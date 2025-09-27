Boha ani mocenské elity jsme nemuseli nikdy poslouchat

Lidé musejí poznat Boha novým způsobem a také jeden druhého musejí poznat novým způsobem. Jen tak skončí čas nejednotnosti a nevraživosti.

Naši předkové chápali Boha jako oddělenou moc a všeovládající sílu s nejpřísnějšími požadavky, kterou uctívali a neochotně poslouchali, protože se obávali následků své neposlušnosti. Nikdy jsme ale Boha nemuseli poslouchat, stejně jako jsme nemuseli poslouchat jeden druhého.

Nejsme podřízeni Bohu ani jeden druhému. Jsme Bohu rovni, stejně jako jsme si rovni navzájem. Máme s Bohem společné cíle i vlastnosti: My chceme žít nejsvobodnějším životem a poznávat svou moc a nádheru a totéž si přeje i Bůh. Byli jsme stvořeni k obrazu Boha.

Protože naši předkové vnímali moc Boha jako nekompromisní sílu, která vždy prosadí svůj záměr, snažili se dosáhnout svých cílů tím, že tvrdě ovládali jeden druhého. Dokonce i Mojžíš si přidával k desateru nová nařízení, a po něm to dělali kněží všech kultur a náboženství, aby si zajistili poslušnost lidí. Nakonec jsme došli k přesvědčení, že jen ovládáním druhých může náš život nějak fungovat.

Existuje jen jedno Boží tělo a jen jeden celek. A ten celek se chce poznat ze své vlastní zkušenosti v nejsvobodnější a nejsamostatnější verzi svého individualizovaného bytí. A tímto individualizovaným bytím Boha jsme my všichni. Proto východní i západní mystikové už dlouho tvrdí, že cílem našeho života je poznat sám sebe jako Boha.

Jsme částí Boha, která předstírá, že je člověkem. Tato pravda nás může osvobodit ze začarovaného kruhu. Toto nové pochopení a přijetí Boha a člověka je klíčem k nové transformované existenci lidstva: „Poznávám a ctím v tobě Boha, stejně jako ctím a poznávám Boha v sobě.“ Víc opravdu není třeba k vyjádření nového života na Zemi.

Tento postoj bude vyžadovat od lidí velkou odvahu a novou zbožnost, zbavenou starých kulturních mýtů o konečném soudu a požadavcích Boha. Tyto mýty způsobovaly, že jsme nemohli Boha ani jeden druhého opravdu milovat. Proto musíme jeden druhého znovu poznat včetně Boha, abychom si mohli navzájem důvěřovat a žít v jednotě.

sobota 27.9.2025

Jiří Goldman

  • Počet článků 49
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 595x
Narodil jsem se v roce 1964. Vedu kontemplativní způsob života. Hledání a zkoumání "věčné pravdy" člověka nikdy neomrzí, jakmile překoná tíhu tělesného bytí. Hlubokou mystickou koncentrací jsem se zabýval i v předešlém životě. Na svém panství v Jasné Poljaně jsem prosazoval nenásilnou neposlušnost vůči autoritám a systému. Jako reformátor ruské společnosti jsem "hlásal" zrušení hierarchických struktur a soukromého vlastnictví, neboť jsem v tom spatřoval největší společenské zlo, čímž jsem se stal trnem v oku světské i církevní moci. Touha po dokonalém a jednoduchém způsobu života mě neopustila a budu ji jako svou základní myšlenku dál rozvíjet i v této fyzické existenci. Bezpodmínečná láska a nekonečný tvůrčí potenciál lidské duše se staly předmětem mého každodenního výzkumu. Zajímám se o astrologii, poezii a prózu. Dělal jsem závodně krasobruslení, takže mám vztah ke sportům a hudbě. Mou oblíbenou hrou je Anarchy Online, jež se stala mým druhým (virtuálním) domovem. 

