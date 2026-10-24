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Volby jsou za námi

Tomáš Gayer
Tak volby jsou za námi. Do konce roku zbývá, doufejme, už jen jedna kampaň. Ale ta nám bezesporu život osladí, protože to je řepná kampaň.
Autor: Tomáš Gayer | sobota 24.10.2026 9:35 | karma článku: 0 | přečteno: 47x
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Tomáš Gayer

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Tomáš Gayer

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  • Průměrná čtenost 747x
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