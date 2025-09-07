Ústav pro duševní zdraví národa
Tomáš Gayer
Ze shora
Tomáš Gayer
Literární demokracie
K obsahu blogu si dovolím parafrázovat titul knihy malíře, grafika a spisovatele Vladimíra Komárka: Strastiplná cesta demokracie od řecké kolébky ke krematoriu.
Tomáš Gayer
Restaurace Bio-Natural
Nové restaurace Bio-Natural výrazně posunují úroveň gastronomie u nás. Základem jsou naprosto čerstvé suroviny. Při otevření prvních restaurací se sice objevily některé drobné nedostatky, ale ty nikterak....
Tomáš Gayer
Předvolební čas má své kouzlo
Předvolební čas má své kouzlo. Jednou do hry vedle politiků, žebrajících o hlasy, vstupují stand-up komici, jindy slyšíme moudra herců. Od kabaretu k divadlu. A ty úžasné projevy, které nepostrádají i grády! Pěkně děkujeme!
Tomáš Gayer
Semafor
