Jen málo lidí dovede vytvářet svůj život bez přemýšlení
Člověk, který mnoho přemýšlí, si dělá samé starosti (pochybuje), a to je největší překážkou k realizaci jakéhokoli záměru. Oč dokonalejší je vytváření reality v lidské duši, která žije ve sféře čistého bytí! Čisté bytí je stav vědomí dokonalého vědění a dokonalé realizace. Čisté bytí přináší okamžitou inspiraci a spouští proces tvoření reality bez toho, abychom ji museli vymýšlet. Tak tvoří géniové a duchovní mistři.
Hudební génius zachytí celé hudební dílo v jediném prožitku přítomného okamžiku i se závěrečnými tóny; literární génius zase zachytí v jediné mimořádné inspiraci celý obsah díla, a to i se závěrečnými slovy, která jasně zaznějí v jeho nitru jasnovidným vnitřním hlasem. Jeho duše ho naplnila novou nádhernou inspirací. Teď mu stačí jí jen „rozbalit“ a rozvést do textu.
Všichni velcí géniové jsou také metafyzici, zůstávají tudíž pro slepý svět hádankou. Ten nejznámější z nich pocházel ze Stratfordu nad Avonou
Génius nepotřebuje zvládat tvůrčí psaní, namáhat svou mysl a plnit mozek nejrůznějšími představami. V nadsmyslovém soustředění a prožitku, v němž se vzdá myšlení, se začne rozpomínat na svou mocnou inspiraci, v níž zachytil už vytvořený hotový produkt. Myšlenky, slova a dějové představy k němu přicházejí z nadvědomé úrovně. I Shakespeare svá moudra přijímal a překotně sypal z nadrozumové sféry.
Ve světě čistého bytí – ve světě absolutna již existuje všechno, co je: všechny dokonalé zážitky a poznatky, všechna moudrá řešení a odpovědi, všechna dokonalá moudrá díla a výtvory – všechna nádhera božího světa. Zkrátka vše, co potřebujeme k dokonalé realizaci šťastného a úspěšného života.
Duchovní mistr proto tvoří realitu tak, že se odpoutá od své mysli (vzdá se myšlení) a vstoupí v koncentrované síle (což je vůle lásky vytvořit něco nádherného a dokonalého) do sféry čistého bytí, kde vytvoří záměr. Pak se jen dívá, jak se jeho problém sám řeší a myšlenka realizuje. Duchovní mistr nepotřebuje řešení vymýšlet. On je nachází jako hotový produkt vyššího světa.
Hudební, literární či vědecký génius tvoří svá díla „od konce“, to jest od výsledného produktu. Geniální vědec či vynálezce zachytí v inspiraci či vizi (může jít i o sérii snů) výsledný produkt v celé jeho struktuře či složení, aniž by musel vymýšlet a zkoušet nejrůznější postupy a řešení problému. Všichni velcí géniové přišli na svět s touhou vytvořit něco nádherného a dokonalého pro povznesení lidstva.
Jak zaostalý je náš vzdělávací systém, když nutí žáky jen k myšlení a povrchnímu sběru dat, místo aby je učil hledat odpovědi v duši, která je dokonalou vnější formou Boha a ve svém duchu jeho dokonalým obrazem. Nejdříve poznej sám sebe by mělo být základní heslo vzdělávacího systému, jak tomu také je v každé vyspělé civilizaci.
Kdyby například lékaři západní medicíny uměli hledat odpovědi ve své dobře poznané duši, snadno by nacházeli okamžitá řešení pro své pacienty, zvláště když u nich běžná léčba a postupy nezabírají. Zbožní a velmi soucitní lékaři a léčitelé získávají odpovědi a skrytou pomoc od Boha. To se většinou děje automaticky, neboť pravá láska k Bohu a k bližnímu vyvolává přímou účast Boha.
Co říci na závěr? Všechny duše jsou nádherné a nekonečně moudré, neboť jsou božím výtvorem. Každá myšlenka v naší mysli vytváří realitu v pomíjivém světě snů, ale jen myšlenky v naší duši mají moc zplodit věčný nejdokonalejší život z Boha. Zahrňme proto do osnov další předměty jako tvoření reality a skryté síly v člověku, nauka o duši a duchu (a podobně). Povrchní myšlení a sběr dat můžeme nechat jen na umělé inteligenci.
Jiří Goldman
Zůstávám pohroužený do vnitřního života
Dávný konflikt mezi těmi, kteří se usilují o moc, postavení a vliv ve světě, a těmi, kteří se usilují o pravdu a sebepoznání, se brzy vyostří. Tma nemůže mít trvale převahu nad světlem!
Jiří Goldman
Boha ani mocenské elity jsme nemuseli nikdy poslouchat
Lidé musejí poznat Boha novým způsobem a také jeden druhého musejí poznat novým způsobem. Jen tak skončí čas nejednotnosti a nevraživosti.
Jiří Goldman
Z Moskvy se k nám bude dál šířit blbá nálada
Mám takový zvyk, že si zapisuji některé své sny a pak hloubám, co asi znamenají. Občas mám i pocit, že jim rozumím. K výkladu snu totiž potřebujete hlubší moudrost, než je běžná lidská inteligence.
Jiří Goldman
Přišel čas probudit všechny spáče a ukončit náš nesmyslný boj o moc nad světem
Pravým důvodem všech událostí po roce 2000 - toho, co se děje - je zpochybnění mocenského uspořádání života a jednou provždy vrátit lidem na Zemi moc a kontrolu nad vlastním životem.
Jiří Goldman
Ukazuje se, že nástroje konvenční vědy a medicíny jsou omezené
Jsme svědky toho, jak konvenční medicína (společně s vědou) dosáhla svých hraničních možností udržet populaci v dobrém zdravotním stavu.
