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Zimy se nebojíme, slečno redaktorko

Tomáš Gayer
Předpověď počasí pro letošní zimu nevěští nic dobrého. A tak se naši novináři a zpravodajové rozjíždí po republice zjistit, jak se obyvatelé připravují na zimu.
Autor: Tomáš Gayer | pátek 13.11.2026 8:03 | karma článku: 6,54 | přečteno: 71x
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Co to bylo za lidi?

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Docela jako absurdní hra od Václava Havla

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Tomáš Gayer

Volby jsou za námi

Tak volby jsou za námi. Do konce roku zbývá, doufejme, už jen jedna kampaň. Ale ta nám bezesporu život osladí, protože to je řepná kampaň.

24.10.2026 v 9:35 | Karma: 14,08 | Přečteno: 178x | Diskuse | Společnost

Tomáš Gayer

Chtěl bych něco lehkého do postele. Co tamhleta maličká?

O čem je ten dnešní blog je snad naprosto zřejmé. Chtěl bych něco lehkého do postele. Co tamhleta maličká..?

22.10.2026 v 11:11 | Karma: 18,10 | Přečteno: 293x | Diskuse | Společnost
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Tomáš Gayer

  • Počet článků 1046
  • Celková karma 15,40
  • Průměrná čtenost 745x
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