Incident v tramvaji - reakce na blog pana Ďurana

Dovolím si rozebrat blog pana Pavla Ďurana. Řidiče v MHD v DPP. Mám pocit, že se jedná o firemní systémový problém. Malý důraz na výběr a školení. Díky němu.

Autor na úvod píše, že mají psychotesty a žádný řidič tím pádem nemůže být psychopatem. S jeho tvrzením mám dva problémy. Jako řidič nemá kvalifikaci na to, aby náročnost testů posoudil. Zjevně ani přesně neví, co slovo psychopat znamená. Co se týče těch testů, podíval jsem se na ně a udělal je. Nejsou nijak náročné nebo komplikované. A mají hodně daleko k vyšetření a určení nějaké přesné diagnózy. Jsou stavěny tak, aby šly snadno (a levně) vyhodnotit... spíše formalita. No a umožňují i lhaní.

Citoval bych Hujera z filmu Marečku, podejte mi pero: „To byla těžká písemka, těžká. I já jsem s ní měl co dělat.“ Připomněl bych, že náročnost matematiky v tom filmu odpovídá základní škole. Tím chci říct, že jako řidič MHD taky nemá šanci posoudit náročnost testů z matematiky. Už vůbec ne na základě toho, kolik lidí prošlo. Měl by si uvědomit, že na ty testy nejde v jakémkoliv smyslu nějaká „elita národa“, ale lidi, kteří si myslí, že na to mají a klidně jím může chybět soudnost.

Na video se každý může podívat. Ze svědectví máme verze toho, co bylo na začátku. Dle řidiče mu prý cestující nadávali a dokonce na néj pán „flusnul“. Když se ho však zeptali, jak mu nadávali, řekl něco ve smyslu, že neví, protože ukrajinsky nerozumí. Usoudil bych, že tady moc možností není. Buď jim rozuměl a ví, jak mu nadávali, nebo jim nerozuměl a nemá páru, co říkali. Tedy lže. Co to o něm vypovídá? Není nejchytřejší, protože vlastně sám proti sobě svědčí. Lhaní není právě nejlepší lidská vlastnost, ten vypatlanec ani lhát neumí. Křičí, aby mu netykali, ale sám zákazníkům tyká. Taky nemá soudnost a neví, kdy by měl raději mlčet, co prokazuje jak to video, tak i to, co říkal potom.

Dále bych z videa usoudil, že Ukrajinci jsou v silně defenzivní pozici. Agresivní je jenom řidič. Psycholog by to poznal i beze slov díky postoji každého z nich – říká se tomu řeč těla. Zeptal bych se, jestli se role vyměnily zázračně „lusknutím prstu“ jenom co je někdo začal natáčet, nebo li je pravděpodobnéjší, že těch několik chybějících sekund ze začátku nehraje roli. Podotkl bych, že řidič byl k natáčející zády, tedy neviděl, že ho někdo natáčí. Dále to nemusí být jediný záznam incidentu. Je jenom jediný zveřejněný.

Dle jeho výpovědi slyšel hluk, řev, kopání do skla. To dvouleté dítě, je nějaký „karate kid“? Řev, hluk, dupání, skákání? Z dvouletého batolete se snaží udělat rozzuřeného mamuta. Jak velké je dvouleté dítě a jaké má schopnosti kopat nohou do skla několik desítek cm nad sedačkou? To je výška, na kterou by vylezlo, ale nedokopne tam. To jaksi některým lidem nedochází, když tuhle historku „sežrali i s navijákem“. Pak tvrzení, že dítě okno zapatlalo ručičkami. To se stává. Lidi orosená okna rukou přetřou, aby viděli ven, občas se o ně opírají (někdo hlavou, někdo v lětě spocený ramenem a rukou, někdo stojí k oknu zády...) a pdobně. Ušpiní podlahy atd. Čištění vozidla je součástí jeho provozu. Utřít podlahu, přeleštit okna, povysávat nebo utřít sedačky, jednou za čas možná vytepovat.

Dále řekl, že fyzicky nezaútočil, jenom ukázal prstem. Na tom videu je jasně vidět, že se zahnal, je slyšet plesknutí i reakce zasaženého. Jednoduché ukázání prstem nevyvolává zvukové efekty s výjimkou situace, že to provede nadzvukovou rychlostí. Pochybuji, že by tu schopnost měl. Tedy zase lže.

Pan Pavel Ďuran argumentuje zcela správně tím, že šlo o bezpečnost dítěte. Jenomže jeho agresivní kolega argumentoval znečišťováním sedaček, nikoliv bezpečností. Takže co se týče „znečištění“, obuv toho dítěte mohla být čistější než ta sedačka, kterou za celý den vystřídá spousta lidí s bůhví jakými hygienickými návyky. Nereagoval na to, že boty jsou čisté, nesnažil se ve skutečnosti ověřit, jestli k nějakému znečištění skutečně došlo nebo mohlo dojít. Hledal záminku a to dost hloupým způsobem.

Dále pan Pavel Ďuran má asi taky mylné informace. Cituji z jeho blogu: „Co bych v tomto případě dělal já? Předmětné dítě bych ze sedačky nechal sundat. Okamžitě, bez diskuse! Neargumentoval bych tím, že dupe po místech, kde ostatní jinak sedí (a může mít botičky čisté kdovíjak…), zdůvodnil bych to jeho bezpečností. Navíc kočár bez dítěte se najednou stává pračkou, lednicí či jiným větším zavazadlem, které se tramvají pokoušíte přepravit – a ruku na srdce: kolikrát jste kdo viděl v tramvaji třeba dvoukolák?“

Řidič by měl doprovod dítěte v takovém případě poučit. Nechat dítě sundat ze sedačky znamená v češtině dát ho z ní dolů. Podle smluvních podmínek dítě může sedět samostatně, nebo na klíně nebo dvě děti na jedné sedačce. Takže tenhle požadavek je ze strany řidiče neoprávněný a porušuje práva cestujícího ukotvena ve smluvních podmínkách. Tedy žádné „bez diskuse!“. Pokud cestující zná smluvní podmínky lépe než zástupce firmy v podobě řidiče, tak diskuse bude zákonitým následkem. Jestli je dítě schopné stát posuzuje jeho doprovod a ne řidič. Taky dítě vytažené z kočárku nemusí mít k tomu vhodnou obuv – ne vždy je podlaha čistá a suchá. Dále si plete situaci, kdy někdo nastoupí s kočárem bez dítěte a situaci, kdy je kočárek s dítětem. Cituji ze smluvních podmínek jeho firmy: „Dětské kočárky jsou ve složeném stavu považovány za spoluzavazadlo a nevztahují se na ně ustanovení o dětských kočárcích, pokud není současně přepravováno i dítě.“ Není tam napsáno, že dítě musí být v kočárku, jenom že musí být přepravováno spolu s ním. Takže, pane Ďurane, zkuste se nad touhle formulací zamyslet. Právník asi taky nejste, ale tady stačí umět česky a trochu myslet. V kontextu věci z téhle formulace asi nevychází, že dítě je v kosmické lodi letící na Mars a kočík v tramvaji, tedy sice současně přepravovány jsou, podmínka je splněna, ale každý jiným prostředkem a jinam, nebo že kdokoliv je něčí dítě, takže kočárek nemůže být zavazadlem nikdy, ale to, že spolu s kočárkem je při nastoupení přítomno dítě, pro které je ten kočárek určený a spolu taky vystoupí. Pokud jsou nejasnosti, je lepší se obrátit na nadřízené, ideálně písemně místo psaní hovadin do blogu.

Autor blogu si vymýšlí hypotézu, že si mohl někdo stěžovat. Že by se jednalo o reakci na stížnost netvrdí ani jedna ze stran, zejména ne řidič s proviněním, ani žádný svědek. Zjevně proto, že si na to dítě nikdo z cestujících nestěžoval. Pokud ho to vůbec napadlo, měl by se zamyslet nad tím, že řídí tramvaj, nepilotuje Boeing 777 a proč tomu tak je.

Jako řidič v hromadní dopravě by měl vědět, že má být zvlášť ohleduplný k dětem, starým lidem nebo postiženým. Je to jeho povinnost, ne jenom nějaký projev slušnosti z vlastní iniciativy, i když by měl být i tak. Nemá povinnost vědět, proč se má tak chovat, nemusí znát psychologii dítěte, potíže starých lidí nebo diagnózy cestujících. Musí však předpokládat, že lidi problémy mohou mít, i když na první pohled nemusí být zjevné. Tomu autor blogu nevěnoval ani slovo, ale zřejmě proto, že pro něho je to samozřejmost a chování svého kolegy jednoznačně taky odsoudil.

Dále bych zmínil xenofobii agresivního řidiče. Tady jsou dvě možnosti. Buď xenofobem je nebo ne. Z videa je jednoznačné, že jím je.

Cituji: „Nejsmutnější na celém tom je, že se šofér tramvaje zachoval takhle špatně zrovna k bratřím z Ukrajiny. Že video natočila jakási Myroslava Manziuková (že asi nebude Češkou je nasnadě…), je už jen třešínkou na dortu. Že se řidičem napadené rodiny nikdo z ostatních cestujících nezastal, to o něčem také svědčí.“

Autor videa považuje za třešničku na dortu, že to natočila Ukrajinka. Což je psychologicky zajímavé, abych to nějak kulantně řekl. Protože z mého pohledu je to očekávatelné chování od člověka, který rozumí jak česky tak ukrajinsky, pokud si od začátku myslí, že se lidem jeho národnosti ubližuje a mohlo by se to stát i jemu. Natáčející nemá vliv na obsah videa. Pokud tedy „kameraman“ není taky režisérem scény. Některým chybí, že to „není od začátku a co tomu předcházelo“ a naznačují, že ta Ukrajinka by mohla být zaujatá. I kdyby byla, tak to video začala logicky natáčet ve chvíli, kdy věděla, že něco není v pořadku, tedy ten řidič musel být agresivní už předtím. Já považuji za třešničku na dortu to, že ten řidič je spojován s proruskou stranou (nebo scénou), lže jako rusák, chová se agresivně jako rusák, tedy nejspíše je sám rusák. Rusák = fanoušek kremelského diktátora, ne etnická nebo státní příslušnost, aby bylo jasno. Jeho oběťmi se stali asi „jenom náhodou“ lidi z (U)krajiny, kterou Rusko napadlo. „Jahodou“ k té třešničce je důkaz z videa, kdy se řidič snaží řešit i imigrační politiku státu na úkor všech platících cestujících. To všechno pro pana Ďurana třešničkou na dortu není – vyzobl si národnost člověka, který pořídil důkaz. Asi je taky xenofob.

Další otázka by byla: kdo podle něj měl proti agresivnímu řidiči zasáhnout? Pokud správně počítám, byly na záběrech 4 další ženy, pátá to natočila a žádný muž. Jedna z nich, která se na začátku videa vystoupit zjevně nechystala, raději po několika desítkách sekund (zvedla se v 53. sekundě videa) očividně raději vystoupila, než aby pokračovala s agresorem dál v jízdě. Právě to o něčem svědčí. Což autorovi blogu zjevně uniklo. Až po ní vystoupili ti důchodci s dítětem. Čeká, že proti agresivnímu jedinci, který neváhá přistoupit k fyzickému násilí, v nejlepších letech, se postaví nějaká žena nebo dívka? Zná národnost lidí, kteří tam v té chvíli seděli? Nebo si myslí, že tam bude nějaký chlap, který má chuť na rvačku s nevyzpytatelným magorem? I to je důkazem, že psychotesty pro řidiče moc náročné nejsou, když jimi prošli i ti, kteří se diví, že lidi nechtějí jít do konfliktu. Mají cestující trénink na řešení takových vypjatých situácí? To asi taky ne, že?

Další věcí je výmluva na to, že měl prostě špatný den. Špatným dnem pro mě bylo, když tragicky zahynula moje kolegyně, můj nadřízený, jedním z nejhorších, když byla zavražděna osmnáctiletá extrémně talentovaná dcera mé spolužačky (to byly celé týdny špatné a doteď je mi špatně z toho pokaždé, když na to pomyslím). Špatným dnem je, když mám i mnohem banálnější potíže. Ale nikdy mi nenapadlo, abych to „vylepšil“ tím, že udělám špatný den někomu jinému. Tuhle výmlvu může mít v hlavě jenom člověk, který má v ní doslova „nasraté“ (promiňte za výraz).

Takže pokud bych to měl shrnout: řidič byl agresivní, nervově labilní, svou agresi zaměřil na staré lidi s batoletem, lže, je xenofobní, sám porušil i jizdní řád a smluvní podmínky, které musí dodržovat cestující, ale i on porušil smlouvu se zaměstnavatelem. Nemá soudnost. Dle dostupných informací chodily na něj stížnosti opakovaně. Jeho reakce svědčí o nevyrovnané osobnosti, poruchách chování, což jsou jaksi přiznaky svědčící o tom, že psychopatem nejspíše je.

A pokud mám shrnout blog pana Ďurana, on sám neví, jak přesně má v některých situacích reagovat, smluvní přepravní podmínky zcela nechápe ani po 10 letech služby a má pocit, že rozumí oborům, kterým se nikdy sám nevěnoval, nemá v nich žádné vzdělání, ani předpoklady na jejich zvládnutí.

Myslím, že DPP by se měl zaměřit na kvalitnější proškolení svých řidičů.

Taky si mysím, že firmy by měly poučit své zaměstnance o tom, že jakýkoliv vnitřní problém má v médiích komentovat pověřená osoba. Protože tenle blog, kdy kolega rozebíral jiného kolegu, tak jaksi poukázal na to, že ta firma má se školením svých zaměstnanců asi systémový problém.