Přes oponu času: děti jenom pro bohaté?

Ján Mojžešík. Katarína Slivoňová. Ján Kamas. Judita Hájeková. Valentína Mojžešíková. Když jsem na jaře zadávala zpracování rodokmenu, chtěla jsem udělat radost mamince.

A také uspokojit svoji zvědavost. Představovala jsem si příběhy o předcích, kteří byli alespoň hrstkou neznámých hrdinů, dobrodruhů nebo rebelů. Vzpomínky na barvitá vyprávění babičky slibovaly, že by se ve starých matrikách mohl ukrývat nějaký ten poklad. Představovala jsem si, jaký to bude pocit přečíst si o lidech, které neznám a nikdy nepoznám, a přesto nás spojuje jedinečná jednosměrná linie genů a lidských příběhů.

Tak teď už to vím. Místo radosti přišly rozpaky. Bylo to, jako bych se zvenčí dívala do domu plného cizích lidí. Hlava mi sice říkala, že to je přece můj dům a moje rodina, ale srdce zůstávalo chladné. Karel IV. mi byl najednou mnohem bližší než desítky jmen příbuzných, které vypadaly jako položky na nákupním seznamu. Žádná překvapivá odhalení, žádní zajímaví předkové, jen „obyčejní“ lidé. Lidé, kteří každý den tvrdě pracovali a bojovali o své místo na slunci. Nezůstaly po nich pomníky ani názvy ulic, jen jejich potomci a jejich potomci a tak dále… až ke mně.

Z rozjímání mě vytrhne cinknutí zprávy kolegyně: co si myslíš o komentáři na Facebooku UNICEF, že děti by měli mít jenom ti, kdo je uživí?

To je přece ta odpověď! Kolik z nás by tady bylo, kdyby děti měli jenom lidé, kteří jsou finančně zajištění a mají jistotu, že se ani v budoucnu nemůže něco zvrtnout? Vážně, kolik z nás by bylo na světě?

Dnešní pohled, že děti se rodí tehdy, když se jejich rodiče rozhodnout je mít, neodpovídá tisícileté historii lidstva. Kolik dětí se narodilo „omylem“, nechtěně, nebo dokonce z přinucení nebo násilí? V podmínkách, které tomu vůbec nepřály?

V době okolo 1750, kdy je doložen můj nejstarší předek, nebylo největším neštěstím být chudý. Být chudý a bezdětný, to byla teprve tragédie! Tam, kde nebyly starobní důchody, byly děti jediným zajištěním a nadějí na stáří, kdy už lidé neměli sílu pracovat fyzicky.

Starobní důchod je přitom relativně nový „vynález“ z Německa konce 19. století. Počátkem minulého století se vztahoval jen na horníky a úředníky. Teprve v roce 1924 byl u nás zaveden obecnější systém pojištění pro zaměstnance, rozdělený do čtyř skupin podle výdělku.

Čím dál častěji slýcháme hlasy, které tvrdí, že děti by měli mít jen ti, kteří si to „mohou dovolit“. Přídavky na děti u nás čerpá okolo 250 tisíc rodin. A co teprve když se rozhlédneme dále, do oblastí, kde neexistuje žádné sociální zabezpečení.

Ano, být rodičem je finančně náročné. Nejde to popřít – školka, škola, oblečení, jídlo, kroužky... Jenže jaký by byl svět, kde by děti mohli mít jen bohatí? Svět, který by nepočítal s tím, že i když jste jako rodič v jednu chvíli za vodou, za týden, měsíc či rok to může být úplně jinak? Chyběla by mu ta úžasná pestrost, kterou přinášejí různé životní osudy a zkušenosti. Pro děti je dobré naučit se cenit si věcí, které nejsou samozřejmé. Vědět, že radost může přijít i z něčeho malého, co stojí pár korun; získávat odolnost a schopnost přizpůsobit se výzvám, které život dříve či později přinese.

Když myslím na svoje předky, mezi kterými převládají rolníci, čeledíni, pomocníci v cukrovaru, dokonce voják 71. pěšího pluku, cítím především dojetí. Fascinuje mě představa běžného života ve vesničce Plevník – Drienová a zástup lidí, kteří měli podobné starosti jako my. Kolik měli přátel, jak řešili vztahy, o čem se odvážili snít, kde si sháněli jídlo v době neúrody?

Výsledek rodokmenu možná nebyl tím, co jsem čekala, ale přesto mám radost. I ta nejobyčejnější historie může být plná momentů, které mají cenu zlata. Mít obyčejné předky vůbec není na škodu – protože díky nim stojím pevně nohama na zemi, protože právě oni vytvořili tu linii, která mě dovedla až sem. Život je největší dar.