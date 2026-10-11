Velká záhada kolem kohouta
Tomáš Gayer
Novinařina
Tento blog nás zavede do redakce novin. Tedy přímo k šéfredaktorovi, který si nechal zavolat nezkušeného...
Tomáš Gayer
Beze slov
Pokud je název blogu Beze slov, tak to znamená, že jsou slova zbytečná. Že zbytečná slova jsou zbytečná, věděl už Jára Cimrman.
Tomáš Gayer
O prskání a kapesníku
Pamatuji si knížku od Mileny Majorové Breviář společenského chování. Vyšla možná více než před půl stoletím. Všiml jsem si, kolik knih na toto téma je na knižních pultech i dnes. Asi je to nutné.
Tomáš Gayer
Sháníte lékaře? Proč si ho nepořídíte domů?
Sháníte lékaře? A co takhle si pořídit doktora rovnou domů? Ale jakou by měl mít odbornost? Rozhodně doporučuji univerzální zaměření.
Tomáš Gayer
Svět je báječné místo
Ó svět je báječné místo k narození jestli vám příliš nevadí pár měknoucích mozků na vyšších místech nebo nějaká ta bomba kterou vám sem tam zcela jistě hodí někdo na hlavu...
|Další články autora
Poznejte český film jen podle obrázku
České filmy jsou plné nezapomenutelných hlášek, legendárních postav a scén, které známe snad...
Zemřel Jiří Štěpnička. Hrál v Národním i Gottwalda, namluvil Forda či Douglase
Filmový a divadelní herec Jiří Štěpnička zemřel ve věku 79 let. Dlouholetý člen Národního divadla...
Sloní zadek není diagnóza. Proč s ním můžete chodit a vůbec netušit, že ho máte?
Není to diagnóza postavy ani módní trend. Sloní zadek je poněkud nelichotivé označení pro situaci,...
Volby 2026 skončily, začíná sčítání hlasů. Kde sledovat výsledky online a kdy budou známé?
Volební místnosti se v sobotu 10. října ve 14 hodin uzavřely. Komunální a senátní volby 2026...
Výsledky voleb v Praze: Hnutí STAN vyhrálo volby do pražského magistrátu. Senátory čeká 2. kolo
Volební místnosti se v sobotu po 14. hodině uzavřely. Pražané tak rozhodli o budoucím vedení...
Policie hledá seniora z domova pro zdravotně postižené v Radošově
Karlovarští policisté pátrají po pohřešovaném 76letém Petru Riedlovi, který dnes dopoledne odešel z...
Senátní volby Praha 2026: Výsledky prvního kola a postupující
Senátní volby v Praze budou pokračovat druhým kolem. Voliči v Praze 1, 5 a 9 příští týden vyberou...
Komunální volby 2026 v Praze 7 vyhrála Praha 7 sobě. Kdo bude vládnout městské části?
Praha 7 sobě v čele s Janem Čižinským opět vyhrála komunální volby v Praze 7. Uskupení tak obhájilo...
Vin Diesel možná zaparkuje Doma. Série Rychle a zběsile si žádá mladou krev
Definitivní konec Doma Toretta se možná blíží, konec Rychle a zběsile ale zdaleka jistý není....
Rodinný dům (100 m2) se zahradou (305 m2) na Vysočině.
Studená - Domašín, okres Jindřichův Hradec
3 750 000 Kč
- Počet článků 1040
- Celková karma 15,47
- Průměrná čtenost 747x