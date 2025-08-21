Země, kde s českým řidičákem můžete jezdit v oblacích. Má to ale háček.
„To není mlha, to je mrak,“ odpoví vážně náš řidič Wangdi, jako by na tom záležel zdar naší mise. Jednou rukou vykrouží už třístou prudkou zatáčku kolem skalnatého hřebene a přitom se elegantně vyhne balvanům, které se přes noc skutálely na cestu.
„Aha… a jak se vlastně rozezná mlha od mraku?“ nedá mi to. „Mlha je souvislá,“ vysvětluje Wangdi, „ale mraky se trhají na cáry, které se různě povalují po silnici a krajině.“ No jo, jasně! Vždyť jsme tak vysoko, že na mraky díváme shora.
„Až přijde skutečná mlha, dám ti vědět,“ usměje se Wangdi. „Pokud to tedy nebude opar,“ dodá zamyšleně. Zbytek pobytu se pokaždé, když se kolem nás zjeví bílé závoje, snažím uhodnout, jestli jsme v mracích, v mlze nebo v oparu. Ale proti místním je moje úspěšnost pořád žalostně malá.
Věděli jste, že v Bhútánu můžete usednout za volant i s českým řidičákem? Zahraniční návštěvníci tu mohou řídit až 90 dní bez nutnosti složit místní zkoušku a mezinárodní řidičský průkaz není oficiálně povinný.
Možné to tedy je. Rozumné? To už o poznání méně.
Procestovala jsem spoustu zemí, v některých jsem i řídila, v Bhútánu bych si na to ale ani po deseti návštěvách netroufla. To, že se tady jezdí vlevo, je ten nejmenší zádrhel.
Silniční síť v Bhútánu je sice poměrně řídká, ale představuje opravdový zážitek sama o sobě. Většina cest vede horským terénem a klikatí se po úbočích strmých svahů, kde ostré zatáčky střídají prudká stoupání a klesání a skály v ohybu jsou vysekané přesně na velikost místních náklaďáků, ani o centimetr více. Pokud při vyhýbání se protijedoucímu autu vjedete na zarostlou krajnici, riskujete, že vás silnice pustí rovnou stovky metrů do prázdna.
Výraz „dálnice“ v Bhútánu znamená, že každý směr má svůj jeden vyznačený jízdní pruh. Mezi letištěm v Paro a hlavním městem Thimphu je dálnice (rozuměj jednoproudá silnici) dokonce tak dobrá, že se místním policistům už vyplatí měřit rychlost radarem.
Na méně významných silnicích je však asfalt často rozbitý nebo úplně chybí. Intenzivní výstavba hydroelektráren a přesun těžkých materiálů na podporu ekonomických projektů bohužel způsobily, že i silnice, které ještě před pár lety byly hladce průjezdné, jsou teď plné děr a výmolů. Během monzunových dešťů, které právě skončily, průměrná rychlost mimo města málokdy přesáhne 30 km/h.
Na silnicích v Bhútánu se potkáte nejen s auty a těžce naloženými náklaďáky, ale i s chodci, poutníky provádějícími dlouhé prostrace, stády koní či volně se pasoucími jaky. Adrenalin z jízdy pak umocňují časté sesuvy půdy a pády stromů. V takových chvílích musí všichni řidiči spojit síly – jako tehdy, když nám těsně před autem spadl na cestu obrovský strom a nezbylo než jej společně nářadím z aut a holýma rukama odklidit. Letos jsem dokonce zažila sesuv tak rozsáhlý, že se na silnici zřítil celý svah. Trvalo hodiny, než těžká technika vyhrabala alespoň úzký průjezd. A i ten byl jen pro odvážné – ze svahu totiž dál padaly kameny a hroudy podmáčené půdy.
Místní řidiči si se všemi nástrahami silnic poradí s typickým buddhistickým klidem a rozvahou. A přestože působí sebejistě, koluje mezi nimi oblíbený vtip o tom, komu je lepší se na silnici raději vyhnout. Říká se mu „pravidlo tří L“: learners – začátečníci, ladies – ženy za volantem, a lamas – tedy buddhističtí mniši. Je to s mírnou nadsázkou, protože v Bhútánu usedá za volant žen stejně mnoho jako mužů – není divu, vždyť společnost tu má lehce matriarchální ráz, dědí se po přeslici a některé pastevecké komunity dokonce ještě praktikuje mnohomužství.
Jízda v Bhútánu vyžaduje zkušeného řidiče, pevné nervy i notnou dávku trpělivosti. Na druhou stranu právě díky tomu se cestovatel ocitá v srdci nedotčených hor a může si vychutnat výhledy, na které se nezapomíná.
Když jsem Bhútán v roce 2003 navštívila poprvé, pro většinu místních jsem byla vůbec prvním člověkem z Česka, s nímž se setkali. Dnes je však tahle himálajská země mezi Čechy oblíbenou destinací a na české stopy tu narážím stále častěji. Česká republika a Bhútán navázaly formální diplomatické vztahy v roce 2011.
Pokud navštívíte monumentální sochu Buddha Dordenma, jednu z největších sedících soch Buddhy na světě, kromě duchovního zážitku a úchvatných panoramatických výhledů vás může potěšit fakt, že inteligentní osvětlení interiéru, scénická světla reagující na pohyb návštěvníků i zabezpečení prostoru zde zajistila česká firma.
V klášterní škole Phochu Dumra v bývalém hlavním městě Punakha si všimněte nového fotbalového hřiště, moderních umýváren, veřejných vodovodů a počítačového vybavení učebny. I to zde pomohli zajistit Češi. Když se po areálu projdete, uvidíte, jak malí mniši s nadšením pobíhají po hřišti a se smíchem se vracejí do dětství při hře s míčem, zatímco ve třídě tiše sedí nad tabletem a zkouší vytvářet první dokumenty. Díky pitné vodě a hygienickému zázemí jsou tyto děti méně nemocné a vodovody s nezávadnou vodou jsou k dispozici i komunitám v okolí. Tradiční mnišské vzdělávání tak získává nový rozměr – učí se nejen modlitbám a buddhistické filozofii, ale zároveň získávají praktické dovednosti, které jim otevírají dveře do světa mimo klášter, pokud se tak rozhodnou.
Stejnou českou stopu od letoška najdete i v klášteře Ngajur Pemacholing. A pokud se – nedejbože – někdy dostanete do některého z primárních zdravotnických center, vězte, že většina filtračních zařízení na vodu pro laboratoře a operační sály, stejně jako pitné stanice pro pacienty, vznikla s podporou českého UNICEF. Díky tomu se bezpečná voda stala dostupnou tam, kde je nejvíce potřeba.
Stejně jako UNICEF pomáhal po válce dětem u nás, tak dnes Češi s UNICEF vytvářejí pozitivní řetězec pro děti v této malé zemi v srdci Himálaje. Ať už budete mít možnost se na školu či hřiště zajet podívat, nebo ne, důležité je, že tato podpora existuje a pomáhá dětem.
Pavla Gomba
