestou jdou. A proč? Dobrat se příčin, na to je potřeba opravdu dost životních zkušeností.
Tady bych připomenul průpovídku, která se sice netýká této situace bezprostředně, protože jistě nejde o život, to ani zdaleka, ale přece jen se vztahuje k otázkám bezbytné rozvahy a zdrženlivosti kdykoli jde o politiku nebo konflikt politického (a vlastně ne jen politického) původu:
„Hnali se na nepřítele tak rozvášněně, že zapomněli, že se sami mohou stát potravou pro jeho zbraně,“ v daném případě se pokojné shromáždění koná patrně právě proto, že jeho organizátoři chtějí ukázat sílu svého odhodlání, stát na stráži proti ohrožení demokracie. A je jasné, že čím větší síla jimi organizovaná pokojná demonstrace ukáže, tím spíše bude jasné, že tihle lidé se nedají snadno zastrašit, protože vědí, že v jednotě, a to pokojné jednotě, je síla. Ukazuje se, že taková pokojná síla v naší zemi tedy už vznikla.
* To nic nemění na tom, že si myslím, že požadovat po lidech, kteří vysílání České televize nepovažují za zcela objektivní a nestranné, aby platili poplatek za jeji sledování, když ji nesledují, je nefér. Proč vlastně se nemohu svobodně odhlásit od televizního poplatku, když na televizi vůbec nekoukám? Proto, že by toho mnoho jiných zneužilo a neplatili by, i když koukají? Tak si jí mají zakódovat :-), kavky.
Miroslav Gruner
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Miroslav Gruner
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Miroslav Gruner
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Miroslav Gruner
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Miroslav Gruner
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