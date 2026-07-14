Lidská práva nejsou ideologie. O co jde v tahanicích o lidskoprávní agendu?
Všichni vědí, že bez něj by oslava nevypadala dobře, občas se s ním i vyfotí, ale když se vybírá, kdo vedle koho bude sedět, zůstává většinou stranou.
Při spojení „lidská práva“ si lidé většinou vybaví neziskové organizace, mezinárodní úmluvy, rozhádané aktivisty nebo politiky, kteří před volbami slibují, že tuto agendu osekají, zefektivní nebo rovnou zruší.
Jen málokdo si ale představí osamělou seniorku, kterou někdo okradl. Dítě, které po dopravní nehodě zůstalo ochrnuté. Oběť domácího násilí. Nebo člověka, který se roky domáhá spravedlnosti poté, co mu stát svým nesprávným postupem způsobil škodu. Přitom právě kvůli nim lidská práva existují.
Na lidských právech je jedna zvláštní věc: dokud jsou respektována, zdají se být samozřejmá, abstraktní, možná až zbytečná.
Teprve ve chvíli, kdy jsou porušena – když je člověku způsobena újma, když se nemůže dovolat spravedlnosti nebo když u něho selže systém – se naplno ukáže jejich skutečný význam. Právě tehdy jejich nositel na vlastní kůži pocítí, že se děje něco, co je hluboce nesprávné.
I když jsou lidská práva často mylně vnímána jako agenda určená pouze pro úzké minority, témata vládních specializovaných rad ve skutečnosti pokrývají celou českou společnost. Systémová opatření v oblastech ochrany dětí, práv seniorů, kyberšikany, prevence domácího násilí, rovnosti na trhu práce nebo digitalizace dříve či později pocítí každý občan České republiky.
Dnešní veřejné slyšení k lidskoprávním agendám v Senátu bylo svoláno jako reakce na rozhodnutí vlády o přesunu těchto agend z Úřadu vlády na jednotlivá ministerstva.
Zastánci vládní reorganizace mluví o efektivnějším řízení, kritici z řad expertů a uživatelů varují před destrukcí systému, ztrátou nezávislosti a tím, že se ochrana zranitelných stane jen formální položkou na papíře.
Dosavadní systém koordinovaný vládním zmocněncem pro lidská práva měl jednu obrovskou výhodu – byli nadresortní. Mohl tak pomyslně klepat přes prsty ministerstvům práce, zdravotnictví, vnitra i školství. Efektivně koordinoval průřezová témata, propojoval experty z praxe se zástupci státu a připomínkoval návrhy zákonů.
Tak například díky iniciativě Výboru pro práva obětí, který pracuje pod Radou vlády pro lidská práva, máme dnes v legislativě ukotven koncept tzv. znásilnění per se (znásilnění z podstaty). U sexuálního styku s dítětem mladším 12 let se tak již nezkoumá, zda k němu dítě „dalo souhlas“, ale čin je vždy posuzován jako znásilnění.
Na slyšení v Senátu zazněla celá řada konkrétních zkušeností z praxe. Zástupci organizací neslyšících například popisovali problémy, které zdaleka nekončí u zdravotnictví. Dotýkají se stavebního práva, školství, dopravy i dalších oblastí.
Při přípravě stavebních předpisů je například potřeba myslet na to, aby lidé se sluchovým postižením nezůstali při požáru bez varování jen proto, že poplach bude pouze zvukový. Stejně tak je třeba zohledňovat jejich potřeby při tvorbě školské legislativy – nejen ve vztahu k dětem se sluchovým postižením, ale také k neslyšícím rodičům slyšících dětí, kteří chodí na třídní schůzky a komunikují se školou.
To všechno jsou situace, na které mohou upozornit především experti a lidé s vlastní zkušeností. Ostatní je často ani nenapadne zohlednit, protože se s nimi nikdy nesetkali. A podobných příkladů bychom našli mnoho.
Právě proto je tak důležitá role vládního zmocněnce pro lidská práva. Nejde o úřad, který by řešil jednu konkrétní oblast nebo spadal pod jediné ministerstvo. Jeho úkolem je propojovat jednotlivé resorty, upozorňovat na dopady jejich rozhodnutí na různé skupiny obyvatel a koordinovat témata, která přesahují hranice jednotlivých ministerstev.
Stejně jako správce domu neopravuje výtah, nemaluje chodby ani nemění střechu, ale hlídá, aby spolupracovali elektrikář, instalatér a stavební firma. Když svou práci dělá dobře, skoro o něm nevíte. Když ji nedělá, dům se sice nezačne okamžitě rozpadat, opravy se ale začnou vzájemně blokovat a dříve či později nesoulad pocítí každý obyvatel domu.
Ve skutečnosti totiž nejde jen o to, kde kdo bude sedět a kdo koho bude poslouchat. Jde o to, proč dnes slova „lidská práva“ vyvolávají u tak velké části společnosti podráždění.
Myslím, že problém je v tom, že se z lidských práv stala politická značka. Kdysi znamenala ochranu jednotlivce před mocí státu. Dnes často znamenají kulturní válku. Místo aby spojovala, rozdělují. Místo aby připomínala, že každý člověk má svou hodnotu a důstojnost, stala se součástí ideologického marketingu. A to je potřeba změnit na prvním místě.
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