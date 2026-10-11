Velká záhada ohledně kohouta
Tomáš Gayer
Novinařina
Tento blog nás zavede do redakce novin. Tedy přímo k šéfredaktorovi, který si nechal zavolat nezkušeného...
Tomáš Gayer
Beze slov
Pokud je název blogu Beze slov, tak to znamená, že jsou slova zbytečná. Že zbytečná slova jsou zbytečná, věděl už Jára Cimrman.
Tomáš Gayer
O prskání a kapesníku
Pamatuji si knížku od Mileny Majorové Breviář společenského chování. Vyšla možná více než před půl stoletím. Všiml jsem si, kolik knih na toto téma je na knižních pultech i dnes. Asi je to nutné.
Tomáš Gayer
Sháníte lékaře? Proč si ho nepořídíte domů?
Sháníte lékaře? A co takhle si pořídit doktora rovnou domů? Ale jakou by měl mít odbornost? Rozhodně doporučuji univerzální zaměření.
Tomáš Gayer
Svět je báječné místo
Ó svět je báječné místo k narození jestli vám příliš nevadí pár měknoucích mozků na vyšších místech nebo nějaká ta bomba kterou vám sem tam zcela jistě hodí někdo na hlavu...
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