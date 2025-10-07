Zůstávám pohroužený do vnitřního života
Ty se ptáš, proč jsem skoupý na slovo, když mluvím s tebou,
proč v každém slově hledám čin, a není mi tak do řeči,
proč nechci být jak tihle vládci, již slibují a splnit nedovedou,
již dobru, přátelství a čisté lásce mocně v duchu zlořečí.
Dej, ať jako nenadálý mrazík, jenž přichází během jara,
můj lístek okvětní – mé křehké žití – odtrhne chlad nicoty,
ať radši v zmrzačeném těle žiji předlouho, jak jeden z mála,
než abych přetvářkou a zjevnou lží se mrzačil, jak tihleti!
Jiří Goldman
Boha ani mocenské elity jsme nemuseli nikdy poslouchat
Lidé musejí poznat Boha novým způsobem a také jeden druhého musejí poznat novým způsobem. Jen tak skončí čas nejednotnosti a nevraživosti.
Jiří Goldman
Z Moskvy se k nám bude dál šířit blbá nálada
Mám takový zvyk, že si zapisuji některé své sny a pak hloubám, co asi znamenají. Občas mám i pocit, že jim rozumím. K výkladu snu totiž potřebujete hlubší moudrost, než je běžná lidská inteligence.
Jiří Goldman
Přišel čas probudit všechny spáče a ukončit náš nesmyslný boj o moc nad světem
Pravým důvodem všech událostí po roce 2000 - toho, co se děje - je zpochybnění mocenského uspořádání života a jednou provždy vrátit lidem na Zemi moc a kontrolu nad vlastním životem.
Jiří Goldman
Ukazuje se, že nástroje konvenční vědy a medicíny jsou omezené
Jsme svědky toho, jak konvenční medicína (společně s vědou) dosáhla svých hraničních možností udržet populaci v dobrém zdravotním stavu.
Jiří Goldman
Tmářství ve vědě a medicíně jsme dlouho přehlíželi
Jak je možné, že současná věda a medicína nabyly tak obludných fanatických rysů a že ti, kteří vedou svatou válku s covidem, ignorují vzrůstající chaos a utrpení lidí?
