Spolu to zvládneme!
Tomáš Gayer
Předvolební kampaň běží skvěle. Jakby ne, když se nepodcenila příprava.
Tomáš Gayer
Ústav pro duševní zdraví národa
V dnešním blogu autor předkládá vážný a seriózní návrh, jak skončit s rozdělenou společností a obnovit duševní zdraví národa.
Tomáš Gayer
Ze shora
Klíčová slova dnešního kresleného blogu: Tečka, černá, dole, lidé, žíti, fakt, přesvědčeni, nějaký, hmyz
Tomáš Gayer
Literární demokracie
K obsahu blogu si dovolím parafrázovat titul knihy malíře, grafika a spisovatele Vladimíra Komárka: Strastiplná cesta demokracie od řecké kolébky ke krematoriu.
Tomáš Gayer
Restaurace Bio-Natural
Nové restaurace Bio-Natural výrazně posunují úroveň gastronomie u nás. Základem jsou naprosto čerstvé suroviny. Při otevření prvních restaurací se sice objevily některé drobné nedostatky, ale ty nikterak....
