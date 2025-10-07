Zůstávám pohroužený do vnitřního života

Dávný konflikt mezi těmi, kteří se usilují o moc, postavení a vliv ve světě, a těmi, kteří se usilují o pravdu a sebepoznání, se brzy vyostří. Tma nemůže mít trvale převahu nad světlem!

Ty se ptáš, proč jsem skoupý na slovo, když mluvím s tebou,

proč v každém slově hledám čin, a není mi tak do řeči,

proč nechci být jak tihle vládci, již slibují a splnit nedovedou,

již dobru, přátelství a čisté lásce mocně v duchu zlořečí.

Dej, ať jako nenadálý mrazík, jenž přichází během jara,

můj lístek okvětní – mé křehké žití – odtrhne chlad nicoty,

ať radši v zmrzačeném těle žiji předlouho, jak jeden z mála,

než abych přetvářkou a zjevnou lží se mrzačil, jak tihleti!

Autor: Jiří Goldman | úterý 7.10.2025 17:02 | karma článku: 0 | přečteno: 6x

Jiří Goldman

  • Počet článků 50
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 585x
Narodil jsem se v roce 1964. Vedu kontemplativní způsob života. Hledání a zkoumání "věčné pravdy" člověka nikdy neomrzí, jakmile překoná tíhu tělesného bytí. Hlubokou mystickou koncentrací jsem se zabýval i v předešlém životě. Na svém panství v Jasné Poljaně jsem prosazoval nenásilnou neposlušnost vůči autoritám a systému. Jako reformátor ruské společnosti jsem "hlásal" zrušení hierarchických struktur a soukromého vlastnictví, neboť jsem v tom spatřoval největší společenské zlo, čímž jsem se stal trnem v oku světské i církevní moci. Touha po dokonalém a jednoduchém způsobu života mě neopustila a budu ji jako svou základní myšlenku dál rozvíjet i v této fyzické existenci. Bezpodmínečná láska a nekonečný tvůrčí potenciál lidské duše se staly předmětem mého každodenního výzkumu. Zajímám se o astrologii, poezii a prózu. Dělal jsem závodně krasobruslení, takže mám vztah ke sportům a hudbě. Mou oblíbenou hrou je Anarchy Online, jež se stala mým druhým (virtuálním) domovem. 

