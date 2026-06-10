Český unikát v New Yorku. Řetězec náhod a odvaha riskovat vydělaly miliony dolarů
O první pohlednici UNICEF se mluví často. O malé Jitce Samkové, která v poválečném Československu nakreslila obrázek jako poděkování za dodávky sušeného mléka. Ten obrázek se stal první pohlednicí UNICEF a českou stopou ve světových dějinách humanitární pomoci. Je to příběh, na který jsme právem hrdí.
Jenže teprve letos, když jsem připravovala podklady pro českou výstavu v sídle OSN v New Yorku, jsem zjistila, jak málo jsem ten příběh vlastně znala.
Dlouho jsem si myslela, že hlavní postavou je malá Jitka. Není. Nebo přesněji řečeno, není jedinou. Takových dětských kreseb vznikaly po válce tisíce. Děti v celé Evropě děkovaly UNRRA a UNICEF za pomoc, za jídlo, za mléko, za to, že přežily. Proč právě jedna kresba z Československa skončila v New Yorku?
Protože se sešlo několik neuvěřitelných náhod.
Začínají u Američanky Heleny Glassey, které byla zástupkyní šéfa UNRRA v poválečném Československu. Poté, co tato organizace dokončila své poslání, přešla do čela československé pobočky Dětského fondu OSN - UNICEF. Fascinující a odvážná žena, která jako by se narodila o několik desetiletí dřív, než měla. V roce 1947 byla oceněna československým státním vyznamenáním – Československou medailí Bílého lva I. stupně. To ona navštívila školu v jihočeském Rudolfově a prostřednictvím nadaného pedagoga a výtvarníka Josefa Bartušky motivovala děti k namalování obrázků na téma UNICEF. To ona s největší pravděpodobností vybrala obrázek malé Jitky, který poté její spolupracovnice odvezla do Vídně a poté do New Yorku.
A pak je tady Maurice Pate. První ředitel UNICEF.
Dnes to vypadá jako samozřejmost. Vydat pohlednice a jejich prodejem financovat pomoc dětem. Jenže tehdy to ještě nikdo nedělal. Nikdo nevěděl, jestli si takovou pohlednici někdo koupí, jestli se vůbec zaplatí tisk.
Maurice Pate na tisk první série pohlednic s kresbou Jitky Samkové věnoval ze svého pět tisíc dolarů. Hodně peněz tehdy i dnes. Dnes by se na to udělal projekt, grantová výzva, crowdfunding . On prostě věřil, že to bude fungovat – a fungovalo!
V prvním roce pohlednice z Československa vydělala 16 tisíc dolarů a během dalších desetiletí přinesla stamiliony dolarů na pomoc dětem po celém světě.
Jenže mě na tom všem nakonec dostalo něco úplně jiného. Loni se totiž podařilo najít originál kresby Jitky Samkové. Ano, té původní kresby. Nezůstal někde v tiskárně, celá desetiletí o něj pečovala rodina osvíceného amerického sběratele, která jej loni předala UNICEF.
Pamatuji si ten okamžik úplně přesně. Velká čtvrtka papíru, už trochu našedlá stářím. Nic výjimečného. Vlastně až překvapivě obyčejná. A přesto jsem se na ni dívala skoro s posvátnou úctou.
Tohle je ten papír. Přesně ten papír, nad který se kdysi sklonila malá dívka v poválečném Československu a kreslila. Nemohla tušit, že její obrázek bude cestovat světem. Nemohla tušit, že se z něj stane první pohlednice UNICEF. Ani to, jak se bude odvíjet její vlastní život. Jak ji poznamená doba komunismu, v dobrém i méně dobrém. Ani to, že se jednou narodím já a že budu její příběh vyprávět.
A minulý týden jsem ten obrázek dostala na čtyřiadvacet hodin do péče před zahájením výstavy.
Nikdy bych nevěřila, že se budu mít strach o kus papíru. Nosila jsem ho po New Yorku v rukou a připadala si trochu jako kurýr dějin. Dávala jsem pozor na každý krok, na každé otevřené dveře, na každého člověka, který šel proti mně.
Český unikát v New Yorku, který byl minulý týden poprvé ve své historii představen veřejnosti, není jen příběhem o první pohlednici UNICEF.
Je to příběh o malé holčičce, osvícené ženě a odvážném muži, který se nebál riskovat pět tisíc vlastních dolarů, a o podivuhodném řetězci náhod, díky kterému mohly miliony dětí získat pitnou vodu, výživu, zdravotní péči, vzdělání.
A také o tom, že po téměř osmdesáti letech můžete stát na manhattanské ulici, držet ten stejný obrázek v rukou a mít pocit, že mezi minulostí a přítomností vlastně není až tak velká vzdálenost. Jen jeden list papíru. A jeden neobyčejný lidský příběh. Příběh Jitky Samkové a její první pohlednice UNICEF.
Právě probíhající česká výstava v sídle OSN v New Yorku. Originál kresby zde byl poprvé představen veřejnosti.
Pavla Gomba
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