Svět je báječné místo
Tomáš Gayer
Beze slov
Pokud je název blogu Beze slov, tak to znamená, že jsou slova zbytečná. Že zbytečná slova jsou zbytečná, věděl už Jára Cimrman.
Tomáš Gayer
Odcházení aneb Až na krev
Tento blog není opožděnou recenzí na film Václava Havla z roku 2011 Odcházení. Ale o odcházení, až na krev, to opravdu je.
Tomáš Gayer
Redaktorka
Klíčová slova dnešního dopoledního pondělního blogu: Redaktorka, mluviti, jen, doma, o vás, fotografovati
Tomáš Gayer
Určitě to vemte tudy
Určitě to vemte tudy. A nebo místo parkem, projděte se po nábřeží, a na chvilku si sedněte na lavičku. A hlavně nespěchejte. „Veškeré kvaltování toliko pro hovado dobré jest“ (J.A.Komenský).
Tomáš Gayer
Redaktorka má skvělý nápad
Mladá a nadějná redaktorka má skvělý nápad. Ani pozdní večerní čas ji nezastaví a jde pracovat do terénu.
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