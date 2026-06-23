Rodiče viní TikTok a málo odolnosti. Děti přitom nejvíc ničí škola a hádky doma
Jenže realita je složitější. Nová data z rozsáhlého výzkumu Mladé hlasy 2026, který pro český UNICEF zpracovala agentura STEM/MARK, ukazují, že to, co děti skutečně trápí, často nemá s mobilem moc společného. A zároveň odhalují něco ještě znepokojivějšího: mezi tím, co za příčinu dětské psychické nepohody považují rodiče, a tím, co prožívají děti, vznikla hluboká propast.
Důsledky jsou vidět na první pohled. Zatímco v roce 2024 se za šťastné označilo 58 % českých dětí, letos už jen 50 %. Mezi staršími dětmi to je dokonce jenom 41 %!
Mohou se dospělí mýlit?
Jedním z nejpřekvapivějších zjištění výzkumu je rozdíl mezi pohledem dospělých a samotných dětí. Když rodiče přemýšlejí o psychických potížích svých potomků, na prvním místě hledají příčinu v jejich povaze. Dítě je podle nich příliš citlivé, málo odolné nebo se neumí vyrovnat s běžnými problémy. Možná to slyšíte kolem: „Dnešní děti nic nevydrží.“ „Je prostě přecitlivělá po babičce.“
Takové vysvětlení přesouvá problém na dítě, nikoli na svět kolem něj. Jenže žebříček příčin psychické nepohody přímo od dětí ukazuje, že problém není v jejich genetické výbavě, ale spíše v prostředí, do kterého jsme je postavili.
S jakými démony tedy děti bojují?
Zatímco digitální svět (sociální sítě 19 %, hraní her 14 %) skončil v dětském žebříčku až v druhé polovině, na absolutním vrcholu stojí věci, které dospělí často přehlížejí.
Téměř polovina dětí (49 %) označila za hlavní příčiny své psychické nepohody špatné vztahy ve škole, tlak na výkon a strach ze šikany. U mladších dětí je situace ještě horší – problém zde uvádí 57 % z nich. Pro mnoho českých dětí tak škola přestává být místem objevování a rozvoje. Stává se prostředím, kde se člověk bojí udělat chybu, selhat nebo příliš vyčnívat.
Téměř stejně silně jako škola působí rodinné prostředí. Celých 46 % dětí uvádí, že jejich psychickou pohodu negativně ovlivňují rodinné problémy a hádky doma. Znepokojivý je i dlouhodobý trend. Podíl rodin, ve kterých se lidé pravidelně hádají nebo na sebe křičí, vzrostl během posledních čtyř let ze 44 % na 55 %. Jinými slovy, každé druhé dítě vyrůstá v prostředí, kde je napětí běžnou součástí každodenního života.
Právě tady vzniká největší problém. Dítě přijde domů vyčerpané ze školy. Možná řeší konflikt ve třídě, strach z další písemky nebo pocit, že nikam nepatří. Rodič ale často vidí jen to, že vzalo do ruky mobil a zavřelo se v pokoji.
Ve skutečnosti je mobil pro dítě často jen jakési anestetikum – únik před reálným světem, kde ho trápí škola a napjatá atmosféra doma.
Pokud si my dospělí spleteme příčinu s následkem, zaměříme se na špatný problém a i upřímná snaha pomoci se pak mine účinkem.
Dobrá zpráva je, že děti rodičům stále věří.
Když je jim nejhůř, nechtějí jít za kamarádem, psychologem ani školním poradcem. Celých 49 % z nich se chce svěřit mámě nebo tátovi. To je obrovská příležitost a odpovědnost zároveň.
Na druhou stranu, každé desáté dítě (10 %) přiznává, že se nesvěří vůbec nikomu a své úzkosti dusí v naprosté izolaci, protože má pocit, že by jeho problémům stejně nikdo nerozuměl. To jsou to nejosamělejší z osamělých. Každé desáté dítě v Česku.
Co s tím?
Pokud chceme dětem skutečně pomoci, musíme přestat hledat problém v jejich údajné slabosti. Odolnost nevzniká tím, že dítěti řekneme, aby bylo silnější.
Když se dítě svěří, že je vyčerpané nebo něco nezvládá, neodpovídejme automaticky: „Počkej, až budeš chodit do práce, to bude mnohem horší.“ To, co dospělému připadá jako maličkost, může být pro dítě skutečným zdrojem úzkosti.
Zajímejme se o vztahy ve třídě. Ptejme se, jak se cítí mezi spolužáky. Snažme se doma vytvářet atmosféru, ve které nemusí být ve střehu. Domov by měl být bezpečným přístavem, ne dalším minovým polem.
Děti také potřebují vědět, že je rodiče mají rádi, i když se jim něco nepovede. Že jednička na vysvědčení není podmínkou jejich lásky ani respektu.
Data z výzkumu UNICEF Mladé hlasy neposílají zprávu o generaci „rozmazlených“ nebo „pokažených“ dětí. Jen nám dávají jasný vzkaz: školní tlak je neúnosný, děti doma zažívají více konfliktů než dříve a online svět je to jediné místo, kde mohou na chvíli vypnout.
Co všechno se může změnit k lepšímu, když přestaneme hledat chybu v jejich osobnosti a začneme dětem reálně naslouchat?
Pavla Gomba
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