Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Velká záhada kolem kohouta

Tomáš Gayer
Na světě existuje mnoho jevů, pro které nemáme uspokojivé vysvětlení. Jedním z nich je námětem blogu.
Autor: Tomáš Gayer | neděle 11.10.2026 10:32 | karma článku: 11,08 | přečteno: 90x
Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Další články autora

Tomáš Gayer

Novinařina

Tento blog nás zavede do redakce novin. Tedy přímo k šéfredaktorovi, který si nechal zavolat nezkušeného...

7.10.2026 v 9:56 | Karma: 16,15 | Přečteno: 158x | Diskuse | Společnost

Tomáš Gayer

Beze slov

Pokud je název blogu Beze slov, tak to znamená, že jsou slova zbytečná. Že zbytečná slova jsou zbytečná, věděl už Jára Cimrman.

4.10.2026 v 11:16 | Karma: 14,07 | Přečteno: 172x | Diskuse | Společnost

Tomáš Gayer

O prskání a kapesníku

Pamatuji si knížku od Mileny Majorové Breviář společenského chování. Vyšla možná více než před půl stoletím. Všiml jsem si, kolik knih na toto téma je na knižních pultech i dnes. Asi je to nutné.

26.9.2026 v 11:23 | Karma: 15,05 | Přečteno: 265x | Diskuse | Společnost

Tomáš Gayer

Sháníte lékaře? Proč si ho nepořídíte domů?

Sháníte lékaře? A co takhle si pořídit doktora rovnou domů? Ale jakou by měl mít odbornost? Rozhodně doporučuji univerzální zaměření.

23.9.2026 v 10:55 | Karma: 15,45 | Přečteno: 248x | Diskuse | Společnost

Tomáš Gayer

Svět je báječné místo

Ó svět je báječné místo k narození jestli vám příliš nevadí pár měknoucích mozků na vyšších místech nebo nějaká ta bomba kterou vám sem tam zcela jistě hodí někdo na hlavu...

20.9.2026 v 9:50 | Karma: 13,56 | Přečteno: 178x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Poznejte český film jen podle obrázku

Z filmu Pelíšky
vydáno 4. října 2026

České filmy jsou plné nezapomenutelných hlášek, legendárních postav a scén, které známe snad...

Zemřel Jiří Štěpnička. Hrál v Národním i Gottwalda, namluvil Forda či Douglase

Jiří Štěpnička (Praha, 27. února 2020)
11. října 2026,  aktualizováno  13:24

Filmový a divadelní herec Jiří Štěpnička zemřel ve věku 79 let. Dlouholetý člen Národního divadla...

Sloní zadek není diagnóza. Proč s ním můžete chodit a vůbec netušit, že ho máte?

Nejde o to, jestli jsou kalhoty úzké nebo široké. Jde o rozdíl mezi záměrnou...
6. října 2026,  aktualizováno  8. 10. 20:05

Není to diagnóza postavy ani módní trend. Sloní zadek je poněkud nelichotivé označení pro situaci,...

Volby 2026 skončily, začíná sčítání hlasů. Kde sledovat výsledky online a kdy budou známé?

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Střední průmyslové škole...
10. října 2026  14:15

Volební místnosti se v sobotu 10. října ve 14 hodin uzavřely. Komunální a senátní volby 2026...

Výsledky voleb v Praze: Hnutí STAN vyhrálo volby do pražského magistrátu. Senátory čeká 2. kolo

Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Petr...
11. října 2026  9:40,  aktualizováno  15:49

Volební místnosti se v sobotu po 14. hodině uzavřely. Pražané tak rozhodli o budoucím vedení...

Policie hledá seniora z domova pro zdravotně postižené v Radošově

Policie hledĂˇ seniora z domova pro zdravotnÄ› postiĹľenĂ© v RadoĹˇovÄ›
11. října 2026  15:47,  aktualizováno  15:47

Karlovarští policisté pátrají po pohřešovaném 76letém Petru Riedlovi, který dnes dopoledne odešel z...

Senátní volby Praha 2026: Výsledky prvního kola a postupující

Jiří Padevět ve volebním štábu hnutí STAN během tiskové konference po vyhlášení...
11. října 2026  17:30

Senátní volby v Praze budou pokračovat druhým kolem. Voliči v Praze 1, 5 a 9 příští týden vyberou...

Komunální volby 2026 v Praze 7 vyhrála Praha 7 sobě. Kdo bude vládnout městské části?

Volební štáb Praha sobě. Na snímku Jan Čižinský. (10. října 2026)
11. října 2026  17:12

Praha 7 sobě v čele s Janem Čižinským opět vyhrála komunální volby v Praze 7. Uskupení tak obhájilo...

Vin Diesel možná zaparkuje Doma. Série Rychle a zběsile si žádá mladou krev

Vin Diesel má tílko i v Rychle a zběsile 6.
11. října 2026  16:44

Definitivní konec Doma Toretta se možná blíží, konec Rychle a zběsile ale zdaleka jistý není....

Tomáš Gayer

  • Počet článků 1040
  • Celková karma 15,47
  • Průměrná čtenost 747x
Stručně, abych nezdržoval....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.