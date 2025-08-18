Takhle néé, pane ministře!

Námětem pro dnešní blog je scénka u fotografa. Klíčová slova: Ministr, proboha, tvářiti se, nesměti, vypadati.
Autor: Tomáš Gayer | pondělí 18.8.2025 9:59 | karma článku: 11,34 | přečteno: 111x

Tomáš Gayer

Před obchodním centrem

Klíčová slova dnešního, tedy nedělního blogu: Raditi, nechtíti, váš, místo, uvazovati, nejdále......

17.8.2025 v 11:25 | Karma: 16,37 | Přečteno: 237x | Diskuse | Společnost

Tomáš Gayer

A vy za kolik?

Dnešní blog věnuji hlavně těm, kteří na něj zásadně (tedy z vyšších principů mravních), nevstupují, a přitom pro ně kreslím tak rád!

13.8.2025 v 8:52 | Karma: 21,81 | Přečteno: 302x | Diskuse | Společnost

Tomáš Gayer

Co je v životě nejdůležitější?

Co je nejdůležitější v životě? Samozřejmě, že řekneme zdraví. Ale ono je to všechno složitější. Říká se, že pasažéři na Titaniku byli zřejmě zdraví....

8.8.2025 v 16:32 | Karma: 16,93 | Přečteno: 212x | Diskuse | Společnost

Tomáš Gayer

Je potřeba všechno vidět?

Klíčová slova a obrazy dnešního blogu: Žena, muž, plot, žebřík, viděti, slyšeti, sekati. Délka blogu 5 vteřin.

24.7.2025 v 7:33 | Karma: 16,31 | Přečteno: 224x | Diskuse | Společnost

Tomáš Gayer

Nejsme přeci staromódní, slečno

Klíčová slova dnešního, poměrně stručného blogu: Slečna, táta, býti, staromódní. Doba četby zhruba 12 vteřin.

22.7.2025 v 11:11 | Karma: 19,75 | Přečteno: 387x | Diskuse | Společnost
Tomáš Gayer

  • Počet článků 989
  • Celková karma 18,83
  • Průměrná čtenost 769x
Stručně, abych nezdržoval....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

