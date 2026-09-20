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Svět je báječné místo

Tomáš Gayer
Ó svět je báječné místo k narození jestli vám příliš nevadí pár měknoucích mozků na vyšších místech nebo nějaká ta bomba kterou vám sem tam zcela jistě hodí někdo na hlavu...

Z básně The World is a Beautiful Place Lawrence Ferlinghettiho, v překladu Jana Zábrany.

Autor: Tomáš Gayer | neděle 20.9.2026 9:50 | karma článku: 0 | přečteno: 12x
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Tomáš Gayer

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