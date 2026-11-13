Vážně je nutné se svlékat pro dobrou věc?
Kalendářů, kde lidé odhazují stud pro „dobrou věc“, vzniká řada i v Česku. Fotografují se takto různé místní spolky, sportovní týmy, dobrovolní hasiči, knihovnice, studenti veteriny, občas i známé osobnosti...
Je na tom něco špatně? Zřejmě ne. Pokud člověk věří, že účel světí prostředky, tak je to vlastně dobrý nápad. Fotografovaný získá zážitek, pozornost a dobrý pocit, kupující nevšední podívanou a potřební peníze.
A přesto mi tam něco drhne.
Říkám si: je to vážně nutné? Je nahota opravdu tím nejlepším prostředkem, jak vzbudit zájem a solidaritu? Proč musí být pomoc druhým spojena s trochou erotického napětí, šokem nebo alespoň příslibem něčeho, co běžně nevidíme?
Přemýšlím, co vlastně vede člověka k tomu, aby se svlékl před objektivem a nechal své fotografie prodávat pod hlavičkou charity. Je to čistě altruistické rozhodnutí? Potřeba upozornit na problém, kterému nikdo nevěnuje pozornost? Nebo také trochu příležitost ukázat se, získat pozornost, možná si splnit dávný sen o fotografování, na které by za jiných okolností nebyl dostatečný důvod. A protože samo o sobě by to mohlo působit divně nebo marnivě, vše se raději zahalí do hávu dobročinnosti (doslova).
Nejsem puritán. Nahota mě nešokuje. Jestli se někdo rozhodne pro dobrou věc svléknout, ať se klidně svlékne.
Jenom přemýšlím, jestli v tom nemůže být i trocha zoufalství a nejistoty dobročinných organizací, které si nevědí rady s tím, jak dárce zaujmout. Přitom existuje celá řada způsobů, jak pomáhat, aniž by musel kdokoli odkládat poslední kus oděvu. Protože pomoc druhým by mělo být především o tom, co jsme ochotni dát, nikoli o tom, jaké zábrany jsme ochotni odhodit.
Jsem vděčná lidem, kteří pomáhají, protože jim „stačí“ příběhy dětím, rodin a projektů, které potřebují pomoc. A vidí výsledky, které tyto programy mají. Díky za to!
Pavla Gomba
Škola není bojiště. Ale ani tabu, o kterém se nemluví.
Začíná školní rok. Děti dostanou nové rozvrhy, rodiče nové skupiny na WhatsAppu a od učitelů se opět očekává, že budou vzdělávat, motivovat, vychovávat, socializovat – a ideálně ještě zachraňovat duševní zdraví celé generace.
Pavla Gomba
Lidská práva nejsou ideologie. O co jde v tahanicích o lidskoprávní agendu?
Lidskoprávní agenda byla v Česku vždycky tak trochu jako chudý příbuzný, kterého se sluší pozvat na rodinnou oslavu.
Pavla Gomba
Rodiče viní TikTok a málo odolnosti. Děti přitom nejvíc ničí škola a hádky doma
Když se dnes mluví o zhoršujícím se duševním zdraví dětí, viník bývá jasný. Sociální sítě. Chytré telefony. TikTok. Řešení se pak zdá jednoduché: seberme dětem mobily, omezme sociální sítě a problém zmizí.
Pavla Gomba
Český unikát v New Yorku. Řetězec náhod a odvaha riskovat vydělaly miliony dolarů
Jsou příběhy, o kterých si myslíte, že je znáte. Vyprávíte je na besedách, píšete o nich a máte pocit, že vás už ničím nepřekvapí. A pak přijde jeden moment, jedno foto nalezené v archívu, a všechno je jinak.
Pavla Gomba
Mluvíte s dětmi o válce?
Válka se do dětských pokojů dostává nejčastěji potichu. Ne v podobě sirén nebo tanků, ale jako otázka mezi dvěma sousty chleba s marmeládou: „Mami, proč se ti lidé střílejí?“
|Další články autora
Otevírací doba obchodů 17. listopadu 2026 vás může překvapit. Kam lze vyrazit na nákupy?
Listopadový státní svátek letos připadne na úterý. Jak bude na Den boje za svobodu a demokracii a...
Potkani v Praze nemají klid. Deratizátory doplňují nečekaní spojenci
Potkani v pražských stokách letos neměli zrovna klidný rok. Pražské vodovody a kanalizace (PVK)...
MAPA: Klíčovou křižovatku v Praze 4 čeká uzavírka. Kvůli metru D se bude objíždět
Výstavba nové trasy metra D významně ovlivní provoz na jedné z klíčových křižovatek v Praze. Práce...
Praha zažije první Pyžamovou jízdu metrem. Cestující vyrazí v nočním úboru až do Motola
Vyrazit ráno do pražského metra v pyžamu? Za normálních okolností by člověk nejspíš sklidil pár...
Zvonice, odkud estébáci sledovali ambasády, skrývá nečekané příběhy
Pozorovací stanoviště Státní bezpečnosti z doby totality se v Praze staly po 17. listopadu 1989...
Švestek je letos málo. Takovou bídu dlouho nepamatujeme, hlásí páleničáři
Asi nic nemůže lépe ilustrovat špatnou situaci ohledně pálení ve Zlínském kraji než to, že ve...
Svatomartinská vína, husí pečínka i hudba. Rašínovo nábřeží láká na slavnostní hody
Na pražském Rašínově nábřeží v sobotu propuknou Svatomartinské slavnosti. Na 15. ročník festivalu...
Muzeum Krkonoš ve Vrchlabí si drží stabilní návštěvnost přes 37.000 lidí
Vrchlabské Návštěvnické centrum Krkonošského národního parku – Muzeum Krkonoš hlásí od 1. listopadu...
Praha má po 70 letech nový hřbitov. Lidem připomíná lodní okénka nebo jaderný reaktor
Kulaté otvory ve vysokých betonových zdech připomínají lodní kajuty, někomu možná i jaderný...
- Počet článků 44
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 2213x