Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Vážně je nutné se svlékat pro dobrou věc?

Pavla Gomba
S blížícím se koncem roku se vždy objevuje zvláštní druh kalendářové horečky. Nejdříve přicházejí australští hasiči, kteří vymění zásahové oděvy za strategicky umístěná koťátka, štěňátka a koaly.

Kalendářů, kde lidé odhazují stud pro „dobrou věc“, vzniká řada i v Česku. Fotografují se takto různé místní spolky, sportovní týmy, dobrovolní hasiči, knihovnice, studenti veteriny, občas i známé osobnosti...

Je na tom něco špatně? Zřejmě ne. Pokud člověk věří, že účel světí prostředky, tak je to vlastně dobrý nápad. Fotografovaný získá zážitek, pozornost a dobrý pocit, kupující nevšední podívanou a potřební peníze.

A přesto mi tam něco drhne.

Říkám si: je to vážně nutné? Je nahota opravdu tím nejlepším prostředkem, jak vzbudit zájem a solidaritu? Proč musí být pomoc druhým spojena s trochou erotického napětí, šokem nebo alespoň příslibem něčeho, co běžně nevidíme?

Přemýšlím, co vlastně vede člověka k tomu, aby se svlékl před objektivem a nechal své fotografie prodávat pod hlavičkou charity. Je to čistě altruistické rozhodnutí? Potřeba upozornit na problém, kterému nikdo nevěnuje pozornost? Nebo také trochu příležitost ukázat se, získat pozornost, možná si splnit dávný sen o fotografování, na které by za jiných okolností nebyl dostatečný důvod. A protože samo o sobě by to mohlo působit divně nebo marnivě, vše se raději zahalí do hávu dobročinnosti (doslova).

Nejsem puritán. Nahota mě nešokuje. Jestli se někdo rozhodne pro dobrou věc svléknout, ať se klidně svlékne.

Jenom přemýšlím, jestli v tom nemůže být i trocha zoufalství a nejistoty dobročinných organizací, které si nevědí rady s tím, jak dárce zaujmout. Přitom existuje celá řada způsobů, jak pomáhat, aniž by musel kdokoli odkládat poslední kus oděvu. Protože pomoc druhým by mělo být především o tom, co jsme ochotni dát, nikoli o tom, jaké zábrany jsme ochotni odhodit.

Jsem vděčná lidem, kteří pomáhají, protože jim „stačí“ příběhy dětím, rodin a projektů, které potřebují pomoc. A vidí výsledky, které tyto programy mají. Díky za to!

Autor: Pavla Gomba | pátek 13.11.2026 10:59 | karma článku: 9,23 | přečteno: 117x
Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Další články autora

Pavla Gomba

Škola není bojiště. Ale ani tabu, o kterém se nemluví.

Začíná školní rok. Děti dostanou nové rozvrhy, rodiče nové skupiny na WhatsAppu a od učitelů se opět očekává, že budou vzdělávat, motivovat, vychovávat, socializovat – a ideálně ještě zachraňovat duševní zdraví celé generace.

31.8.2026 v 7:00 | Karma: 6,62 | Přečteno: 145x | Diskuse | Společnost

Pavla Gomba

Lidská práva nejsou ideologie. O co jde v tahanicích o lidskoprávní agendu?

Lidskoprávní agenda byla v Česku vždycky tak trochu jako chudý příbuzný, kterého se sluší pozvat na rodinnou oslavu.

14.7.2026 v 13:32 | Karma: 10,59 | Přečteno: 433x | Diskuse | Společnost

Pavla Gomba

Rodiče viní TikTok a málo odolnosti. Děti přitom nejvíc ničí škola a hádky doma

Když se dnes mluví o zhoršujícím se duševním zdraví dětí, viník bývá jasný. Sociální sítě. Chytré telefony. TikTok. Řešení se pak zdá jednoduché: seberme dětem mobily, omezme sociální sítě a problém zmizí.

23.6.2026 v 12:10 | Karma: 6,85 | Přečteno: 126x | Diskuse | Společnost

Pavla Gomba

Český unikát v New Yorku. Řetězec náhod a odvaha riskovat vydělaly miliony dolarů

Jsou příběhy, o kterých si myslíte, že je znáte. Vyprávíte je na besedách, píšete o nich a máte pocit, že vás už ničím nepřekvapí. A pak přijde jeden moment, jedno foto nalezené v archívu, a všechno je jinak.

10.6.2026 v 7:00 | Karma: 25,33 | Přečteno: 1352x | Diskuse | Společnost

Pavla Gomba

Mluvíte s dětmi o válce?

Válka se do dětských pokojů dostává nejčastěji potichu. Ne v podobě sirén nebo tanků, ale jako otázka mezi dvěma sousty chleba s marmeládou: „Mami, proč se ti lidé střílejí?“

9.3.2026 v 9:40 | Karma: 7,23 | Přečteno: 131x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Otevírací doba obchodů 17. listopadu 2026 vás může překvapit. Kam lze vyrazit na nákupy?

Prodejna o rozloze 295 m2 byla vybavena regály, chladničkami, pekárnou,...
13. listopadu 2026  9:04

Listopadový státní svátek letos připadne na úterý. Jak bude na Den boje za svobodu a demokracii a...

Potkani v Praze nemají klid. Deratizátory doplňují nečekaní spojenci

Potkanů tu žije spousta. Tomuto prý říkají Prašivka.
9. listopadu 2026  15:04

Potkani v pražských stokách letos neměli zrovna klidný rok. Pražské vodovody a kanalizace (PVK)...

MAPA: Klíčovou křižovatku v Praze 4 čeká uzavírka. Kvůli metru D se bude objíždět

Tudy se bude objíždět křižovatka ulic Zálesí a Vídeňská. (Foceno 6. listopadu...
5. listopadu 2026  16:08,  aktualizováno  6. 11. 9:04

Výstavba nové trasy metra D významně ovlivní provoz na jedné z klíčových křižovatek v Praze. Práce...

Praha zažije první Pyžamovou jízdu metrem. Cestující vyrazí v nočním úboru až do Motola

Pražské metro tentokrát oblékne noční úbor. První Pyžamová jízda upozorní na...
9. listopadu 2026  11:20

Vyrazit ráno do pražského metra v pyžamu? Za normálních okolností by člověk nejspíš sklidil pár...

Zvonice, odkud estébáci sledovali ambasády, skrývá nečekané příběhy

Pozorovatelna StB. Zájem o práci zde nebyl velký, rádi si tak přivydělali...
8. listopadu 2026

Pozorovací stanoviště Státní bezpečnosti z doby totality se v Praze staly po 17. listopadu 1989...

Švestek je letos málo. Takovou bídu dlouho nepamatujeme, hlásí páleničáři

Pálenice v Přílepích, kde působí Vladimír Hanák, i ostatní pálenice ve Zlínském...
13. listopadu 2026  13:02,  aktualizováno  13:02

Asi nic nemůže lépe ilustrovat špatnou situaci ohledně pálení ve Zlínském kraji než to, že ve...

Svatomartinská vína, husí pečínka i hudba. Rašínovo nábřeží láká na slavnostní hody

Svatomartinská husa
13. listopadu 2026  13:02,  aktualizováno  13:02

Na pražském Rašínově nábřeží v sobotu propuknou Svatomartinské slavnosti. Na 15. ročník festivalu...

Muzeum Krkonoš ve Vrchlabí si drží stabilní návštěvnost přes 37.000 lidí

ilustrační snímek
13. listopadu 2026  11:28,  aktualizováno  11:28

Vrchlabské Návštěvnické centrum Krkonošského národního parku – Muzeum Krkonoš hlásí od 1. listopadu...

Praha má po 70 letech nový hřbitov. Lidem připomíná lodní okénka nebo jaderný reaktor

Nový hostivařský hřbitov
13. listopadu 2026

Kulaté otvory ve vysokých betonových zdech připomínají lodní kajuty, někomu možná i jaderný...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Pavla Gomba

  • Počet článků 44
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 2213x
Viděla jsem kus světa, konflikty, války, nespravedlnost, obrovské lidské utrpení. Proč tedy věřím v dobro? Protože se s ním každý den setkávám!

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.