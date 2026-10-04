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Mé články opravdu nejsou pro duchovní lenochy a spáče

Jiří Goldman
Jak se mi otevírá pravá moudrost a světlo z Boha, stává se mé poznání pro běžného návštěvníka a přispěvatele na blogu iDnes velmi vzdáleným sci-fi. O mé články je jen nepatrný zájem.

Je smutné, že se tolik lidí spokojí s povrchním vnímáním reality, fandí nekonečně ohraným názorům a dává přednost jen novým technologiím a požitkům před novým poznáním vlastní duše a Boha. Rozhodl jsem se proto zde ukončit publikační činnost. Najdu si nové působiště, určené jen velmi úzké vyhraněné skupině lidí, kteří chtějí se mnou duchovně růst, zdokonalovat se v lásce k Bohu a k bližnímu a poznávat své nádherné božství: přetvářet své Boží já podle nejkrásnější verze té nejkrásnější představy, jakou jsme kdy měli o tom, čím doopravdy jsme. S nimi budu sdílet své nejhlubší znalosti a zkušenosti z duchovního života a tiše je podporovat na jejich duchovní cestě.

Publikovat na blogu iDnes bylo pro mne radostné ze dvou důvodů, a mohu každému, koho zajímá jen běžný světský život, blog doporučit. Za prvé se zde články snadno tvoří, vkládají a přepisují – je to srozumitelné i pro méně bystrého člověka; za druhé – a to oceňuji ze všeho nejvíce – nikdo mě zde po celou dobu necenzuroval, mohl jsem si zcela svobodně říkat, co jsem chtěl. Dokonce jsem si několik svých příspěvků zcenzuroval sám, protože se mi zdály moc ostré. Ve své podstatě jsem velmi laskavý a tolerantní člověk a nemám potřebu kohokoli ostře napadat a kritizovat.

Jiří Goldman

Autor: Jiří Goldman | neděle 4.10.2026 11:08 | karma článku: 0 | přečteno: 17x
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Jiří Goldman

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Narodil jsem se v roce 1964. Vedu kontemplativní způsob života. Hledání a zkoumání "věčné pravdy" člověka nikdy neomrzí, jakmile překoná tíhu tělesného bytí. Hlubokou mystickou koncentrací jsem se zabýval i v předešlém životě. Na svém panství v Jasné Poljaně jsem prosazoval nenásilnou neposlušnost vůči autoritám a systému. Jako reformátor ruské společnosti jsem "hlásal" zrušení hierarchických struktur a soukromého vlastnictví, neboť jsem v tom spatřoval největší společenské zlo, čímž jsem se stal trnem v oku světské i církevní moci. Touha po dokonalém a jednoduchém způsobu života mě neopustila a budu ji jako svou základní myšlenku dál rozvíjet i v této fyzické existenci. Bezpodmínečná láska a nekonečný tvůrčí potenciál lidské duše se staly předmětem mého každodenního výzkumu. Zajímám se o astrologii, poezii a prózu. Dělal jsem závodně krasobruslení, takže mám vztah ke sportům a hudbě. Mou oblíbenou hrou je Anarchy Online, jež se stala mým druhým (virtuálním) domovem. 

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