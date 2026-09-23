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Sháníte lékaře? Proč si ho nepořídíte domů?

Tomáš Gayer
Sháníte lékaře? A co takhle si pořídit doktora rovnou domů? Ale jakou by měl mít odbornost? Rozhodně doporučuji univerzální zaměření.
Autor: Tomáš Gayer | středa 23.9.2026 10:55 | karma článku: 6,10 | přečteno: 67x
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Tomáš Gayer

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