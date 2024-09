Zachránci v bažinách únavy

„A teď už voda pomalu ustupuje, život se vrací do normálu,“ úlevně se loučí reportér. Diváci přepínají na jiný program a média vyrážejí hledat další téma pro večerní zprávy. Třeba volby.

Na Jesenicku jsem teprve čtvrtý den, ale už toho mám plné kecky. Vlastně gumáky. První den je fajn, s nádechem čerstvého vzduchu a pohledem do slunce cítíte energii. Vezmete si holínky a nové rukavice, z bahna vyhrabete všechno, co se dá zachránit, odhrabete kamení, plast a střepiny, k hromadám odpadu přenesete všechno, co unesete, a máte radost, že ten zaplavený kout vypadá o malinko lépe.

Jenže už první večer mě bolí kolena, ruce i ramena. Nemůžu se osprchovat, protože uvnitř je zima a jen pár balených vod na pití. Vlhkost ze zdí zalézá do křesel, za skříně, do vlasů. Ráno si beru špinavé tepláky, špinavé rukavice a gumáky, které přes noc nestihly uschnout. Z nosu mi kape. Hrabu bahno a nánosy, uklízím a přenáším dál, ale ruce se už trochu klepou. To dáme. Musíme. Večer děkuji Bohu za voltaren. A další ráno, další den: rukavice, gumáky, voltaren. A potom znovu. Je to jako stále plavat proti proudu, a přesto vědět, že cíl je v nedohlednu.

Je zvláštní, jak fyzická práce unavuje, ale je to pořád jenom únava těla. Svaly bolí, ruce pálí, ale po chvíli spánku si řeknete: „Zítra to bude lepší.“ Jenže co když už ani hlava nemá sílu? Co když už nemáte sílu na to další mávnutí rukou a ujišťování sebe sama, že to bude v pořádku? Ve chvílích, kdy vás už ani přátelské poplácání po zádech nedokáže povzbudit, začínáte chápat, že ta pravá únava nesídlí v rukou, ale v hlavě.

A to je přesně ten moment, kdy nejvíc pomůže zásah zvenčí. Dobrovolník, neúnavný posel empatie.

Zatímco vy už nevěříte, že je ještě možné někdy dojít domů suchý, s něčím jiným než pachem bahna na kůži, tenhle dobrovolník rozdává úsměvy, jako by neměl žádné starosti. A v tom je to kouzlo – on je opravdu nemá! Nepřišel sem, aby zachraňoval svůj dům, nekrvácí mu srdce nad každou zničenou židlí a vytrženým stromkem. Přišel, aby zachránil vás – vaši psychiku, váš klid, vaši víru, že to všechno ještě má smysl.

Pomáhání znám z druhé strany. V roli příjemce jsem poprvé. Když se v naší zahradě včera zničehonic objevili tři chlapi s lopatami, byl to zvláštní pocit. Zpočátku se na dobrovolníka díváte s určitým odstupem – co tenhle člověk ví o vašem trápení? Ale pak, když vám podá ruku, když mezi laviny bahna a špíny pošle pár vtipů, něco se změní. Uvědomíte si, že to není jen o fyzické práci. Je to o sdílení břemene. A to je přesně ten důvod, proč ve chvílích psychického vyčerpání z odklízení škod dobrovolníci tolik pomáhají. Nejen svými činy, ale i svou přítomností.

Živelné dobrovolnictví může být problém. Rozumím, proč zasažené obce chtějí víkendové nadšence omezovat. Jako ten, komu právě teď dobrovolníci pomáhají, se ale modlím za to, aby přišli i zítra.

V těch nejtěžších chvílích je důležité si uvědomit, že psychická únava je normální. Není ostuda cítit se vyčerpaný a někdy i na konci sil. Hlavní je si uvědomit, že na to nemusíte být sami.

Pro lidi se zaplavených oblastí, kteří si prožili své a právě teď už jsou unavení z odklízení a psychicky vyčerpaní, mohou být dobrovolníci malým zázrakem mezi tunami bahna. Zázrakem, který potřebují nejvíce.