Nejhorší zima na Ukrajině. Co o nás Češích říká úspěch sbírky?
V časech, kdy je svět unavený krizemi a válka se pro mnohé stává „zprávou v pozadí“, je to silný signál. O lidskosti. O empatii. O tom, že nejsme lhostejní.
Pomoc je přitom zoufale potřebná. Letošní zima je na vyčerpané a poničené Ukrajině tou nejhorší od začátku války. Nepřetržité nálety, systematické útoky na infrastrukturu v kombinaci s teplotami hluboko pod bodem mrazu vytvářejí situaci, která tvrdě dopadá na ty nejzranitelnější. V promrzlých bytech rodiče nemají jak své děti zahřát, vykoupat, zajistit jim základní hygienu. Teplo, voda a elektřina se znovu stávají nedostatkovým zbožím.
Malá Solomija se narodila během náletu na ukrajinskou na nemocnici ve Lvově. V protileteckém krytu bylo teplo a světlo, když ji přivítala její matka, otec a personál oddělení, a to díky generátoru, který poskytl Dětský fond OSN (UNICEF).
79 velkokapacitních generátorů, které tento měsíc na Ukrajinu dodal UNICEF, už na místě pomáhá. I díky nim se během víkendu podařilo v Kyjevě obnovit dodávky vody a tepla ve zhruba dvou tisících obytných budov. Přesto jich ještě včera večer více než třináct set zůstávalo bez základních služeb. Teplo a pocit bezpečí – právě to teď děti na Ukrajině potřebují nejvíce.
Často se mě lidé i novináři ptají: Jak jsme na tom v mezinárodním srovnání? Jsou Češi nejštědřejším národem na světě? Odpověď není jednoduchá. Dárcovská solidarita se špatně měří. Máme dary přepočítávat na počet obyvatel? Na HDP? Na ekonomickou vyspělost, paritu kupní síly, kulturní kontext, filantropické tradice?
Přesto se určité srovnání nabízí. Polsko, země čtyřikrát lidnatější než Česko, v pátek oznámilo, že ze svých strategických rezerv pošle na Ukrajinu 379 generátorů a 18 velkokapacitních ohřívačů. V celonárodní sbírce navíc polští občané vybrali 5,8 milionu zlotých, tedy zhruba 1,6 milionu dolarů. V přepočtu na obyvatele to je třikrát méně než v Česku. Nejde o soutěž. Ale čísla něco vypovídají.
Lidský altruismus je jednou z největších antropologických záhad. Co vede lidi k tomu, aby pomáhali těm, které nejspíš nikdy osobně nepotkají? Z praxe vím, že důvody jsou různé: co dárce, to jiný příběh. Někdo pomáhá ze soucitu, jiný z pocitu spravedlnosti, další možná chtěl v politicky vyhrocené atmosféře vyjádřit svůj postoj, svůj nesouhlas, svůj vzdor – třeba i prostřednictvím iniciativy „Dárek pro Putina“.
To všechno ale příjemci pomoci nikdy vědět nebudou. Z jejich pohledu je podstatné jediné: že někdo přispěl. Že díky tomu teče voda, svítí světlo, funguje topení. Že se děti mohou alespoň na chvíli cítit v bezpečí. Za to patří všem dárcům upřímné díky.
Škoda, že v žádné sbírce nelze přispět na konec války. Právě to by dětem, které dnes platí za rozhodnutí, která nemohou nijak ovlivnit, pomohlo ze všeho nejvíc.
Pavla Gomba
Co by vám děti řekly o škole, kdyby mohly
Rodiče často žijí v domnění, že jim jejich děti řeknou všechno důležité. Že když se ve škole něco vážného děje, doma to zazní u stolu mezi polévkou a hlavním chodem. Jenže realita je jiná.
Pavla Gomba
Kdo je tady nepřítel? Válka na dětech.
Každé šesté dítě na světě - více než 473 milionů dětí – aktuálně žije v oblastech zasažených válkou a ozbrojenými konflikty.
Pavla Gomba
Ztracený klid českých základek
„Jak se má Džitka?,“ ptali se mě kolegové, když jsem poprvé přijela do New Yorku. Stejnou otázku jsme dostala i na těch nejméně očekávaných místech – ve Rwandě, v bhútánském klášteře nebo také v uprchlickém táboře v Myanmaru.
Pavla Gomba
Zákon zachování lidskosti
Ve fyzice platí zákony zachování energie a hmoty. Energie se nemůže ztratit, pouze přeměnit. Hmota se nemůže vytratit, jen přejít z jednoho stavu do druhého. Ale co lidskost?
Pavla Gomba
Když jde o peníze, dobré úmysly nestačí
1. ledna 2025 vstoupí v platnost dlouho očekávaná a připravovaná novela zákona o veřejných sbírkách.
|Další články autora
Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku
Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže...
Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze
Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka...
Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní
Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v...
Počasí v Česku: Do čtvrtka slunečno a mráz. Vrátí se v lednu ještě sníh?
V Česku bude až do čtvrtka převládat slunečné počasí. Noci však zůstanou mrazivé a denní teploty se...
Co kouří Markovič? Bylinné náhražky ne! Petr Lněnička pro svou roli detektiva riskuje i zdraví
Po dvouleté pauze se Petr Lněnička znovu ponořil do role jednoho z nejznámějších tuzemských...
Na Šumpersku shořela rekreační chalupa, škoda přesáhne jeden milion korun
V Podlesí u Malé Moravy na Šumpersku dnes hořela rekreační chalupa. Oheň hasilo šest jednotek...
Otce viní za pád batolete z okna. Měl ho líp hlídat, odmítl jeho stížnost ÚS
Od rodičů nelze očekávat absolutní odpovědnost a nepřetržitý dohled nad dítětem, ovšem zanechat...
Mistryní rukodělné výroby je žena, která vyrábí a renovuje těšínské kroje
Titul Mistr rukodělné výroby Moravskoslezského kraje letos získala Ivana Di?Giustová z Jablunkova...
Výcvikové vrtulníky budou doma v Přerově, armáda do letiště napumpuje miliardy
Vrtulníková flotila Centra leteckého výcviku státního podniku LOM Praha se stroji Mi-17 a Enstrom...
- Počet článků 38
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 2472x