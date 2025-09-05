Ze shora
Tomáš Gayer
Literární demokracie
K obsahu blogu si dovolím parafrázovat titul knihy malíře, grafika a spisovatele Vladimíra Komárka: Strastiplná cesta demokracie od řecké kolébky ke krematoriu.
Tomáš Gayer
Restaurace Bio-Natural
Nové restaurace Bio-Natural výrazně posunují úroveň gastronomie u nás. Základem jsou naprosto čerstvé suroviny. Při otevření prvních restaurací se sice objevily některé drobné nedostatky, ale ty nikterak....
Tomáš Gayer
Předvolební čas má své kouzlo
Předvolební čas má své kouzlo. Jednou do hry vedle politiků, žebrajících o hlasy, vstupují stand-up komici, jindy slyšíme moudra herců. Od kabaretu k divadlu. A ty úžasné projevy, které nepostrádají i grády! Pěkně děkujeme!
Tomáš Gayer
Semafor
Klíčová slova k dnešnímu blogu chybí. Protože autor je často nemluvný. Je na čtenáři, aby si je laskavě doplnil podle vlastní úvahy, pokud si myslí, že jsou nutná.
Tomáš Gayer
Takhle néé, pane ministře!
Námětem pro dnešní blog je scénka u fotografa. Klíčová slova: Ministr, proboha, tvářiti se, nesměti, vypadati.
|Další články autora
Deset tisíc vojáků na přehlídce v Číně. Si, Putin a Kim se prošli po červeném koberci
V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80....
V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 16 lidí
V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce....
Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku
Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré...
Ulice slaví 20 let od premiéry. Jak šel čas s hrdiny nekonečného seriálu
Je to přesně 20 let od premiéry prvního dílu nováckého seriálu Ulice. Za tu dobu „nekonečným“...
Rozpadla se jako krabice, pak se ozval pláč. Svědci popisují hrůzu v Lisabonu
Svědci popisují, že slavná lisabonská lanovka Glória se při nárazu do budovy rozpadla jako krabice...
Fico se na Ukrajině sešel se Zelenským. Ten jednání označil za smysluplné
Slovenský premiér Robert Fico se v ukrajinském Užhorodu sešel s prezidentem Ukrajiny Volodymyrem...
Trump chtěl odposlouchávat Kima, do KLDR poslal SEALs. Mise skončila fiaskem
Příslušníci speciálních sil amerického námořnictva zastřelili v roce 2019 skupinu civilistů při...
Nárazníkovou zónu na Ukrajině by mohly hlídat USA. Vojáci by byli i z Bangladéše
Spojené státy by se mohly ujmout vůdčí role v monitorování rozsáhlé nárazníkové zóny na Ukrajině,...
Nová šance pro věž smrti. Symbol utrpení politických vězňů převzali památkáři
Rudá věž smrti v Ostrově, symbol utrpení politických vězňů z 50. let minulého století, dostala...
- Počet článků 994
- Celková karma 19,57
- Průměrná čtenost 767x