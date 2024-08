Škola, radostná náruč poznání?

Kdo si jako dítě nepřál, aby prázdniny nikdy neskončily? Dlouhé dny plné her, výprav a nových zážitků – to je přece sen každého malého člověka. A přesto, když se blíží září, v očích mnohých dětí zazáří jiskřička očekávání.

Ano, čtete správně. Děti se těší do školy!

Jak je to možné? Vždyť škola znamená také ranní vstávání, domácí úkoly a občas i nějakou tu nepříjemnou písemku. Tajemství spočívá v něčem jiném. Škola je pro děti především místem, kde se setkávají se svými kamarády, kde objevují nové věci a kde se učí samostatnosti. Je to jako vstupenka do velkého dobrodružství, plného záhad, které čekají na to, aby byly rozluštěny.

Představme si malého průzkumníka, který se vydává do neznámé džungle. Každá nová lekce je jako objevení neznámé rostliny nebo zvířete. Každý nový úkol je jako překonání nějaké zapeklité překážky. Každý nový kamarád je jako setkání s jiným kmenem, který má svou vlastní kulturu a zvyky. A učitelé jsou jako zahradníci, kteří pečlivě pěstují mladé mysli a pomáhají jim rozkvést v jedinečné osobnosti.

To, že se děti těší do školy, potvrzuje i výzkum Mladé hlasy, který tento týden zveřejnil Český výbor pro UNICEF. Ten zjistil, že dvě třetiny dětí v Česku chodí do školy rády. Jako důvod uváděly kamarády, nové znalosti a přístup „škola hrou“, který je baví.

Samozřejmě, ne vždy je všechno jenom růžové. Občas se děti ve škole cítí unavené nebo zklamané. Ale i tyto zkušenosti jsou důležité. Učí je vytrvalosti, trpělivosti a schopnosti překonávat překážky. A právě to je to, co ze školy dělá tak úžasné místo.

Podle studie Mladé hlasy má na „těšení se“ vliv i finanční situace rodiny: do školy chodí rádo 48 procent dětí z chudších rodin, zatímco v nejvyšších příjmových skupinách to bylo celých 83 procent.

Průzkum také ukázal, že po rodičích a lékařích jsou učitelé čtvrtým člověkem, ke kterému děti mají největší důvěru. Téměř dvě třetiny dětí uvedly, že ve škole mají možnost beze strachu mluvit o svých problémech a potřebách. Třicet procent dětí už o nich s učiteli někdy mluvilo.

I když výzkum Mladé hlasy přináší poměrně pozitivní zprávu o vztahu českých dětí ke škole, je důležité naslouchat také hlasům těch, které mají ve škole těžkosti. Školního psychologa nebo odborného poradce jako pomoc při řešení problémů zmínilo jen 8 procent dětí, a to je docela málo. Školy by totiž kromě předávání znalostí a socializace měly fungovat také jako bod první pomoci, záchranná síť, pokud dítě nemá potřebnou pomoc a podporu v rodině – i takové případy v reálném životě nastávají.

Takže až v pondělí uvidíte dítě, které se s větším či menším nadšením chystá zase do školy, nezapomeňte mu popřát šťastný nový školní rok. Ať je ten nejlepší pro školáky, rodiče i učitele!