Zaorálkovy řeči nemají hlavu ani patu... nebo lže.
Cituji: „Copak nechápete, že jste v prostoru informační války? Vy si opravdu myslíte, že Rusové vystřelili dron, který letí přes dva státy, spadne někde do pole a vy napíšete, že Rusové zaútočili na Polsko?“
Ano, já (a zjevně ne jenom já) si to ne jenom myslím, na rozdíl od Zaorálka i vím. Nestalo se to totiž poprvé. Máme hezké fotky ruského dronu i z Litvy nebo Rumunska, taky starší z Polska. Předběžně těch dronů bylo teď 19, ne jeden. Možná se to pak upřesní, jestli nějaký z nich nezapočítali 2x, nebo naopak nějaký nezaregistrovali. Neví, odkud byly vypuštěny, ale ví, že letěly přes dva státy. Podle trasy na mapě ukrajinské hranice překročily nejspíše tesně u Běloruska (u jeho Gomelské oblasti), takže v tomhle případě letěly přes jeden stát a v dalším spadly. 3 - 4 byly sestřeleny, zbytku nejspíše došla „energie“ na další let.
Cituji: „Jakmile je signál naruší, přijdou o mozek a letí dál bez řízení. To se děje i u ukrajinských dronů,“
Zaorálek v té době nevěděl, jaké to byly drony, jak byly naváděny, jestli vůbec, kudy letěly, ale už ví, že byly rušeny. To je sice možné, ale... rušený dron se vrátí na místo startu, přistane, zřítí, zastaví, pokračuje v letu, rušení odolá, po čase obnoví signál... některé možná mají možnost sebedestrukce – není moc žádoucí, aby se např. dron s výbušinou o hmotnosti „pytle cementu“ po selhání vracel.
Cituji: „Jenže Ukrajinci řeknou, že to je ruský dron. Takhle se to běžně dělá.“ Dále: „Byl jsem ujištěn, že se nikdy nedozvíme, jestli šlo o ukrajinské nebo ruské drony,“
Všiml si „velký myslitel“, že to vyšetřují Poláci a ne Ukrajinci? Už se objevily detailnější fotky jednoho z nich a vypadá, že byl sestřelen. Jde jednoznačně o ruský dron typu Gerbera, který je nejčastěji používán jako návnada k zahlcení protivzdušné obrany, ale může nést i výbušniny. Před dvěma dny v Polsku spadl stejný typ, rozbil se, ale i tak tu hromádku bylo možné identifikovat, i to, že nenesl výbušniny. Nápisy v ruštině (nikoliv v ukrajinštině) na řídících plochách jsou taky jasně viditelné. Tohle se Zaorálek nikdy nedozví. Ale radit, jaká letadla máme kupovat si troufá, i když nerozezná F-35 od Spitfiru (chtěl jsem napsat „s nadsázkou řečeno“, ale v jeho případě mám pochybnosti o tom, jestli by to nadsázka byla). Samozřejmě, nechce pro naše piloty to nejlepší, ale to, co je pro Rusáky menší hrozbou. I v tomle případě kope za rusáky, protože se zjevně už jedním z nich stal.
Pokud má i nejmenší podezření, že se jedná o ukrajinské drony, tak je vyloženě hloupý. Předpokládá, že nikdo nerozezná typy dronů – asi sebeprojekce. Pokud si myslí, že se 19 ukrajinských dronů vydá směrem k Rusku, rusáci zapnou rušení, ty drony se otočí o 180 °, aby přeletěly celou Ukrajinu a spadly až někde u Varšavy, tak by měl vrátit vysokoškolský diplom, maturitní vysvědčení i ty ze ZŠ. Stejně tak, pokud si myslí, že je Ukrajinci do Polska vyslali schválně v naději, že je Poláci nerozeznají.
Než jsem to dopsal, vyšel článek, že to nepopírá ani Rusko, protože na rozdíl od Zaorálka ví, že Poláci dokážou drony identifikovat, možná „překvapivě“ i tuší, kolik a kam jich poslali. Např. u zmiňované Gerbery známe její technické parametry, typ motoru, kamery, jak je řízená, jaké má čipy, další součástky, z čeho je vyrobena atd... lze ji identifikovat, i kdyby shořela na popel. Co se obvykle neděje a vzhledem k její malé měrné hustotě, díky tomu i malé pádové rychlosti se při pádech nezvykne ani moc rozbít. Polsko už má vzorky toho typu dronu z předešlých ruských akcí. O tom, že „se nikdy nedozvíme, jestli šlo o ruské nebo ukrajinské drony“, ho ujišťoval nepochybně odborník, nejspíše doktor Chocholoušek.
Tohle má ambice někam kandidovat a cokoliv řídit? Ambice asi ano, ale soudnost ne. Smutné je, že i sérioví a masoví vrazi mají fanoušky, které lidi budou volit.
Michal Grešlik
Jak se rusáci utěšují a tváří se, že fiasko na Ukrajině je vlastně úspěchem
Obvykle si něco vymyslí - „vycucají z prstu“ a předkládají to jako fakta. Rusácká klasika: manipulace, lži, polopravdy. Stav té jejich loupeživé bandy z Mordoru takticky nekomentují.
Michal Grešlik
Starověký Egypt - kolébka naší civilizace? Vznikl tam monoteismus?
Asi všichni více méně známe příběh o Mojžíšovi. Info pro mladší generace: byl to jeden z nejvýznamnějších influencerů v historii lidstva. Pokud skutečně existoval.
Michal Grešlik
Hysterie z medvědů na Slovensku?
Řekl bych, že autor blogu Evžen Korec na tohle téma napsal jeho pocity. Dodám známá fakta, čísla a názory. I důvody té hysterie a možná řešení.
Michal Grešlik
Co je sebeobrana? Reakce na zproštění obžaloby pana Rohozyna.
Říká se, že násilí plodí násilí. Někdo k tomu dodal: A tak je to správné. Pokud se zeptáme: Co v historii násilí vyřešilo? Odpovědí možná bude: fašisty a jiné režimy toho druhu, včetně nacistů, komunisty atd.
Michal Grešlik
Ukrajinec, Ukrajina - historie
Putin a další váleční zločinci omlouvají svůj vpád na Ukrajinu tím, že Ukrajinci vlastně neexistují. Nemají historii, jsou to vlastně Rusové, kteří "sešli z cesty". Původně je Putin označoval za "bratrský národ".
