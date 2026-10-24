Volby jsou za námi
Tomáš Gayer
Chtěl bych něco lehkého do postele. Co tamhleta maličká?
O čem je ten dnešní blog je snad naprosto zřejmé. Chtěl bych něco lehkého do postele. Co tamhleta maličká..?
Tomáš Gayer
Velká záhada kolem kohouta
Na světě existuje mnoho jevů, pro které nemáme uspokojivé vysvětlení. Jedním z nich je námětem blogu.
Tomáš Gayer
Novinařina
Tento blog nás zavede do redakce novin. Tedy přímo k šéfredaktorovi, který si nechal zavolat nezkušeného...
Tomáš Gayer
Beze slov
Pokud je název blogu Beze slov, tak to znamená, že jsou slova zbytečná. Že zbytečná slova jsou zbytečná, věděl už Jára Cimrman.
Tomáš Gayer
O prskání a kapesníku
Pamatuji si knížku od Mileny Majorové Breviář společenského chování. Vyšla možná více než před půl stoletím. Všiml jsem si, kolik knih na toto téma je na knižních pultech i dnes. Asi je to nutné.
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