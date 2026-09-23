Sháníte lékaře? Proč si ho nepořídíte domů?
Tomáš Gayer
Svět je báječné místo
Ó svět je báječné místo k narození jestli vám příliš nevadí pár měknoucích mozků na vyšších místech nebo nějaká ta bomba kterou vám sem tam zcela jistě hodí někdo na hlavu...
Tomáš Gayer
Beze slov
Pokud je název blogu Beze slov, tak to znamená, že jsou slova zbytečná. Že zbytečná slova jsou zbytečná, věděl už Jára Cimrman.
Tomáš Gayer
Odcházení aneb Až na krev
Tento blog není opožděnou recenzí na film Václava Havla z roku 2011 Odcházení. Ale o odcházení, až na krev, to opravdu je.
Tomáš Gayer
Redaktorka
Klíčová slova dnešního dopoledního pondělního blogu: Redaktorka, mluviti, jen, doma, o vás, fotografovati
Tomáš Gayer
Určitě to vemte tudy
Určitě to vemte tudy. A nebo místo parkem, projděte se po nábřeží, a na chvilku si sedněte na lavičku. A hlavně nespěchejte. „Veškeré kvaltování toliko pro hovado dobré jest“ (J.A.Komenský).
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