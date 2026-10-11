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Velká záhada ohledně kohouta

Tomáš Gayer
Na světě existuje mnoho jevů, pro které nemáme uspokojivé vysvětlení. Jedním z nich je námětem blogu.
Autor: Tomáš Gayer | neděle 11.10.2026 10:32 | karma článku: 0 | přečteno: 31x
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Tomáš Gayer

Beze slov

Pokud je název blogu Beze slov, tak to znamená, že jsou slova zbytečná. Že zbytečná slova jsou zbytečná, věděl už Jára Cimrman.

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O prskání a kapesníku

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Tomáš Gayer

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  • Celková karma 15,81
  • Průměrná čtenost 747x
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