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Teď tam nic nepiš! Počkáme, proti čemu se bude demonstrovat

Tomáš Gayer
Dnes o tom, jak zdravě žít. Základem je pobyt na čerstvém vzduchu. A pročistit plíce. A uvolnit stres. Nejlépe hlasitým skandováním nějakých slov. Nejlépe doporučených.
Autor: Tomáš Gayer | sobota 14.11.2026 8:58 | karma článku: 9,19 | přečteno: 67x
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28.10.2026 v 12:41 | Karma: 20,10 | Přečteno: 375x | Diskuse | Společnost

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Tomáš Gayer

  • Počet článků 1047
  • Celková karma 15,69
  • Průměrná čtenost 745x
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