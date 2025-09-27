Boha ani mocenské elity jsme nemuseli nikdy poslouchat
Naši předkové chápali Boha jako oddělenou moc a všeovládající sílu s nejpřísnějšími požadavky, kterou uctívali a neochotně poslouchali, protože se obávali následků své neposlušnosti. Nikdy jsme ale Boha nemuseli poslouchat, stejně jako jsme nemuseli poslouchat jeden druhého.
Nejsme podřízeni Bohu ani jeden druhému. Jsme Bohu rovni, stejně jako jsme si rovni navzájem. Máme s Bohem společné cíle i vlastnosti: My chceme žít nejsvobodnějším životem a poznávat svou moc a nádheru a totéž si přeje i Bůh. Byli jsme stvořeni k obrazu Boha.
Protože naši předkové vnímali moc Boha jako nekompromisní sílu, která vždy prosadí svůj záměr, snažili se dosáhnout svých cílů tím, že tvrdě ovládali jeden druhého. Dokonce i Mojžíš si přidával k desateru nová nařízení, a po něm to dělali kněží všech kultur a náboženství, aby si zajistili poslušnost lidí. Nakonec jsme došli k přesvědčení, že jen ovládáním druhých může náš život nějak fungovat.
Existuje jen jedno Boží tělo a jen jeden celek. A ten celek se chce poznat ze své vlastní zkušenosti v nejsvobodnější a nejsamostatnější verzi svého individualizovaného bytí. A tímto individualizovaným bytím Boha jsme my všichni. Proto východní i západní mystikové už dlouho tvrdí, že cílem našeho života je poznat sám sebe jako Boha.
Jsme částí Boha, která předstírá, že je člověkem. Tato pravda nás může osvobodit ze začarovaného kruhu. Toto nové pochopení a přijetí Boha a člověka je klíčem k nové transformované existenci lidstva: „Poznávám a ctím v tobě Boha, stejně jako ctím a poznávám Boha v sobě.“ Víc opravdu není třeba k vyjádření nového života na Zemi.
Tento postoj bude vyžadovat od lidí velkou odvahu a novou zbožnost, zbavenou starých kulturních mýtů o konečném soudu a požadavcích Boha. Tyto mýty způsobovaly, že jsme nemohli Boha ani jeden druhého opravdu milovat. Proto musíme jeden druhého znovu poznat včetně Boha, abychom si mohli navzájem důvěřovat a žít v jednotě.
Jiří Goldman
Z Moskvy se k nám bude dál šířit blbá nálada
Mám takový zvyk, že si zapisuji některé své sny a pak hloubám, co asi znamenají. Občas mám i pocit, že jim rozumím. K výkladu snu totiž potřebujete hlubší moudrost, než je běžná lidská inteligence.
Jiří Goldman
Přišel čas probudit všechny spáče a ukončit náš nesmyslný boj o moc nad světem
Pravým důvodem všech událostí po roce 2000 - toho, co se děje - je zpochybnění mocenského uspořádání života a jednou provždy vrátit lidem na Zemi moc a kontrolu nad vlastním životem.
Jiří Goldman
Ukazuje se, že nástroje konvenční vědy a medicíny jsou omezené
Jsme svědky toho, jak konvenční medicína (společně s vědou) dosáhla svých hraničních možností udržet populaci v dobrém zdravotním stavu.
Jiří Goldman
Tmářství ve vědě a medicíně jsme dlouho přehlíželi
Jak je možné, že současná věda a medicína nabyly tak obludných fanatických rysů a že ti, kteří vedou svatou válku s covidem, ignorují vzrůstající chaos a utrpení lidí?
Jiří Goldman
Ujišťuji každého, že budeme opět svobodně cestovat, mluvit a "dotýkat" se jeden druhého
A také zpívat, hrát a tančit. A to i bez potvrzení od doktora a hadru na tváři. Budeme ohromeni, co všechno (z)můžeme v novém světě.
