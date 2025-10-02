Volební biliár

Kulečník nebo biliár je dovednostní sport hraný pomocí tága, kterým se postrkují koule na stole potaženém plátnem.
Autor: Tomáš Gayer | čtvrtek 2.10.2025 10:23 | karma článku: 0 | přečteno: 45x

Další články autora

Tomáš Gayer

Elektronické cigarety. Pokrok? Ne! Návrat do 19.století

Dnes žádná legrace. Ale pouze strohá odpověď na otázku: Jsou elektronické cigarety pokrok? Ano či ne? Ne!

1.10.2025 v 10:46 | Karma: 17,16 | Přečteno: 335x | Diskuse | Společnost

Tomáš Gayer

Je důležité sledovat předpověď počasí?

Běžného občana obvykle zajímají pouze teploty a srážky. Ale prozíravého občana větry. Tedy především směr.

26.9.2025 v 11:22 | Karma: 16,99 | Přečteno: 225x | Diskuse | Společnost

Tomáš Gayer

Ideologie

Kličová slova dnešního, tedy čtvrtečního, poněkud deštivého dne: Ideologie, velký, obzvláště, plocha, vysazovati.

25.9.2025 v 14:25 | Karma: 19,42 | Přečteno: 224x | Diskuse | Společnost

Tomáš Gayer

Spolu to zvládneme!

Buďme pozitivní! Není žádný důvod k pesimismu. Stačí otevřít okno a zhluboka dýchat, nebo otevřít dveře a zajít na louku, do lesa, k řece... A pokud by to nestačilo.....

19.9.2025 v 10:55 | Karma: 20,95 | Přečteno: 294x | Diskuse | Společnost

Tomáš Gayer

Předvolební kampaň běží skvěle. Jakby ne, když se nepodcenila příprava.

Předvolební kampaň běží skvěle. Jakby ne, když se nepodcenila příprava. Klíčová slova blogu: Polévka, stůl, lidé.

14.9.2025 v 10:15 | Karma: 18,63 | Přečteno: 264x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými

26. září 2025  11:20

Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první...

Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují

25. září 2025  12:30

Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už...

Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády

28. září 2025  16:37

Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava...

Maláčová se v debatě objevila bez paruky, poprvé od oznámení boje s rakovinou

28. září 2025  12:56

Bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se v neděli poprvé objevila v televizi bez...

Šimkovičová letenkou za 360 tisíc naštvala Slováky a rozhádala Pellegriniho s Dankem

24. září 2025  13:29

Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová letěla do USA i se svou mluvčí byznys třídou za...

Hasiči likvidovali požár kuchyně v Praze na Kačerově. Obyvatelé dům sami opustili

2. října 2025  10:22,  aktualizováno  11:17

Kvůli požáru kuchyně v bytě zasahovali hasiči ve II. stupni požárního poplachu v ulici Při Trati na...

Mladík nahlásil bombu ve škole a rukojmí. Za falešný poplach mu hrozí vězení

2. října 2025  11:13

Policisté obvinili mladistvého, jenž ve středu nahlásil bombu v budově střední školy v děčínských...

Izrael zasáhl proti flotile pro Gazu, Češka žádá vládu o záchranu

2. října 2025  6:22,  aktualizováno  10:46

Izraelská armáda v noci na čtvrtek zasáhla proti flotile více než čtyř desítek lodí, které chtěly...

Ne komunistům a extremistům! Ke shromáždění v Jihlavě promluví Marhoul či Pecková

2. října 2025  10:44

Magda Vášáryová, Michael Žantovský či Václav Marhoul. To je jen několik jmen účastníků happeningu...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Tomáš Gayer

  • Počet článků 1001
  • Celková karma 18,82
  • Průměrná čtenost 764x
Stručně, abych nezdržoval....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.