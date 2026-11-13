Zimy se nebojíme, slečno redaktorko
Tomáš Gayer
Co to bylo za lidi?
Ten, kdo následuje dav, se obvykle dál než ostatní nedostane. Ten, kdo chodí sám, se pravděpodobně ocitne i v místech, kde ještě nikdo nikdy nebyl.“ — Albert Einsten
Tomáš Gayer
O studnách
Tento blog je beze slov, protože někdy jsou slova zbytečná. Že zbytečná slova jsou zbytečná, věděl už Jára Cimrman.
Tomáš Gayer
Docela jako absurdní hra od Václava Havla
28.říjen 2026. Docela to vypadá jak absurdní hra od Václava Havla. Co dál, človíčku? Vypni televizi, ztlum rádio, a ustel si ve svém srdci.
Tomáš Gayer
Volby jsou za námi
Tak volby jsou za námi. Do konce roku zbývá, doufejme, už jen jedna kampaň. Ale ta nám bezesporu život osladí, protože to je řepná kampaň.
Tomáš Gayer
Chtěl bych něco lehkého do postele. Co tamhleta maličká?
O čem je ten dnešní blog je snad naprosto zřejmé. Chtěl bych něco lehkého do postele. Co tamhleta maličká..?
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