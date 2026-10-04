Mé články opravdu nejsou pro duchovní lenochy a spáče
Je smutné, že se tolik lidí spokojí s povrchním vnímáním reality, fandí nekonečně ohraným názorům a dává přednost jen novým technologiím a požitkům před novým poznáním vlastní duše a Boha. Rozhodl jsem se proto zde ukončit publikační činnost. Najdu si nové působiště, určené jen velmi úzké vyhraněné skupině lidí, kteří chtějí se mnou duchovně růst, zdokonalovat se v lásce k Bohu a k bližnímu a poznávat své nádherné božství: přetvářet své Boží já podle nejkrásnější verze té nejkrásnější představy, jakou jsme kdy měli o tom, čím doopravdy jsme. S nimi budu sdílet své nejhlubší znalosti a zkušenosti z duchovního života a tiše je podporovat na jejich duchovní cestě.
Publikovat na blogu iDnes bylo pro mne radostné ze dvou důvodů, a mohu každému, koho zajímá jen běžný světský život, blog doporučit. Za prvé se zde články snadno tvoří, vkládají a přepisují – je to srozumitelné i pro méně bystrého člověka; za druhé – a to oceňuji ze všeho nejvíce – nikdo mě zde po celou dobu necenzuroval, mohl jsem si zcela svobodně říkat, co jsem chtěl. Dokonce jsem si několik svých příspěvků zcenzuroval sám, protože se mi zdály moc ostré. Ve své podstatě jsem velmi laskavý a tolerantní člověk a nemám potřebu kohokoli ostře napadat a kritizovat.
Jiří Goldman
Jiří Goldman
Masmédia zamlčují, co je pravým smyslem našeho života (prožívat své božství)
Masmédia spatřují smysl lidského života v pudu sebezáchovy a požitku, prezentují ho jako ustavičnou soutěž o to, kdo se bude mít světsky nejlépe a užije si nejvíc života během své pozemské existence.
Jiří Goldman
Jen málo lidí dovede vytvářet svůj život bez přemýšlení
Většina lidí si neuvědomuje, že myšlení je nejpomalejší a nejméně efektivní metoda tvoření. Lidská mysl pracuje s nedokonalými, často povrchními a bezcennými informacemi a představami.
Jiří Goldman
Zůstávám pohroužený do vnitřního života
Dávný konflikt mezi těmi, kteří se usilují o moc, postavení a vliv ve světě, a těmi, kteří se usilují o pravdu a sebepoznání, se brzy vyostří. Tma nemůže mít trvale převahu nad světlem!
Jiří Goldman
Boha ani mocenské elity jsme nemuseli nikdy poslouchat
Lidé musejí poznat Boha novým způsobem a také jeden druhého musejí poznat novým způsobem. Jen tak skončí čas nejednotnosti a nevraživosti.
Jiří Goldman
Z Moskvy se k nám bude dál šířit blbá nálada
Mám takový zvyk, že si zapisuji některé své sny a pak hloubám, co asi znamenají. Občas mám i pocit, že jim rozumím. K výkladu snu totiž potřebujete hlubší moudrost, než je běžná lidská inteligence.
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