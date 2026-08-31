Škola není bojiště. Ale ani tabu, o kterém se nemluví.
Není to úplně malý úkol.
Aktuální výzkum UNICEF o českých školácích a jejich rodičích přináší čísla, která stojí za pozornost.
Školní stres se stal normou: Až 60 % dětí uvádí, že v posledních čtrnácti dnech zažívalo stres ze školy nebo jiných povinností (20 % dokonce často nebo velmi často).
Hlavním spouštěčem jsou vztahy. Pod pojmem „problémy ve škole“ si málokdy představíme jen špatnou známku. České děti ve škole nejvíc trápí vztahy: spolužáci, učitelé a šikana jsou vůbec nejčastěji jmenovanými důvody psychické nepohody.
Školní stres má dopad celou rodinu. Pokud se dítěti ve škole nedaří, ať už kvůli horším známkám nebo problémům v kolektivu, problém se přenáší i domů - na rodiče, kteří často nevědí, jak situaci řešit. Mezi rodiči řešícími psychické obtíže dětí označuje školu jako významný faktor 41,8 % z nich (u dospívajících je to téměř polovina).
To není stížnost na učitele, ani důvod zrušit písemky a rozdávat dětem teplé deky místo učebnic.
Dnešní debata o dětech a duševním zdraví občas sklouzává k představě, že každá nepříjemnost je trauma a každá frustrace vyžaduje krizový tým. Ale tak to není. Nemusíme dětem odstraňovat všechny překážky.
Děti nepotřebují život bez stresu. Potřebují se učit, překonávat obtíže a poznat, že špatná známka ještě neznamená konec světa a že nepříjemný úkol se někdy prostě musí udělat. A že neúspěch není důkazem toho, že jsou nanic, ale že je normální součástí života.
A proto potřebují dospělé, kteří poznají rozdíl mezi výzvou a přetížením. Mezi běžným stresem, který motivuje, a úzkostí. Mezi dítětem, které se nechce učit, a dítětem, které už opravdu nemůže.
Nejzajímavější na datech z výzkumu UNICEF je právě tento paradox: škola je součástí problému, ale i jeho řešením.
Mezi dětmi totiž přetrvává vysoká důvěra v učitele. Silnou důvěru v ně má 61 % dětí - 15 % jim věří úplně a dalších 46 % spíše ano. A více než čtyři z deseti rodičů, kteří řeší u svého dítěte psychické obtíže, využili pomoci školy (škola je jako řešení hned na druhém místě za konzultací s odborníkem). A v tom je obrovská příležitost.
Odolnost nevzniká tím, že dítě necháme samotné v situaci, kterou nezvládá. Odolnost vzniká tehdy, když dítě postupně zjišťuje: Tohle je těžké, ale nejsem na to sám. A existuje způsob, jak to zvládnout. A když to nezvládnu dnes, neznamená to, že jsem selhal. Znamená to, že to zkusím znovu, s pomocí nebo jinou cestou.
Už zítra si děti na záda vezmou svoje aktovky. Některé lehké, některé tak těžké, že by se za ně nemusel stydět ani středověký poutník.
I proto měli my, rodiče i učitelé, přestat předpokládat, že dítě, které se usmívá, je automaticky v pořádku. Nebo že dítě, které má dobré známky, žádnou pomoc nepotřebuje.
Někdy jsou to právě ty nejtišší a nejvýkonnější děti, které si nesou to nejtěžší břemeno.
Dobrá škola není škola bez nároků. Je to škola, která ví, že nároky mají své hranice. Je to škola, která děti připravuje na život, a přitom nezapomíná, že už teď život žijí. Protože škola může a měla by být místem, kde dítě zjistí, co všechno dokáže.
A přesně takovou školu přeji každému školákovi, kterému to zítra začne nanovo.
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