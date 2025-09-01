Co by vám děti řekly o škole, kdyby mohly
Podle výzkumu UNICEF Mladé hlasy se s problémy ve škole skutečně svěří rodičům jen menší část dětí – a ještě méně jich má odvahu otevřeně mluvit i s učiteli. Děti si totiž dobře hlídají, co sdílet, protože mají obavy, že by dospělí reagovali přehnaně, nebo by situaci zlehčili. Takže zatímco rodiče mají pocit, že jim nic neuniká, dětský svět může být plný nevyřčených příběhů.
Podle výzkumu českého UNICEF „Mladé hlasy“ dvě třetiny dětí u nás chodí do školy rády. 31 % dětí ale přiznalo, že je škola nebaví. Gymnazisté a děti z příjmově silnějších rodin mají ke škole výrazně lepší vztah než děti ze sociálně slabších rodin – 83 % oproti 48 %.
59 % dětí se cítí nešťastné, když se jim ve škole nedaří, a přitom jen třetina se dokáže se svými problémy otevřeně svěřit. S řešením problémů ve škole hledají podporu především u spolužáků, jenom 7 % dětí má ve škole možnost svůj problém konzultovat s odborným poradcem nebo psychologem.
Odpovědi na otevřenou otázku „Co bys o své škole řekl/a rodičům?“ jsou opravdu rozmanité. Tak například:
Občas se tam více zasměju, než se toho naučím, chodím tam ráda.
Školu mám ráda, akorát furt píšem těžké testy.
Mamce musím dát za pravdu, že škola je důležitá. I když mě nebaví.
Že jí dodělám, aby jsme se měli líp.
Aby mi všechno nevyčítali.
Plno domácích úkolů, chtěl bych více sportu.
Abych si mohla sama vybrat školu, jakou chci.
Chtěl bych odměny za dobré známky.
Aby mě koupili kolo na dojíždění do školy.
Aby se nezlobili kvůli špatné známce.
Když je všechny pročítám, říkám si, že to je přesně to, co by měli slyšet jejich rodiče – jenže pravděpodobně neuslyší. V anonymním dotazníku se děti často otevřou mnohem víc než vlastním rodičům.
Ale není třeba čekat, až se děti samy svěří – rozhovor můžete začít i vy. Debata o škole doma často začínají tradičně: „Co bylo dnes ve škole?“ – a končí nepochopením, protože odpověď zní: „Nic.“
Příště můžete zkusit toto:
- Zahrajte si na detektiva s humorem. Zapomeňte na „Co bylo ve škole?“ a zkuste: „Co tě dneska ve škole nejvíc rozesmálo?“ nebo „Byl nějaký moment, kdy sis říkal, že čas vůbec neutíká?“ Děti konkrétní otázka překvapí – a najednou mluví.
- Dejte jim prostor, nevyžadujte referát na povel. Někdy dítě potřebuje deset minut mlčet, než je ochotné vyprávět. Když rodič vydrží, často přijde spontánní: „Hele, dneska se stalo něco zajímavého…“. Pokud budete tlačit, uvidíte jen prázdné pohledy.
- Sdílejte vlastní zážitky – smějte se spolu. Když rodič řekne: „Víš, co se mi stalo dneska v práci?“, ukáže, že rozhovor není výslech, ale vzájemná výměna. Děti pak mnohem raději přidají svou zkušenost, protože cítí, že jsou rovnocennými partnery. A najednou uslyšíte víc než jen „nic“.
Školní den nemusí být žádná detektivka. S trochou nadhledu, trpělivosti a odvahy a děti zjistí, že se k vám mohou s důvěrou obrátit.
Právě teď, na začátku nového školního roku, je dobrá příležitost spolu začít mluvit, opravdu si naslouchat a objevovat v té každodenní školní džungli i ty drobné, ale důležité radosti.
Pavla Gomba
